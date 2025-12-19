Топнул ногой и ушел в тень: Ростислав Ищенко детально разобрал "мирный план" Трампа - 19.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251219/topnul-nogoy-i-ushel-v-ten-rostislav-ischenko-detalno-razobral-mirnyy-plan-trampa-1073184695.html
Топнул ногой и ушел в тень: Ростислав Ищенко детально разобрал "мирный план" Трампа
Топнул ногой и ушел в тень: Ростислав Ищенко детально разобрал "мирный план" Трампа - 19.12.2025 Украина.ру
Топнул ногой и ушел в тень: Ростислав Ищенко детально разобрал "мирный план" Трампа
Мирные инициативы Дональда Трампа продиктованы в первую очередь его внутренними политическими интересами, а не желанием добиться прочного урегулирования. Такой подход не находит отклика у других участников конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-19T04:45
2025-12-19T04:45
Эксперт детально описал расчеты американской администрации. "[Президенту США Дональду] Трампу, чтобы получить перемирие и заняться своими делами не сильно битым, нужна подпись под документом, благодаря которому он скажет: "Я всех помирил", — заявил Ищенко.По его словам, такая сделка позволила бы американскому лидеру переложить ответственность за возможное возобновление боевых действий. Ищенко подчеркнул, что такая логика понятна лишь хозяину Белого дома. "Ему это надо. А зачем это всем остальным? Потому-то и процесс не движется", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.Также интервью по теме: "Игорь Шишкин: Евросоюз может уцелеть только в том случае, если развяжет прямую войну между Россией и США" на сайте Украина.ру.
Топнул ногой и ушел в тень: Ростислав Ищенко детально разобрал "мирный план" Трампа

04:45 19.12.2025
 
Мирные инициативы Дональда Трампа продиктованы в первую очередь его внутренними политическими интересами, а не желанием добиться прочного урегулирования. Такой подход не находит отклика у других участников конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт детально описал расчеты американской администрации. "[Президенту США Дональду] Трампу, чтобы получить перемирие и заняться своими делами не сильно битым, нужна подпись под документом, благодаря которому он скажет: "Я всех помирил", — заявил Ищенко.
По его словам, такая сделка позволила бы американскому лидеру переложить ответственность за возможное возобновление боевых действий.
"Почему они продолжают воевать? Потому что они плохие. Мы сильные. Я топнул ногой, они меня послушались. А теперь они исподтишка начали воевать снова", — процитировал предполагаемую риторику Трампа обозреватель.
Ищенко подчеркнул, что такая логика понятна лишь хозяину Белого дома. "Ему это надо. А зачем это всем остальным? Потому-то и процесс не движется", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.
Также интервью по теме: "Игорь Шишкин: Евросоюз может уцелеть только в том случае, если развяжет прямую войну между Россией и США" на сайте Украина.ру.
