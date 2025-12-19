"Мы можем минировать Одесский залив": эксперт о готовности РФ дать жёсткий ответ на танкерные атаки - 19.12.2025 Украина.ру
"Мы можем минировать Одесский залив": эксперт о готовности РФ дать жёсткий ответ на танкерные атаки
Эскалация в Чёрном море требует асимметричного и болезненного для Запада ответа. В качестве мер воздействия рассматриваются решительные шаги по блокаде украинских портов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Александр Широкорад
После очередной атаки на танкерный флот ВС РФ нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы. В свою очередь Украина пыталась атаковать подводную лодку типа "Варшавянка" в бухте Новороссийска.Отвечая на вопрос о возможных ответных шагах, эксперт предложил жесткие превентивные меры. "Нам следовало бы предупредить США и Европу, что если атаки на наш танкерный флот продолжатся, то мы начнем минировать Одесский залив", — заявил Широкорад. Он уточнил, что технически эта задача выполнима из-за малых глубин и узкого фарватера залива.Также, по словам Широкорада, удар можно нанести по ключевой логистической артерии. "Если мы сейчас разрушим хотя бы два моста, судоходство на Дунае попросту прекратится", — констатировал военный историк. Он напомнил, что во время бомбардировок Югославии США разрушили все мосты через Дунай.Третьим направлением эксперт назвал атаки на грузовые суда. "И, конечно, наши морские беспилотники (подводные и надводные) могут атаковать все сухогрузы, которые следуют в украинские порты на Чёрном море или на Дунае", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО и перспективах зимней кампании ВС РФ — в материале "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.
"Мы можем минировать Одесский залив": эксперт о готовности РФ дать жёсткий ответ на танкерные атаки

04:30 19.12.2025
 
Эскалация в Чёрном море требует асимметричного и болезненного для Запада ответа. В качестве мер воздействия рассматриваются решительные шаги по блокаде украинских портов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Александр Широкорад
После очередной атаки на танкерный флот ВС РФ нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы. В свою очередь Украина пыталась атаковать подводную лодку типа "Варшавянка" в бухте Новороссийска.
Отвечая на вопрос о возможных ответных шагах, эксперт предложил жесткие превентивные меры. "Нам следовало бы предупредить США и Европу, что если атаки на наш танкерный флот продолжатся, то мы начнем минировать Одесский залив", — заявил Широкорад.
Он уточнил, что технически эта задача выполнима из-за малых глубин и узкого фарватера залива.
Также, по словам Широкорада, удар можно нанести по ключевой логистической артерии. "Если мы сейчас разрушим хотя бы два моста, судоходство на Дунае попросту прекратится", — констатировал военный историк. Он напомнил, что во время бомбардировок Югославии США разрушили все мосты через Дунай.
Третьим направлением эксперт назвал атаки на грузовые суда. "И, конечно, наши морские беспилотники (подводные и надводные) могут атаковать все сухогрузы, которые следуют в украинские порты на Чёрном море или на Дунае", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО и перспективах зимней кампании ВС РФ — в материале "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния