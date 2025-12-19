"Оборона просто обвалится": Копылов предсказал судьбу украинского гарнизона в Гуляйполе - 19.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251219/oborona-prosto-obvalitsya-kopylov-predskazal-sudbu-ukrainskogo-garnizona-v-gulyaypole-1073335371.html
"Оборона просто обвалится": Копылов предсказал судьбу украинского гарнизона в Гуляйполе
"Оборона просто обвалится": Копылов предсказал судьбу украинского гарнизона в Гуляйполе - 19.12.2025 Украина.ру
"Оборона просто обвалится": Копылов предсказал судьбу украинского гарнизона в Гуляйполе
Ход сражения за Гуляйполе во многом будет зависеть от того, какие шаги предпримет противник. Киевский режим, следуя стратегии "Ни шагу назад", всегда был готов обменять собственных бойцов на занятие территорий. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, автор книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2025-12-19T05:30
2025-12-19T05:30
новости
украина.ру
гуляйполе
запорожье
запорожская область
запорожское направление
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062696852_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_36859e76e39e9201dbee28be7c59075d.jpg
Комментируя ситуацию в районе Гуляйполем, эксперт рассказал про стратегию командования ВСУ. "Украина все четыре года СВО исходила из странного принципа "Ни шагу назад" и всегда была готова обменять собственных бойцов на занятие территорий, которые было бы проще оставить", — заявил Копылов.По его словам, эта тактика ведет к неизбежному прорыву обороны. "То же самое будет в районе Гуляйполя. Когда на этом участке у киевского режима закончатся люди и техника, в том числе из-за кризисов в других местах, их оборона просто обвалится", — пояснил историк.Копылов объяснил, что из-за нехватки ресурсов командование ВСУ вынуждено ослаблять одни участки фронта ради других. "Поскольку возможностей одинаково хорошо удержать 2000 километровый фронт у врага уже нет, они играют в пятнашки: какое место оставить пустым, чтобы где-то не прорвалось еще", — констатировал собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Кирилл Копылов: ВСУ потеряют Гуляйполе, но могут получить шанс продержаться еще год" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале Александра Чаленко "Писатель Дмитрий Филиппов: До укрытия не дошли 30 м, Калина пропустил меня вперед, а по нему ударил FPV" на сайте Украина.ру.
запорожье
запорожская область
запорожское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062696852_0:0:594:445_1920x0_80_0_0_378ec3aa23a931d8b73f34e12db35b3c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, гуляйполе, запорожье, запорожская область, запорожское направление, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина.ру, Гуляйполе, Запорожье, Запорожская область, Запорожское направление, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, прогноз, прогноз войны на Украине, прогноз по Украине, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Оборона просто обвалится": Копылов предсказал судьбу украинского гарнизона в Гуляйполе

05:30 19.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Ход сражения за Гуляйполе во многом будет зависеть от того, какие шаги предпримет противник. Киевский режим, следуя стратегии "Ни шагу назад", всегда был готов обменять собственных бойцов на занятие территорий. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, автор книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Комментируя ситуацию в районе Гуляйполем, эксперт рассказал про стратегию командования ВСУ. "Украина все четыре года СВО исходила из странного принципа "Ни шагу назад" и всегда была готова обменять собственных бойцов на занятие территорий, которые было бы проще оставить", — заявил Копылов.
По его словам, эта тактика ведет к неизбежному прорыву обороны. "То же самое будет в районе Гуляйполя. Когда на этом участке у киевского режима закончатся люди и техника, в том числе из-за кризисов в других местах, их оборона просто обвалится", — пояснил историк.
Копылов объяснил, что из-за нехватки ресурсов командование ВСУ вынуждено ослаблять одни участки фронта ради других. "Поскольку возможностей одинаково хорошо удержать 2000 километровый фронт у врага уже нет, они играют в пятнашки: какое место оставить пустым, чтобы где-то не прорвалось еще", — констатировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Кирилл Копылов: ВСУ потеряют Гуляйполе, но могут получить шанс продержаться еще год" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале Александра Чаленко "Писатель Дмитрий Филиппов: До укрытия не дошли 30 м, Калина пропустил меня вперед, а по нему ударил FPV" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руГуляйполеЗапорожьеЗапорожская областьЗапорожское направлениеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОпрогнозпрогноз войны на Украинепрогноз по УкраинеСпецоперацияУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:24‼ Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что кредит ЕС Украине предназначен для продолжения конфликта
07:00Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой
06:00Самый большой страх Зеленского: Колташов раскрыл причину призывов Киева к "перемирию"
05:50"СВО перешла в этап войны на истощение": Копылов сравнил спецоперацию на Украине с Первой мировой
05:40"Смертельный удар по репутации ЕС": эксперт предупредил о последствиях воровства российских денег
05:30"Оборона просто обвалится": Копылов предсказал судьбу украинского гарнизона в Гуляйполе
05:18"Ногами сегодня в разведку не ходят": о работе расчетов БПЛА "Орлан-10" на Днепропетровском направлении
05:15"Святогорск всегда был занозой": Измайлов — о главной проблеме наступления на левом берегу Донца
05:06Американская парадигма: Сладкая дипломатия. США закупили максимум шоколада и мороженого в РФ с начала СВО
05:00Добро не знает расстояний: из Новосибирска – с любовью к тем, кто на передовой
04:52Украина потеряла миллион людей. Эксперты об утрате Украиной политического и экономического суверенитета
04:51Вновь Одесса. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:45Топнул ногой и ушел в тень: Ростислав Ищенко детально разобрал "мирный план" Трампа
04:30"Мы можем минировать Одесский залив": эксперт о готовности РФ дать жёсткий ответ на танкерные атаки
04:29Работа ПВО и ограничения на полёты. Сводка угроз ракет и БПЛА по регионам России к этому часу
04:16Спецоперация на минувшей неделе. Несмотря на сопротивление противника, ВС РФ продвигается вперед
04:15Колташов: США ищут способ превратить Европу в инструмент борьбы против России и Китая
04:10"Глобальные последствия украинского кризиса". Эксперты и политики о будущем Украины и мира
04:00"Наступить Европе на хвост": эксперт предложил ударить по мостам и перекрыть логистику на Дунае
03:51Необходимо переосмысление концепции: главу генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России
Лента новостейМолния