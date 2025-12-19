https://ukraina.ru/20251219/ukraina-poteryala-million-lyudey-eksperty-ob-utrate-ukrainoy-politicheskogo-i-ekonomicheskogo-1073342359.html

Украина потеряла миллион людей. Эксперты об утрате Украиной политического и экономического суверенитета

Украина потеряла миллион людей. Эксперты об утрате Украиной политического и экономического суверенитета

В экспертном сообществе обсуждают, можно ли рассчитывать на удачное завершение мирных переговоров, не станет ли тут препятствием вопрос территорий. Думают и над тем, не слишком ли высокой оказалась для украинцев цена воинственности Зеленского.

О чём именно и как ведутся переговоры, конечно, мало кто знает, указывает российский политолог и публицист Федор Крашенинников*. Он в эфире интернет-канала Politeka высказал мнение, что в СМИ, как правило, подаётся вовсе не то, что в реальности происходит на переговорах, а подаются мнения или отдельные позиции.По мнению эксперта, главная проблема – различие в позициях США и Европы. ЕС и Киев против того, чтобы уступать России весь Донбасс, но Москва уже дала понять, что она на европейско-украинский план не согласна и даже обсуждать его не станет.Заявление Зеленского о том, что Украина будто бы готова отказаться от идеи вступления в НАТО ничего не даст, поскольку вступление или не вступление в Альянс зависит вовсе не от Киева, так что это - псевдоуступка. Тема перемирия, которую поднимают сейчас европолитики, тоже звучит довольно жалко – "Путину-то зачем останавливаться?".Реальная позиция Кремля выглядит так – "нам не нужно никакое перемирие, мы хотим прекратить войну, причем не просто прекратить стрелять, а ещё и сопроводить это прекращение подписанием ряда обязующих документов, которые вот эту новую границу сделают юридически существующей", считает Крашенинников.По его мнению, по этой причине предложение о перемирии "не сыграет, это просто разговоры в пользу бедных…".Политолог высказал своё видение того, в чём сейчас заключается главная политическая проблема Зеленского: "Трамп, согласившись с Путиным – потому что он, очевидно, стал на сторону Путина по ряду причин в этом вопросе - требует, чтобы Украина отдала РФ оставшуюся часть Донецкой области".По всей вероятности, это обусловлено тем, что Москва всё равно займет эту часть Донбасса, пусть и ценой большой крови.Зеленский против (вывода ВСУ из Донбасса — ред.), но Трамп тогда может сказать – ну, теперь мы знаем, кто против мира. Что будет дальше, увидим, может быть несколько вариантов, в том числе не самых приятных для Зеленского, предположил эксперт.Тут стоить напомнить слова президента РФ Владимира Путина, сказавшего на расширенной коллегии Минобороны, что если Киев откажется от разговора по существу, то Россия добьётся своего военным путем."Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьётся освобождения своих исторических земель военным путём. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться", - заявил российский лидер.В Киеве тем временем зреют разногласия. Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что в ходе переговоров на столе лежат три вопроса: размер украинской армии, НАТО, территории. По его словам, требование Зеленского сохранить ВСУ численностью в 800 тысяч человек не выдерживает критики – кто же будет такую армию содержать?Ответ на вопрос о вступлении Украины в НАТО был ясен ещё несколько лет назад – шансов нет.Что касается территорий, то Зеленскому "очень тяжело будет пояснить, почему он сейчас отводит войска, если он примет такое решение, а не согласился, например, на те условия, которые были в Стамбуле в 2022 году", сказал украинский политик.По его словам, тогда страна потеряла бы гораздо меньше. Цена упорства Зеленского огромна, по данным комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, "государство Украина потеряло в войне миллион людей" - полмиллиона погибшими, полмиллиона ранеными.Нардеп подчеркнул, что США могут прекратить снабжать Киев вооружениями и разведданными, это будет серьезным ударом для ВСУ – "и мы (киевский режим – ред.) этого допустить не можем".В интервью украинскому изданию "Апостроф" Разумков обрисовал мрачную ситуацию в экономике - госдолг Украины превысил 100% ВВП страны, каждый гражданин уже должен более 8 тысяч долларов. Депутат добавил, что "в мирное время такие показатели означали бы дефолт".Действительно, дела у киевского режима плохи. Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что эта война уже стала элементом первого передела Украины. По его мнению, речь не только о территориях. Война крайне истощила Украину и её потенциал, страна оказалась в огромной финансовой зависимости, что существенно ограничит её экономический суверенитет – "и это на годы".Да разве только экономический суверенитет? С политическим давно всё ясно, его нет. Под вопросом и суверенитет духовный. Только опасность тут исходит вовсе не от проклинаемого нацистами "Русского мира".Вот на Майдане в обесточенном Киеве снова установили крупнейшую в Европе ханукальную менору (специальный девятисвечник, используемый в еврейский праздник Ханука). Этой ханукией восхитился автор популярного на Украине видеоблога "Антон знает цены". Но зрители его восторгов не поняли."Света нет, тепла нет, воды нет, зато Хануку можно праздновать. Зашибись, слов нет", - читаем в комментариях."Ханука, Хеллоуин , вы там с ума сошли?", - возмутился другой зритель.Еще один комментатор подчеркнул: "Украина православная страна, это не Израиль, и иудейские памятники - это не для Крещатика, центра столицы. Да ещё самая большая в Европе....Это вообще что? Может, кто-то понимает, что происходит? Не забывайте, что в истории хазары тоже хотели вытеснить славян".Всех комментариев по этому поводу приводить, конечно, не будем.Вернемся к переговорам. Их участники говорили о возможных условиях мира, а тем временем канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире канала ZDF пообещал обеспечить демилитаризованную зону между воюющими сторонами — проще говоря, ввести войска стран НАТО на территорию Украины, которые ответили бы на "вторжения и атаки". При этом канцлер уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном присутствии бундесвера на территории Украины."Речь, конечно, идёт о том, что будет после этой войны, однако ранее правители ЕС предпочитали избегать подобных формулировок: те же Франция и Великобритания, к примеру, если и говорили о своих военных контингентах в послевоенной Украине, то только где-то вдалеке от линии фронта. Ну а Мерц, похоже, готов выставить немецких солдат на передовую - как минимум "для обеспечения демилитаризованной зоны", - так прокомментировала в своём блоге излияния канцлера украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян**.Она добавила, что интересно было бы узнать, как отреагируют на это избиратели Мерца.До конца этой войны еще надо дожить, напомнил покинувший страну украинский журналист и политолог Александр Лазарев. По его мнению, высказанному в беседе с журналистом Александром Шелестом*, США уже воспринимают Украину как проблему, мешающую нормализации отношений с РФ.Затягивают войну британские хозяева Зеленского, рассчитывая дотянуть до выборов в США, на которых, возможно, восстановят свои позиции демократы, сказал эксперт, добавив, что для Украины продолжение войны может закончиться очень плохо.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Михаила Павлива "Вова, с вещами на выход! Инсайды с берлинских переговоров"Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Черная дыра" и памятники Зеленскому на всех площадях. Эксперты и политики о перспективах Украины

