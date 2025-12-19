Мерц хочет отдать Киеву замороженные в ФРГ активы ЦБ России - 19.12.2025 Украина.ру
Канцлер Германии Фридрих Мерц собирается удовлетворить требования Бельгии разделить ответственность и использовать замороженные в ФРГ активы Центробанка РФ для поддержки Украины. Об этом со ссылкой на источники на саммите Евросовета в Брюсселе сообщает агентство dpa
2025-12-19T03:08
2025-12-19T03:08
"Канцлер Фридрих Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать также находящиеся в Германии активы Центрального банка России для поддержки Украины", — говорится в сообщении.В Брюсселе 18 декабря прошёл первый день саммита ЕС, на котором ключевой темой является финансирование Украины на 2026-2027 годы. Для обсуждения Еврокомиссия предложила два варианта оказания финансовой помощи Киеву — коллективный заём и "репарационный кредит". Однако оба предложенных подхода вызывают принципиальные разногласия среди 27 стран-членов ЕС.Жёсткую позицию занял премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, настаивающий на том, что конфискация или использование суверенных активов России — это беспрецедентный шаг с катастрофическими рисками для финансовой стабильности Европы и международного права. А Еврокомиссия пока не предложила ему надежного варианта с гарантиями относительно использования российских активов.Разбор первого дня саммита ЕС в материале Павла Котова - Саммит одержимых: как ЕС пробивал дальнейшую войну с Россией за ее же деньги.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
германия
бельгия
украина
Мерц хочет отдать Киеву замороженные в ФРГ активы ЦБ России

03:08 19.12.2025
 
© AP / Ebrahim Noroozi
© AP / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц собирается удовлетворить требования Бельгии разделить ответственность и использовать замороженные в ФРГ активы Центробанка РФ для поддержки Украины. Об этом со ссылкой на источники на саммите Евросовета в Брюсселе сообщает агентство dpa
"Канцлер Фридрих Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать также находящиеся в Германии активы Центрального банка России для поддержки Украины", — говорится в сообщении.
В Брюсселе 18 декабря прошёл первый день саммита ЕС, на котором ключевой темой является финансирование Украины на 2026-2027 годы. Для обсуждения Еврокомиссия предложила два варианта оказания финансовой помощи Киеву — коллективный заём и "репарационный кредит". Однако оба предложенных подхода вызывают принципиальные разногласия среди 27 стран-членов ЕС.
Жёсткую позицию занял премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, настаивающий на том, что конфискация или использование суверенных активов России — это беспрецедентный шаг с катастрофическими рисками для финансовой стабильности Европы и международного права. А Еврокомиссия пока не предложила ему надежного варианта с гарантиями относительно использования российских активов.
Разбор первого дня саммита ЕС в материале Павла Котова - Саммит одержимых: как ЕС пробивал дальнейшую войну с Россией за ее же деньги.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраина.руГерманияФридрих МерцБельгияЕСевросоветЕврокомиссияУкраиназамороженные активывойна на Украине
 
Лента новостейМолния