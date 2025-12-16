https://ukraina.ru/20251216/1073155114.html

Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию

В Великую Отечественную войну Херсон освободили только после освобождения Киева, когда были заняты плацдармы на западном берегу Днепра. Пока же таких предпосылок я не вижу. Мы, конечно, ежедневно кошмарим противника в районе Херсона. Но это не главное для нас направление. Пока же самое главное – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий и поддерживает связь с военнослужащими на передовойРанее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Восток" севернее Гуляйполя взяли крупный узел обороны ВСУ в районе населённого пункта Песчаное и создали плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Некоторые эксперты считают, что освобождение самого Гуляйполя может произойти по образцу Северска, когда в результате одного мощного удара вся оборона врага посыпалась.- Андрей, так ли здесь все просто?- Конечно, не все так просто. Но основания для оптимизма по поводу этого направления у нас есть.Противник не ожидал, что мы пойдем на него с севера. Как только наш "дальневосточный экспресс" этой осенью двинулся вперед и в ежедневном режиме стал забирать у него населенные пункты на подходе к Гуляйполю, украинцы стали спешно выстраивать хоть какие-то оборонительные позиции за Гайчуром. Тем не менее, мы контролируем значительную часть восточного берега, а с освобождением Песчаного смогли закрепиться на западном. Если мы будем двигаться южнее Песчаного вдоль русла реки, то сможем обойти все позиции, которые противник спешно выстраивал.Поэтому подвижки в районе Гуляйполя у нас будут.Судя по оперативной обстановке, ВСУ сейчас сконцентрировались на Купянском направлении и туда направляют подкрепления. Но поскольку у них не хватает людей, перебрасывать резервы противник может только в том случае, если снимет части и подразделения с других участков. И, судя по всему, Гуляйполе тоже будет ослабляться в пользу Купянска.- И, получается, что освобождение Гуляйполя может произойти по сценарию Купянска, когда мы заняли плацдарм на западном берегу Оскола к северу от города, а потом шли на юг вдоль русла реки.- Да, да. Это напоминает Двуречанский плацдарм, когда мы двигались с севера на юг, чтобы отрезать от снабжения восточную часть Купянска.- Какой у вас будет прогноз по другим участкам до конца года и на период новогодних каникул?- Я все-таки надеюсь, что мы дожмем Димитров. Также я бы ожидал новых успехов в районе Волчанска.Мы же не так давно нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. Это может говорить о том, что начинается изоляция района поля боя к востоку от Северского Донца, когда под удар может попасть Великий Бурлук, через который ВСУ все еще перебрасывают подкрепления под Купянск. Если мы его возьмем, это серьезно упростит наше положение к западу от Оскола.Понятно, что Великий Бурлук за это время мы не возьмем. До него еще идти и идти. Но, судя по конфигурации фронта в Харьковской области будут направлены именно на него.- Сражение за Купянск может стать аналогом бахмутской мясорубки, когда мы перебили множество боеспособных сил противника?- Такая аналогия напрашивается. Сырский и Драпатый перебрасывают туда элитные подразделения. Это и спецназ ГУР, и десантники. Я бы даже не исключал, что события в районе Купянска – это специальная наша тактика, чтобы выманить туда как можно больше вражеских боеспособных частей и уничтожить.- Что нам нужно подтянуть в плане тактики и вооружений, чтобы не потерять высокий темп продвижения, которые войска так хорошо набрали?- Сами украинцы подтверждают, что мы добились перелома в малом воздухе. У нас сформировался отдельный род войск беспилотных систем. Работает центр "Рубикон", куда собрали лучших операторов со всего фронта. За счет преимущества в дронах мы и давим. Главное – не растерять его. Конечно, где-то мы недорабатываем. У ВСУ много тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга", которые они используют в качестве легких бомбардировщиков. У нас серийного дрона такого класса нет.- Как раз у нас сейчас испытываются различные тяжелые коптеры: "Мангас", "Слон", "Скарабей". У кого из них больше перспектив в части массового производства и применения?- Я каждый год езжу на форум "Армия", когда он проводится в парке "Патриот". Я там видел очень много моделей, но ни одно из них в массовом исполнении не видел на линии соприкосновения. И сказать, что какой-то из перечисленных вами дронов будет воевать, я не могу.- Научимся ли мы массово применять рои дронов, которые запускаются с помощью дрона-матки?- Это не новая тактика. Она используется давно с обеих сторон. Когда я еще прошлым летом работал в Белгородской области, наши эту тактику уже тогда использовали. Летит матка, у нее под крыльями несколько фпвшек, она их сбрасывает, они летят выполнять задания. Матка еще и работает как ретранслятор для передачи сигнала.Сейчас у нас тоже есть фпв, которые могут работать стаей. Несут они разный боезаряд. Один – осколочный, другой – кумулятивный. Они летят в паре и в зависимости от обнаруженной цели один оператор выбирает, каким боезарядом лучше ударить. Если это бронетехника – лучше кумулятивным. Если это блиндаж – лучше фугасным.Эта технология развивается прямо на глазах.- Также сейчас с обеих сторон растет применение наземных роботизированных платформ. Недавно был эпизод, когда несколько вражеских установок, оснащенные крупнокалиберными пулеметами, продырявили нашу "Мотолыгу" с десантом. Какова вероятность, что ВСУ за счет них смогут компенсировать нехватку личного состава на передовой как минимум на несколько месяцев?- Такие платформы действительно стали появляться все чаще и чаще. Летом я работал с бойцами из группировки "Центр", которые освобождали Полтавку. Они рассказывали о похожем эпизоде. Сидели в лесополке, а потом резко подошли две такие украинские платформы с пулеметами и всю эту лесополку срезали. Чудом никто не пострадал, потому что ребята залегли в траншеи. Но мне все же кажется, что эти роботы будут использоваться не для боевого применения, а для транспорта.Сейчас основная проблема обеих сторон – логистика последнего километра. Как перекинуть бойцам на передовую воду, патроны, еду и медикаменты? За счет наземных платформ. Они менее заметны. Если какую-то из них подобьют, то никто не погибнет. Именно в этом направлении будет развиваться конструкторская мысль.Но, повторюсь, каких-то серийных изделий на фронте с нашей сторон лично я не видел. "Курьеров" видел только на полигоне. Знаю, что они применяются, но пока оценить их эффективность не могу.- Сможем ли мы в этом отношении не отстать от противника?- Мы уже отстаем. Давайте не забывать, что на Украину работает оборонка всей Европы. У той же Эстонии есть неплохие наземные роботизированные комплексы от компании Milrem. Они вкладывались в эту программу годами. А у нас пока все идет на уровне небольших опытных партий. Хотя в такой войне количество важнее качества. И у противника есть некоторое преимущество за счет того, что у него этого много, а у нас – немного.- Есть ли шанс, что мы в следующем году научимся наступать более крупными силами, когда, условно говоря, действуют не 10 групп по 3 человека, а сразу 30 человек при поддержке нескольких единиц бронетехники?- Танковых прорывов даже батальонного уровня не будет, потому что война сильно изменилась. Пока же поселки действительно берут группой в три-четыре человека без бронетехники. Штурмовиков закидывают на багги или мотоциклах, и они уже работают.Чтобы вернуть эту массовость на поле боя, надо что-то делать с малым воздухом – придумать что-то, что лишит противника дронов. В частности, работать сразу в нескольких направлениях. Совершенствовать РЭБ и дроны-перехватчики, а также усиливать защиту бронетехники и бойцов.В частности, я сам лично наблюдал, что в войска стали массово поступать гладкоствольные карабины, и солдат на полигонах учат сбивать беспилотники.Повторюсь, как только проблема дронов будет решена, тогда и появятся массовость в наступлении.- При этом сами украинцы признают, что нам на узком участке удается на несколько минут очистить небо от их дронов, чтобы штурмовики прошли и закрепились.- Опять же, этого хватает лишь для поддержки небольших штурмовых групп. Но для того, чтобы провести танковую колонну, построить ее в боевой порядок и бросить на украинские позиции, этого недостаточно. Не только мы, но и за океаном ломают голову – как наступать в условиях, когда все жужжит от дронов.- После очередной атаки на наш танкерный флот мы ударили по турецкому сухогрузу, который зашел в порт Одессы с выключенным транспондером, а потом ударили по мосту в районы Затоке. Как думаете, эта активность в Черном море затихнет после небольшого обострения? Или, наоборот, она будет идти по нарастающей?- Мост через Затоку мы не можем сложить еще с 2022 года, хотя по нему били неоднократно.Мне кажется, последние наши удары – это все же акция возмездия. Украинцам говорят: "Не надо нарушать гражданское судоходство в Черном море. Иначе мы лишим вас портовой инфраструктуры". То есть вряд ли у нас сейчас хватит сил для похода на Одессу, чтобы физически отрезать киевский режим от моря, но разломать пирсы и топливохранилища вполне реально.- Твердое решение о походе на Одессу – это вопрос мобилизации? Или есть еще масса аспектов?- За годы СВО наш Черноморский флот потерял немало десантных кораблей. Брать Одессу без десанта с моря можно и через Николаев, но там очень сложный рельеф. Там много рек, которые надо форсировать. А у нас для этого сейчас нет людей и подходящей техники. Может, в будущем что-то изменится. Но, мне кажется, что без второй частичной мобилизации нам не обойтись.- В прошлый раз вы говорили, что нет смысла думать о мире или о безоговорочной победе как минимум до тех пор, пока мы Донбасс не освободим. Вы по-прежнему так считаете?- Да. Забрать Донбасс – это задача минимум. Дальше, если конфликт не прекратится, встанет вопрос о Запорожье и Херсоне.В Великую Отечественную войну Херсон освободили только после освобождения Киева, когда были заняты плацдармы на западном берегу Днепра. Пока же таких предпосылок я не вижу. Мы, конечно, ежедневно кошмарим противника в районе Херсона. Но это не главное для нас направление. Пока же самое главное – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.Оптимизма добавляет, что мы взяли Северск фактически за месяц, после того, как отрезали его от связи с Серебрянским лесничеством и Красным Лиманом, хотя там тяжелая местность для наступления и фронт почти не двигался. Этот успех поможет нам дальше освобождать север ДНР.О других аспектах СВО - в интервью Олега Измайлова: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки

