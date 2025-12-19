https://ukraina.ru/20251219/neobkhodimo-pereosmyslenie-kontseptsii-glavu-genshtaba-belgii-vpechatlila-effektivnost-vooruzheniya-1073341414.html

Необходимо переосмысление концепции: главу генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России

Необходимо переосмысление концепции: главу генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России - 19.12.2025 Украина.ру

Необходимо переосмысление концепции: главу генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России

Начальник генштаба Бельгии генерал Фредерик Вансина признался, что его впечатлила эффективность российского вооружения, которая требует концептуального переосмысления некоторых принципов в европейских армиях. Об этом сообщает агентство Belga

2025-12-19T03:51

2025-12-19T03:51

2025-12-19T03:51

новости

украина.ру

бельгия

россия

нато

вооружения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101754/52/1017545271_0:63:3225:1877_1920x0_80_0_0_db76fc15b29f94bcfa07fe388672f392.jpg

Вансина прокомментировал агентству итоги своего трёхдневного визита в несколько стран восточного фланга НАТО."У России имеется большое количество достаточно эффективной техники, причём впечатляющие объемы. Речь идет о массовости... Одним из вызовов для европейских армий является переосмысление концепции "достаточно хорошего" в системах вооружений", — сказал Вансина.По его мнению, НАТО следует приобретать, возможно, менее технологичное, но эффективное вооружение в больших объемах.Напомним, что в Европе на высшем уровне объявляют датой начала войны с Россией 2030 год. Подробнее о подготовке к возможной войне в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

бельгия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, бельгия, россия, нато, вооружения