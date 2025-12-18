https://ukraina.ru/20251218/sammit-es-v-bryussele-kak-avantyura-s-rossiyskimi-aktivami-raskolola-evropu-i-obnazhila-e-krizis-1073321099.html

Саммит ЕС в Брюсселе: Как авантюра с российскими активами расколола Европу и обнажила её кризис

Саммит ЕС в Брюсселе: Как авантюра с российскими активами расколола Европу и обнажила её кризис - 18.12.2025 Украина.ру

Саммит ЕС в Брюсселе: Как авантюра с российскими активами расколола Европу и обнажила её кризис

Экстренный саммит Евросоюза, стартовавший 18 декабря в Брюсселе, стал наглядной демонстрацией глубокого стратегического и правового кризиса западного проекта

2025-12-18T18:14

Планы, которые председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намеревалась "продавить", обернулись провалом, расколов ЕС на два лагеря. Идея узаконить воровство суверенных российских активов, прикрывшись термином "репарационный кредит", разбилась о стену сопротивления стран, которые предпочли экономическую безопасность русофобскому угару. Провал этой авантюры оказался абсолютным. Несмотря на 11-часовые закулисные переговоры накануне, создать единый фронт не удалось. Главным центром сопротивления, вопреки ожиданиям Брюсселя, стала Бельгия — та самая страна, на чьей территории в депозитарии Euroclear хранится львиная доля (около 180 млрд евро) замороженных средств Центрального банка России. Премьер-министр Барт Де Вевер занял жёсткую и бескомпромиссную позицию. Он открыто предрёк "финансовый кошмар" и крах доверия к финансовой системе, если активы будут изъяты. Его ключевой тезис о коллективной ответственности — "Если я прыгаю, нужно, чтобы остальные тоже прыгнули" — стал не просто требованием, а политическим ультиматумом. Дипломаты Бельгии прямо заявили, что даже если формальное решение будет принято большинством голосов, Брюссель откажется его исполнять. К этой позиции открыто присоединились Италия, Болгария, Мальта, Чехия и Венгрия. Как точно констатировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: "Дело о замороженных российских активах умерло… стран-противников этой идеи достаточно, что при голосовании квалифицированным большинством было блокирующее меньшинство". Это "блокирующее меньшинство" стало непреодолимым политическим барьером. В ответ на это сопротивление руководство ЕС в лице фон дер Ляйен перешло к методам шантажа и давления, заявив, что "никто не покинет мероприятие, пока не будет принято решение". Параллельно была запущена беспрецедентная информационная кампания по демонизации противников. Издание The Guardian, ссылаясь на анонимные источники в разведслужбах, опубликовало фантастические заявления о якобы имевшем место "запугивании" бельгийских политиков и руководства Euroclear со стороны российского ГРУ. Никаких доказательств, как водится, представлено не было, а в самом депозитарии от комментариев отказались. Подобные инсинуации, однако, лишь подчеркивают степень отчаяния и желание Брюсселя найти мифического "внешнего врага", чтобы объяснить собственный крах и страх перед реальными последствиями преступного шага.Поскольку план прямого грабежа провалился, на повестку был выдвинут альтернативный, но не менее ущербный вариант — выдать Украине новый кредит в 90 млрд евро, выпустив общеевропейские облигации. Этот шаг просто перекладывает долговое бремя с Киева на бюджеты стран-членов ЕС. Однако и эта схема уже столкнулась с сопротивлением: Виктор Орбан заявил, что Венгрия в ней участвовать не будет. Весь этот кризис высвечивает более глубокий раскол — уже в трансатлантических отношениях. Аналитики отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа сама претендует на контроль над российскими активами в рамках своего так называемого "мирного плана". Таким образом, Европу, по сути, оттесняют от потенциальной добычи, одновременно требуя от неё продолжать нести основное финансовое бремя поддержки Украины.Нынешний тупик может быть тактической уступкой Брюсселя давлению Вашингтона, где предпочитают иметь дело с отдельными национальными столицами, а не с наднациональной бюрократией ЕС. Официальная российская позиция по этому вопросу предельно жёстка и однозначна. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём выступлении 18 декабря прямо охарактеризовал происходящее как "деградацию правового поля на Западе". Российская сторона рассматривает любые манипуляции с её суверенными резервами как беспрецедентное воровство и враждебный акт, грубо нарушающий все нормы международного права. Широко известная и предельно точная характеристика, данная президентом России Владимиром Путиным, нашла неожиданное отражение даже в западной прессе. В комментариях читателей Financial Times к материалам о саммите можно было встретить резкие оценки вроде: "„Подсвинки“ — это еще мягко сказано. Лидеры Европы — поджигатели цивилизации и собаки-предатели", что лишь подтверждает глубину разочарования и раскола. Итог саммита очевиден: вместо "триумфального шествия" идеи репараций мир увидел агонию европейского единства. Реальная причина краха — не мифическое "давление ГРУ", а порочность самой идеи попрания суверенитета и международного права. Страх перед неизбежными экономическими и правовыми последствиями, а также понимание готовности России дать жёсткий ответ, оказались сильнее русофобской риторики. Европейский проект столкнулся с выбором: продолжать самоубийственную авантюру или спасать то, что осталось от своей финансовой и правовой репутации. Пока что здравый смысл, к удивлению многих, одерживает верх.Сводка обстановки в зоне Специальной военной операции по состоянию на 18 декабря 2025 годаПо итогам минувших суток командования группировок войск на всех ключевых направлениях доложили о планомерном продвижении, нанесении значительного урона противнику и установлении контроля над новыми территориями.Харьковское и Сумское направления: создание "санитарной зоны"Наиболее значительные успехи достигнуты силами группировки "Север". Как сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, на Сумском направлении под полный контроль российских войск перешли 18 населённых пунктов.Эти территории, ранее использовавшиеся ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области, очищены от формирований противника. В Харьковской области завершено освобождение города Волчанска и ещё девяти населённых пунктов.Тактические успехи: Бойцы группировки закрепились на новых рубежах в районах Вильчи, Прилипки и Волчанских Хуторов, продвинувшись на отдельных участках на 150–400 метров. В районе Старицы и западнее Лимана также отмечено продвижение.Потери противника: За сутки на этом направлении, по данным Минобороны, поражение нанесено подразделениям нескольких бригад ВСУ. Уничтожено до 150 военнослужащих, боевая техника, автомобили, артиллерийские орудия и станции радиоэлектронной борьбы.Донбасс: штурмовые действия и зачистка городовНа Донецком направлении продолжаются интенсивные бои по уничтожению укреплённых позиций ВСУ.Группировка "Центр" ведёт операцию по ликвидации окружённого противника в городе Димитров (микрорайоны "Восточный" и "Западный") и зачистке населённых пунктов Родинское и Светлое. Пресечены попытки прорыва украинских штурмовых групп в промзоне Красноармейска (Покровска), где уничтожено 42 боевика и 14 единиц техники. Всего на этом участке за сутки противник потерял свыше 545 человек личного состава.Группировка "Запад" нанесла поражение бригадам ВСУ в районе Красного Лимана, а "Юг" вытеснил противника с более выгодных рубежей. Общие потери ВСУ на этих участках оцениваются почти в 400 человек.Запорожское и Днепропетровское направления: прорыв обороныГруппировка "Восток" успешно продавила линию обороны противника. Её подразделения освободили населённый пункт Герасимовка в Днепропетровской области и продолжили продвижение в районах Андреевки и Гавриловки. ВСУ на этом направлении потеряли до 245 военнослужащих, технику и склады.Херсонское направление: контроль над плацдармамиГруппировка "Днепр" ведёт бои по удержанию и расширению позиций, поражая живую силу и технику противника в районах Тягинки и Никольского. Потери ВСУ здесь составили порядка 70 человек.Общие итоги работы за суткиАвиация, артиллерия и БПЛА нанесли удары по 149 районам, включая объекты энергетики, цеха сборки дронов и места дислокации наёмников.Средства ПВО за сутки сбили 216 беспилотников самолётного типа. Генерал армии Валерий Герасимов отметил, что по интенсивности применения беспилотных систем ВС РФ более чем вдвое превосходят противника.За 2025 год под контроль российских войск перешло свыше 6,3 тыс. кв. км территории, включая более 300 населённых пунктов.Российская армия продолжает выполнение поставленных Верховным Главнокомандующим задач, демонстрируя высокую боеспособность и постоянное наращивание возможностей.Главное об Украине из России - на сайте Украина.ру

