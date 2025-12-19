Необходимо переосмысление концепции: главу генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России - 19.12.2025 Украина.ру
Необходимо переосмысление концепции: главу генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России
Начальник генштаба Бельгии генерал Фредерик Вансина признался, что его впечатлила эффективность российского вооружения, которая требует концептуального переосмысления некоторых принципов в европейских армиях. Об этом сообщает агентство Belga
Вансина прокомментировал агентству итоги своего трёхдневного визита в несколько стран восточного фланга НАТО."У России имеется большое количество достаточно эффективной техники, причём впечатляющие объемы. Речь идет о массовости... Одним из вызовов для европейских армий является переосмысление концепции "достаточно хорошего" в системах вооружений", — сказал Вансина.По его мнению, НАТО следует приобретать, возможно, менее технологичное, но эффективное вооружение в больших объемах.Напомним, что в Европе на высшем уровне объявляют датой начала войны с Россией 2030 год. Подробнее о подготовке к возможной войне в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Необходимо переосмысление концепции: главу генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России

03:51 19.12.2025
 
Начальник генштаба Бельгии генерал Фредерик Вансина признался, что его впечатлила эффективность российского вооружения, которая требует концептуального переосмысления некоторых принципов в европейских армиях. Об этом сообщает агентство Belga
Вансина прокомментировал агентству итоги своего трёхдневного визита в несколько стран восточного фланга НАТО.
"У России имеется большое количество достаточно эффективной техники, причём впечатляющие объемы. Речь идет о массовости... Одним из вызовов для европейских армий является переосмысление концепции "достаточно хорошего" в системах вооружений", — сказал Вансина.
По его мнению, НАТО следует приобретать, возможно, менее технологичное, но эффективное вооружение в больших объемах.
Напомним, что в Европе на высшем уровне объявляют датой начала войны с Россией 2030 год. Подробнее о подготовке к возможной войне в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
