"Оборона просто обвалится": Копылов предсказал судьбу украинского гарнизона в Гуляйполе

Ход сражения за Гуляйполе во многом будет зависеть от того, какие шаги предпримет противник. Киевский режим, следуя стратегии "Ни шагу назад", всегда был готов обменять собственных бойцов на занятие территорий. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, автор книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

Комментируя ситуацию в районе Гуляйполем, эксперт рассказал про стратегию командования ВСУ. "Украина все четыре года СВО исходила из странного принципа "Ни шагу назад" и всегда была готова обменять собственных бойцов на занятие территорий, которые было бы проще оставить", — заявил Копылов.По его словам, эта тактика ведет к неизбежному прорыву обороны. "То же самое будет в районе Гуляйполя. Когда на этом участке у киевского режима закончатся люди и техника, в том числе из-за кризисов в других местах, их оборона просто обвалится", — пояснил историк.Копылов объяснил, что из-за нехватки ресурсов командование ВСУ вынуждено ослаблять одни участки фронта ради других. "Поскольку возможностей одинаково хорошо удержать 2000 километровый фронт у врага уже нет, они играют в пятнашки: какое место оставить пустым, чтобы где-то не прорвалось еще", — констатировал собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Кирилл Копылов: ВСУ потеряют Гуляйполе, но могут получить шанс продержаться еще год" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале Александра Чаленко "Писатель Дмитрий Филиппов: До укрытия не дошли 30 м, Калина пропустил меня вперед, а по нему ударил FPV" на сайте Украина.ру.

