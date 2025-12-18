https://ukraina.ru/20251218/aleksandr-kamkin-germaniya-stanovitsya-stalnym-taranom-evropy-chtoby-nachat-bolshuyu-voynu-s-rossiey-1073320001.html

Александр Камкин: Германия становится стальным тараном Европы, чтобы начать большую войну с Россией

Германия становится крупнейшим военным игроком Евросоюза, стальным тараном, беря на себя традиционную историческую роль. Это может не понравиться другим членам Евросоюза. С другой стороны, такое долговое бремя неизбежно ведет к попытке переложить его, либо реструктурировать, а это возможно только в ситуации большой войны.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин.Лидеры стран Евросоюза не завершат работу саммита, пока не договорятся о формате финансирования Украины на ближайшие два года, заявила накануне заседания Евросовета глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.- Александр Константинович, какие рычаги воздействия на несогласных есть в распоряжении Еврокомиссии?- Это финансирование стран, которые получают помощь, как Польша, Словакия, Чехия. Венгрия, которой регулярно перекрывают финансирование за ее позицию, отличающуюся от большинства. И, конечно, моральное давление. Для Урсулы фон дер Ляйен критически важно, чтобы до конца этого года окончательное решение по российским активам было принято. Если уж совсем примитивно рассуждать, она может запереть лидеров ЕС в переговорной комнате и не выпускать в туалет.На самом деле, это политическое хамство и крайняя степень авторитаризма, когда один человек, возомнивший себя главным в Евросоюзе, считает, что может диктовать свою волю остальным членам содружества.Евросоюз сейчас разделен, в том числе и по этому вопросу. Бельгийцы и представители других европейских стран понимают, что это прецедент крайне опасен. Это дает и России применять зеркальные меры. Понятно, что на весь пир, которые европейцы планируют закатить в ближайшие пять лет, даже этой суммы не хватит. Попытка максимально продлить агонию поиска средств для поддержки Украины, которая напоминает политического наркомана в стадии хронической ломки, больно аукнется остальным членам Евросоюза.- В качестве альтернативной идеи, если "репарационный кредит" провалится, издание Politico называет план совместного долга, поддержанного следующим семилетним бюджетом ЕС. Реализуема ли эта идея?- С учетом того, что бюджеты всех европейских стран глубоко дефицитны, например, на 2026 год дефицит бюджета Германии почти 80 млрд евро, что почти равно ее оборонному бюджету, найти средства будет крайне сложно.Это будет означать спираль долговых обязательств и постепенно сползание Евросоюза не просто в рецессию, но и в спираль инфляции, долгового кризиса. То есть ЕС становится из тихой гавани токсичным политико-экономическим образованием, без перспектив инвестиционной активности и экономического оживления.- Германия планирует потратить на оборонные расходы 650 млрд евро до 2030 года. Выдержит ли бюджет ФРГ такие долговые нагрузки?- С учетом того, что в начале года был отменен долговой тормоз по инициативе Фридриха Мерца, ограничителей по внешним заимствованиям нет. Возможно, что будут интенсифицироваться займы на внешнем рынке у частных инвестиционных фондов, тот же BlackRock, но вопрос в том, с каких доходов в будущем их будут отдавать.Германия становится крупнейшим военным игроком Евросоюза, стальным тараном, беря на себя традиционную историческую роль. Это может не понравиться другим членам Евросоюза. С другой стороны, такое долговое бремя неизбежно ведет к попытке переложить его, либо реструктурировать, а это возможно только в ситуации большой войны. Готовность Германии залезть в долги, с которыми не смогут расплатиться будущие поколения, одно из косвенных свидетельств того, что Германию готовят к очередному военному конфликту.- Нацистская Германия оказалась в похожей ситуации в конце 30-х годов прошлого века.- Совершенно верно. Начиная с прихода Гитлера к власти, через Ялмара Шахта, председателя имперского Центробанка, немецкое правительство брало значительные кредиты у США, отчасти в Англии. И Шахт был связным между американским банкирским лобби и правительством Третьего рейха. К 1939 году Геринг говорил, что если Германия в течение года не начнет большую европейскую войну, то экономика просто рухнет. Мы помним, что началось в сентябре 1939 года.Мерц это поджигатель войны, и он экономическими и политическими путями делает большую войну в Европе неизбежной.- Из уст других европейских выборов также звучат прямые призывы к войне. Так, глава штаба ВВС Великобритании Ричард Найтон заявил, что британцы должны быть готовы отправить своих детей в зону боевых действий. Ранее генсек НАТО Марк Рютте также предупредил, что европейцев ждет война, которую "пережили их деды и прадеды".- Именно идеологическая подготовка европейцев к неизбежности войны идет полным ходом. Идет также перестройка всего экономического комплекса, перераспределение средств в ВПК. В Германии за последние два года в два раза выросло число компаний, членов ассоциации ВПК. Если в 2023 году их было 240, сейчас их 550. Что самое тревожное, мелкий и средний бизнес стремительно переходят на военные рельсы. Это производство дронов, амуниции, снаряжения и так далее. То есть Европа стремительно милитаризируется. Это так сказать пятилетка в три года.- На каком именно участке восточноевропейского театра готовятся воевать европейские генералы?- Наиболее вероятно, что это макрорегион Балтика-Скандинавия. Именно с этой целью Финляндию и Швецию затащили в НАТО. Это блокада Балтийского моря, Калининградской области, действия в Арктике. Эти регионы считаются самыми уязвимыми и самыми насыщенными с точки зрения военного присутствия стран НАТО.Другой фланг — это Средиземноморско-Черноморский бассейн. Здесь главными игроками должны выступить Румыния, отчасти Болгария при активном участии Великобритании и Франции. Здесь повторяется расклад сил времен Гражданской войны и Интервенции, где Германия, несмотря на проигрыш в Первой мировой войне, пыталась поддерживать Финляндию Маннергейма и свои интересы на Балтике. Франция и Великобритания пытались выкачивать природные ресурсы из охваченной Гражданской войной России.С учетом вхождения Финляндии в НАТО общие очертания границ вражеского блока у западных границ России очень сильно напоминают расклад сил перед началом операции "Барбаросса".- Европейцы не боятся столкнуться с ядерной мощью России, так как возможно, воспринимают ограниченные точечные удары по украинской инфраструктуре как проявление слабости?- Скорее всего, да, потому что военное планирование стран НАТО исходит из того, что Россия может и не применить ядерное оружие, если это будет не полномасштабная агрессия, а серия локальных конфликтов вокруг Приднестровья, Калининграда и акватории Балтийского моря.Это странная ущербная логика, своего рода самовнушение. Если Россия ответит жестче, чем думают натовские аналитики, то они побегут, поджав хвост, под защиту американского дядюшки, потому что без американцев архитектура европейской безопасности имеет очень много прорех.- В чем цель этой войны? Навязать России неприемлемые условия мира в случае ее военного поражения?- Европейцы вербализируют принуждение России именно к европейскому варианту мира. Но именно американцы толкают европейцев на подобные безрассудные действия в расчете получить выгодные контракты для своего ВПК. Германия уже согласилась закупать американские F-35, израильские ракеты ПРО Arrow 3 и многое другое. Ввергнуть Европу в большой конфликт, окончательно довести ее экономику до истощенного состояния, из которой бегут инвесторы, чтобы уже в третий раз за последние 100 с небольшим лет взять ее со всеми потрохами, как это делал американский капитал в 1918 и 1945 годах.- То есть недавние протесты школьников и молодежи в Германии против возвращения воинской повинности ситуацию не изменят?- Не совсем. Протесты носят более комплексный характер. Помимо протестов против воинского призыва есть и экономический элемент. Правительство Мерца продавило вариант пенсионной реформы, где еще на несколько лет зафиксировали объемы пенсий в размере 48% от заработка. Это означает, что расходы на содержание пенсионеров перекладываются на молодое поколение. У современных немцев поколения 25-30 + пенсий может вообще не быть. Это больше беспокоит молодых людей, которые умеют считать и оценивать реальность, нежели гипотетические перспективы быть призванными в армию.Плюс механизм обязательной комиссии, обследования и жребия, кому служить, неокончательный. Даже Мерц признает, что если будет хронический недобор, то вернутся к полноценному призыву. Но многих смущает и политическая анкета, которую заполняют призывники. В опросниках просят указать политические предпочтения. То есть многие опасаются, что если указать в анкете "Альтернативу для Германии", это станет волчьим билетом на всю оставшуюся жизнь, не возьмут на госслужбу, в полицию и так далее.Поэтому недовольство населения имеет комплексный характер, и каждая новая инициатива правительства еще больше его разогревает.Также на эту тему - Приручение Европы. США – Евросоюзу: "Всё, Бобик сдох! Не трогайте, это наши деньги…"

