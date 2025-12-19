https://ukraina.ru/20251219/tramp-podpisal-oboronnyy-byudzhet-ssha-na-2026-god-1073340976.html

Трамп подписал оборонный бюджет США на 2026 год

Трамп подписал оборонный бюджет США на 2026 год - 19.12.2025 Украина.ру

Трамп подписал оборонный бюджет США на 2026 год

Президент Дональд Трамп вечером 18 декабря подписал оборонный бюджет США на 2026 год. Об этом сообщил Белый дом

2025-12-19T03:26

2025-12-19T03:26

2025-12-19T03:31

новости

украина.ру

сша

дональд трамп

оборонный бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069356292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_683d1741f596a50f130d8ac8e6d53642.jpg

17 декабря американский сенат большинством голосов поддержал и принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов.Законопроект включает выделение государственного финансирования на Украину в рамках программы закупок новых вооружений Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) на 2026 год в объеме 400 миллионов долларов. Такую же сумму на оружие для Украины планируется выделить и в 2027 году.Палата представителей США утвердила рекордный оборонный бюджет в размере 901 миллиард долларов 11 декабря.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, сша, дональд трамп, оборонный бюджет