"Святогорск всегда был занозой": Измайлов — о главной проблеме наступления на левом берегу Донца

Святогорск представляет собой сложную цель как в военном, так и в культурном отношении. Город имеет особое историческое и духовное значение для всего региона Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников

Эксперт сразу указал на оперативную сложность для наступающих с левого берега Донца. "Район Святогорска всегда был занозой для тех, кто держит оборону или наступает на левом берегу Донца. Когда в 1941 году немцы наступали со стороны Днепра, они, пользуясь тем, что на западном берегу крутые высоты под сто метров, били по нашим позициям и быстро преодолели Донец", — рассказал Измайлов.Он подчеркнул необходимость бережного подхода из-за уникальных объектов на территории города. "Святогорск надо сберечь. Это уникальное культурно-туристическое место. Там и Свято-Успенская Лавра — одна из трех лавр, доставшихся Украине после распада СССР", — сказал аналитик.Особое внимание эксперт уделил знаменитому монументу. "Там и уникальнейший памятник Артему на горе, который выше всех стоит. Его можно сравнить со статуей Христа в Рио-де-Жанейро. Он даже немцев пережил. Украинцы пытались его взорвать, но поняли, что нельзя, потому что он внизу все снесет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время.

