https://ukraina.ru/20251219/topnul-nogoy-i-ushel-v-ten-rostislav-ischenko-detalno-razobral-mirnyy-plan-trampa-1073184695.html

Топнул ногой и ушел в тень: Ростислав Ищенко детально разобрал "мирный план" Трампа

Топнул ногой и ушел в тень: Ростислав Ищенко детально разобрал "мирный план" Трампа - 19.12.2025 Украина.ру

Топнул ногой и ушел в тень: Ростислав Ищенко детально разобрал "мирный план" Трампа

Мирные инициативы Дональда Трампа продиктованы в первую очередь его внутренними политическими интересами, а не желанием добиться прочного урегулирования. Такой подход не находит отклика у других участников конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-12-19T04:45

2025-12-19T04:45

2025-12-19T04:45

новости

сша

украина

россия

ростислав ищенко

дональд трамп

украина.ру

перемирие

война на украине

чем закончится война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071354675_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e59afc969370999f66f418fe1d3f642b.jpg

Эксперт детально описал расчеты американской администрации. "[Президенту США Дональду] Трампу, чтобы получить перемирие и заняться своими делами не сильно битым, нужна подпись под документом, благодаря которому он скажет: "Я всех помирил", — заявил Ищенко.По его словам, такая сделка позволила бы американскому лидеру переложить ответственность за возможное возобновление боевых действий. Ищенко подчеркнул, что такая логика понятна лишь хозяину Белого дома. "Ему это надо. А зачем это всем остальным? Потому-то и процесс не движется", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.Также интервью по теме: "Игорь Шишкин: Евросоюз может уцелеть только в том случае, если развяжет прямую войну между Россией и США" на сайте Украина.ру.

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, перемирие, война на украине, чем закончится война на украине, сво, дзен новости сво, украина.ру дзен