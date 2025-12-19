https://ukraina.ru/20251219/nogami-segodnya-v-razvedku-ne-khodyat-o-rabote-raschetov-bpla-orlan-10-na-dnepropetrovskom-napravlenii-1073307948.html

"Ногами сегодня в разведку не ходят": о работе расчетов БПЛА "Орлан-10" на Днепропетровском направлении

"Ногами сегодня в разведку не ходят": о работе расчетов БПЛА "Орлан-10" на Днепропетровском направлении - 19.12.2025 Украина.ру

"Ногами сегодня в разведку не ходят": о работе расчетов БПЛА "Орлан-10" на Днепропетровском направлении

Российская армия закрепилась на Днепропетровском направлении и продолжает двигаться вперед. Журналист издания "Украина.ру" наблюдал за работой расчета БЛПА "Орлан-10" роты беспилотных систем 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, группировки войск "Центр".

2025-12-19T05:18

2025-12-19T05:18

2025-12-19T05:18

эксклюзив

украина.ру

вооруженные силы украины

спецоперация

сво

беспилотники

бпла

орлан-10 (бпла)

разведка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073309352_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29ba6ad3e14372623ed0bf886001b992.jpg

Оборудование на пункте управления, коим является тесная комнатка, обшитая масксетью, не выключается никогда. Фронт не замирает ни на секунду, а потому операторы НТК "Орлан-10" работают 24/7, выполняя самые разные задачи в интересах воюющей группировки."На пункте управления работают оператор, старший оператор и командир расчета. Старший оператор непосредственно управляет бортом, оператор полезной нагрузки управляет камерой, а командир расчета принимает решения о том, в какие районы лететь, на каких эшелонах работать и в целом контролирует действия расчета. Мы работаем 24/7, в две смены. Один БПЛА садится и тут же поднимается второй", - вводит в курс дела старший оператор расчета Евгений Смирнов.Весь боевой экшен тут на экранах, но ежедневную работу парней, собравшихся в этой комнатке, переоценить невозможно. По сути дела, операторы "взрослых" разведывательных беспилотников – это внимательные и очень зоркие глаза всей нашей армии. Они мониторят ЛБС, выявляют скрытые позиции и командные пункты, находят артиллерию и ПВО неприятеля, корректируют огонь наших орудий, наводят ФАБы и FPV-дроны. Круто? А ведь это еще не все."Работаем на КББ (контрбатарейная борьба, - прим.авт.), работаем на разведку. Приходилось водить наши "коробочки", чтоб доезжали в целости и сохранности. Много "стволки" находили, передавали координаты нашим артиллеристам. Да много чего", - перечисляет старший оператор Андрей Семенов.До недавнего времени операторы роты беспилотных систем 27-й гвардейской мотострелковой дивизии работали на Красноармейском направлении, а теперь переключились на Днепропетровское. Фронт движется, и подолгу на одном месте БПЛАшникам сидеть не приходится."Смотри-смотри, сейчас наш "Бабу-ягу" завалит!" - дергает меня за рукав один из операторов. Тычет пальцем в монитор, где FPV-дрон стремительно приближается к тяжелому неприятельскому БПЛА. Заходит сверху. Кажется, что промахнется, но нет. Оператор рассчитал точно. "птичка" таранит "летающую корову". На экране "метель".Было время, когда о "дроноводах", способных "Бабу-ягу" приземлить, шептался весь фронт, а теперь вот многие такое умеют и практикуют с завидной регулярностью. Общий уровень, конечно, вырос на порядок, а то и на два.- Как противник себя чувствует?- Активность его на Днепропетровском направлении заметно снизилась. Мы заблаговременно выявляем подходы и подъезды. Как только техника и личный состав заходят на позиции, по ним сразу начинают работать наши реактивная и ствольная артиллерия.- То есть дела у нас идут неплохо?- На самом деле наши войска хорошо закрепились и двигаются только вперед.В целом же, по словам бойцов, ситуация у ВСУ незавидная. Так, например, окруженная группировка в Димитрове снабжается уже исключительно с помощью наземных дронов, поскольку живая сила ни на технике, ни на своих двоих зайти или выйти не может. Все подходы контролируются настолько жестко, что даже роботов с грузами, по большей части, наши операторы "камиков" умудряются сжигать на подходе.Слушая наш разговор о противнике, ВРИО командира расчета Евгений Карякин картинно закатывает глаза. Хмыкает.- Что бы это значило?- Ой, да стоит против нас одно распиаренное беспилотное подразделение. Не буду называть, чтобы не рекламировать лишний раз. Так вот называют себя элитой, а сами как приближение наших почуяли на Красноармейском направлении, так сразу позиции бросили. И оборудование все оставили.- То есть не элита?- Бросить оборудование – это позор. Да какая там элита? Наши ребята поэлитнее будут.- А в целом у противника что-то меняется в связи с вашей работой?- Я не сказал бы, что они как-то слишком маскируются или особо тактически действуют. Можно сказать, что грязно работают. Командиры их явно не очень грамотные люди и личным составом нормально распоряжаться не могут. Личный состав как-то сам по себе. Они все чаще ошибаются.- Почему так?- Думаю, что людей все меньше и обучать уже просто некому.Евгений молод, голубоглаз и общителен. В активе у него медаль Жукова и еще одна – "За боевые отличия". "Медаль Жукова – за эвакуацию беспилотников. Наши "птички" упали. Их заглушили РЭБом. Вытаскивал под артиллерийским огнем противника. Вторая – за большое количество обнаруженных целей", - как-то нехотя вспоминает он. Как о боевой работе говорить, так все красноречивые, а как про награды – наоборот.Стартовать, понятное дело, "Орлан-10" будет вовсе не от пункта управления. Приунывший или нет, но враг остается смертельно опасным и не прощает ошибок, а любые телодвижения привлекают внимание. Даже оператор какого-нибудь "мавика" — это ну очень "вкусная" цель, а тут "птица" совсем другого полета. Лучше, как говорится, перебдеть."Конечно, противнику наша активность не нравится. В основном используют FPV-дроны. Но разработчик нашего БПЛА постоянно дорабатывает "птицу". Сейчас она может исполнять различные маневры. Плюс – устанавливаем глушилки. К тому же есть у нас "орнитологи", которые засекают "охотников" и предупреждают нас. Потери по беспилотникам у нас сейчас минимальные", - уверяет Евгений Смирнов.В сопровождении техников двигаем на стартовую. При себе у нас "Орлан-10" в разобранном состоянии, пусковая установка и уйма разнообразного инструмента. Учитывая габариты всего перечисленного, нагрузка, прямо скажем, немалая.Лесополоса. Перед нею широкое поле. Всю ночь и почти все утро лил дождь. Месиво под ногами. Под ветвями деревьев, нависающими козырьком, техники собирают пусковую установку. "Из эдакой катапульты даже меня через линию фронта можно перебросить", - думаю.Вынув из сумки увесистую кувалду, один из бойцов фиксирует установку железными кольями. Проверяет. Конструкция держится крепко. Второй, словно ребенка, несет самолет. Бережно устанавливает. Бензин, которым эта штука питается, залили еще в укрытии.Крылья и прочие детали устанавливают прямо здесь. На выходе получается нечто, похожее на крошечный ИЛ-2. Ну как "крошечный"? Размах крыльев у "Орлана-10" - чуть более трех метров. Вес – восемнадцать с копейками килограммов.- Что за полезная нагрузка, о которой вы все говорите? Не слыхал, чтобы "Орлан" БЧ нес.- Да нет же! Это разведывательный БПЛА. Полезная нагрузка может быть разной. Производитель регулярно расширяет наш инструментарий. В данном случае установлена дневная камера, но есть и ночная. А еще может быть ретранслятор, может быть выявление абонентов и много чего еще.Техник расчета Сергей Иванов начинал СВО в роли оператора этой самой полезной нагрузки, но со временем переучился на техника. О личном из него ни слова не вытянешь, а вот о "птице" говорит, как по писаному."Наш беспилотник от прочих отличается тем, что летает дальше и дольше, камера в нем лучше. Чтоб вы понимали, мы видим не только солдат противника, которые прячутся по блиндажам. На любых эшелонах можно рассмотреть номер машины, а если спуститься до эшелона 1000–1200 метров, то можно увидеть пачку сигарет в руках украинского солдата. Но сейчас так низко стараемся не летать, поскольку противник применяет против нас ударные дроны. Благо, что "Орлан-10" поднимается до 5000 тысяч метров", - объясняет Сергей.Кабы сам не видел, как такие работают, так на слово и не поверил бы, что эта штуковина в автоматическом и полуавтоматическом режимах преодолевает 120 с лишним, а в автономном – аж 500 километров, на скорости от 70 до 150 километров в час."Пешком сейчас в разведку никто не ходит. Беспилотник – это и удобнее, и безопаснее, и, что особенно важно, эффективнее", - констатирует техник.В отличие от того же "Supercam", стартующего, как правило, с помощью пневматики, здесь имеем хитрую систему натяжения жгутов, которая буквально выталкивает "Орлан-10" в небо. Смотрится внушительно и технически сложно.- А сложно выучиться, чтобы управлять этим вот монстром?- Учеба не сложная. Было бы желание. А вот работа ответственная. Ты же всегда для себя понимаешь, насколько важно, чтобы "птица" стартовала, успешно отработала и вернулась домой.За годы работы приходилось наблюдать уйму предполетных проверок дронов, но тут прямо сцена из советского фильма "Экипаж". Информация по радиостанции в оба конца передается быстро и четко, техники крутятся у машины, инспектируя то и это. Запуск. Двигатель жужжит. В небо поднимается облачко дыма. Процесс вызывает где-то в глубине души самый настоящий мальчишеский восторг."А вот когда "Supercam" запускали, мне удалось старт прямо из-под катапульты снять. Шикарный кадр получился", - говорю, ни на что конкретно не намекая. "Полезешь в грязь и домой будешь возвращаться пешком!" - смеется водитель. "Если пневматика, то нормально, а вот если "рогатка", то зря. Но тут перед машиной лучше не маячить", - развеивает мои сомнения техник, на секунду оторвавшись от рации.Звучит команда и система буквально выстреливает белым самолетиком в хмурое донбасское небо. Дальше рулит оператор. Следующие десять часов "Орлан-10" будет парить над линией фронта и тылами противника, выявляя огневые точки, позиции и пути подхода, будет водить штурмовые группы, корректировать артиллерию и наводить ФАБы. Работы у крошечного белого самолетика нынче хоть отбавляй.О работе других расчетов с БПЛА - в репортаже Игоря Гомольского ""В любую погоду, 24/7": как расчеты БПЛА прикрывают штурмовиков"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, украина.ру, вооруженные силы украины, спецоперация, сво, беспилотники, бпла, орлан-10 (бпла), разведка