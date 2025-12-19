Трамп подписал оборонный бюджет США на 2026 год
Президент Дональд Трамп вечером 18 декабря подписал оборонный бюджет США на 2026 год. Об этом сообщил Белый дом
17 декабря американский сенат большинством голосов поддержал и принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов.
Законопроект включает выделение государственного финансирования на Украину в рамках программы закупок новых вооружений Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) на 2026 год в объеме 400 миллионов долларов. Такую же сумму на оружие для Украины планируется выделить и в 2027 году.
Палата представителей США утвердила рекордный оборонный бюджет в размере 901 миллиард долларов 11 декабря.
