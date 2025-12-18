Запах хвои и противодействие фейкам: как Венесуэла готовится к вторжению США
Что Вы знаете о Венесуэле, кроме того, что у её берегов находится флот США (на самом деле он чуточку дальше), а Трамп регулярно обещает сместить руководство и нанести по стране удары? Некоторые вспомнят попытки сместить президента Николаса Мадуро силами Хуана Гуайдо, а позднее Марии Корины Мачадо.
Многие, конечно же, вспомнят революционную деятельность команданте Уго Чавеса.
Если строить своё мнение на роликах различных блогеров, то Венесуэлу в них представляют нищей, страшной и опасной страной… Так ли это? Сейчас расскажем о наших собственных впечатлениях.
И вот мы здесь
Если строить своё мнение на роликах различных блогеров, то Венесуэлу в них представляют нищей, страшной и опасной страной… Так ли это? Сейчас расскажем о наших собственных впечатлениях.
И вот мы здесь
Прежде всего о том, как же военный корреспондент оказался в Венесуэле. Всё не столь банально, как может показаться на первый взгляд. Я был приглашён в качестве спикера на форум "Новая цифровая эпоха, фейковые новости и когнитивная война", организованный международным информационным агентством Sputnik и Министерством связи и информации Венесуэлы.
На форуме обсуждали проблему недостоверной информации, распространение нарративов Запада, враждебных Венесуэле и России, новые формы информационного противоборства и методы воздействия на различные поколения потребителей информации.
На форуме обсуждали проблему недостоверной информации, распространение нарративов Запада, враждебных Венесуэле и России, новые формы информационного противоборства и методы воздействия на различные поколения потребителей информации.
© Фото : Роман Гнатюк
1 из 5
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
2 из 5
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
3 из 5
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
4 из 5
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
5 из 5
© Фото : Роман Гнатюк
1 из 5
© Фото : Роман Гнатюк
2 из 5
© Фото : Роман Гнатюк
3 из 5
© Фото : Роман Гнатюк
4 из 5
© Фото : Роман Гнатюк
5 из 5
© Фото : Роман Гнатюк
Венесуэла была представлена пулом экспертов, вплоть до вице-президента страны по вопросам коммуникации и культуры Фредди Ньяньеса, от России выступали вживую шеф-редактор испанской редакции Sputnik Олег Леонов и я, военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк. Олег рассказывал о когнитивных войнах, а я о работе военного корреспондента в условиях современной войны. Выражу надежду, что мой опыт никому в Венесуэле не пригодится, но sic vis pacem para bellum (хочешь мира – готовься к войне), так что лишним точно не будет.
Также по видеосвязи выступали руководитель направления онлайн-продуктов Sputnik Артём Чибаров и философ Александр Дугин. Нового нашим читателям мы ничего не откроем. С современными информационными войнами и западными фейками они, боюсь, слишком хорошо знакомы.
Спокойствие и запах хвои
А теперь о главном. Каким же было впечатление от самой страны?
До поездки в Каракас я знал о Венесуэле исключительно по видео блогеров, в которых о ней писали, как о "самой опасной стране мира", где на улицах вольно чувствуют себя банды, а после наступления темноты лучше запереться дома.
Реальность оказалась, конечно же, несколько иной. Люди здесь открытые и гостеприимные, улицы наводнены машинами, полки магазинов наполнены самыми разнообразными товарами, а ночью гулять вполне безопасно, что проверял лично. Понятное дело, что даже в безопасной Москве не следует самонадеянно шляться по глухим подворотням, так что не стал этого делать и я.
Несмотря на всё противостоянии Западу (хотя в случае с Латинской Америкой, правильнее будет говорит о противостоянии Глобальному Северу), здесь он ощущается повсеместно. Рекламой западных вещей, машин, услуг и вездесущего фастфуда пестрят биллборды и рекламные щиты со всех сторон. В противовес им можно увидеть памятник с красным флагом, отдалённо имитирующий Егорова, Кантарию и Береста, водружающих флаг на Рейхстаг в 1945, и надписи "Yankee, go home!", флаги Палестины и призывы к борьбе с империализмом.
Но больше всего впечатлил вездесущий запах хвои. Страна вовсю готовится к наступлению Рождества (у католиков его отмечают 25 декабря), всё украшено гирляндами, подарками, Санта-Клаусами всех видов и размеров. В общем стране совсем не до угрозы американского вторжения. Праздник на носу. На всё накладывается типичная латиноамериканская расслабленность, граничащая с разгильдяйством. Но, думается, власти Венесуэлы учитывают и этот фактор, при планировании мер противодействия США.
Не сказал о дорогах и отдыхе. Дороги в стране вполне себе на уровне. Кое-где требуют ремонта, но хоть сколько-нибудь бывалого путешественника они не удивят. Очереди на маршрутки присутствуют и довольно впечатляющие (где-то как ранним утром из Красногорска в Москву), в самом Каракасе есть метро, но новых станций здесь не видели давненько, впрочем, их постройка в планах правительства имеется. Осталось реализовать.
Для отдыха также мест предостаточно на любой вкус и кошелёк. От пафосных (по местным меркам) ночных клубов и высокогорного отеля (самого высоко расположенного во всей Венесуэле – более 2000 метров над уровнем моря + 19 этажей самого отеля), с которого открывается просто-таки потрясающий вид, до пляжей побережья Карибского моря, на которых ходят разносчики еды, а туристу из СНГ могут почудиться в испанских выкриках родные "кукуруза!", "креветки!", "пахлава медо-о-овая!" и недорогих кафе с местными лепёшками – арепами с различными начинками, и прочей снедью . Из того, чем продавали местные разносчики, удивили варёные яйца и надпись на спине разносчицы, которая переводится как "если хочешь яйцо – улыбнись!".
Русские туристы предпочитают отдыхать на Венесуэльском острове Маргарита, но туда я не попал, так что и рассказать ничего не могу. Впрочем, судя по отзывам, отдыхом там люди вполне себе удовлетворены. Отзывы же можно найти в многочисленных чатах. Многие едут сюда не первый раз, что уже о чём-то да говорит.
Спокойствие и запах хвои
А теперь о главном. Каким же было впечатление от самой страны?
До поездки в Каракас я знал о Венесуэле исключительно по видео блогеров, в которых о ней писали, как о "самой опасной стране мира", где на улицах вольно чувствуют себя банды, а после наступления темноты лучше запереться дома.
Реальность оказалась, конечно же, несколько иной. Люди здесь открытые и гостеприимные, улицы наводнены машинами, полки магазинов наполнены самыми разнообразными товарами, а ночью гулять вполне безопасно, что проверял лично. Понятное дело, что даже в безопасной Москве не следует самонадеянно шляться по глухим подворотням, так что не стал этого делать и я.
Несмотря на всё противостоянии Западу (хотя в случае с Латинской Америкой, правильнее будет говорит о противостоянии Глобальному Северу), здесь он ощущается повсеместно. Рекламой западных вещей, машин, услуг и вездесущего фастфуда пестрят биллборды и рекламные щиты со всех сторон. В противовес им можно увидеть памятник с красным флагом, отдалённо имитирующий Егорова, Кантарию и Береста, водружающих флаг на Рейхстаг в 1945, и надписи "Yankee, go home!", флаги Палестины и призывы к борьбе с империализмом.
Но больше всего впечатлил вездесущий запах хвои. Страна вовсю готовится к наступлению Рождества (у католиков его отмечают 25 декабря), всё украшено гирляндами, подарками, Санта-Клаусами всех видов и размеров. В общем стране совсем не до угрозы американского вторжения. Праздник на носу. На всё накладывается типичная латиноамериканская расслабленность, граничащая с разгильдяйством. Но, думается, власти Венесуэлы учитывают и этот фактор, при планировании мер противодействия США.
Не сказал о дорогах и отдыхе. Дороги в стране вполне себе на уровне. Кое-где требуют ремонта, но хоть сколько-нибудь бывалого путешественника они не удивят. Очереди на маршрутки присутствуют и довольно впечатляющие (где-то как ранним утром из Красногорска в Москву), в самом Каракасе есть метро, но новых станций здесь не видели давненько, впрочем, их постройка в планах правительства имеется. Осталось реализовать.
Для отдыха также мест предостаточно на любой вкус и кошелёк. От пафосных (по местным меркам) ночных клубов и высокогорного отеля (самого высоко расположенного во всей Венесуэле – более 2000 метров над уровнем моря + 19 этажей самого отеля), с которого открывается просто-таки потрясающий вид, до пляжей побережья Карибского моря, на которых ходят разносчики еды, а туристу из СНГ могут почудиться в испанских выкриках родные "кукуруза!", "креветки!", "пахлава медо-о-овая!" и недорогих кафе с местными лепёшками – арепами с различными начинками, и прочей снедью . Из того, чем продавали местные разносчики, удивили варёные яйца и надпись на спине разносчицы, которая переводится как "если хочешь яйцо – улыбнись!".
Русские туристы предпочитают отдыхать на Венесуэльском острове Маргарита, но туда я не попал, так что и рассказать ничего не могу. Впрочем, судя по отзывам, отдыхом там люди вполне себе удовлетворены. Отзывы же можно найти в многочисленных чатах. Многие едут сюда не первый раз, что уже о чём-то да говорит.
© Фото : Роман Гнатюк
1 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
2 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
3 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
4 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
5 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
6 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
7 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
8 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
9 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
10 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
11 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
12 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
13 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
© Фото : Роман Гнатюк
14 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
1 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
2 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
3 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
4 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
5 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
6 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
7 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
8 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
9 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
10 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
11 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
12 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
13 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
14 из 14
© Фото : Роман Гнатюк
Местные герои
Отдельно порекомендую всем попавшим в Каракас посетить Национальный Пантеон Венесуэлы, где в потрясающем здании XIX века захоронены национальные герои страны, во главе с Симоном Боливаром, который освободил испанские колонии в Америке и выборол для них независимость.
Из интереснейших личностей, похороненных в Пантеоне, стоит отметить Франсиско Миранду, революционера, который, помимо участия в борьбе за независимость и личного знакомства с такими личностями как Наполеон Бонапарт и Джордж Вашингтон, интересен нам своей поездкой в Россию, в ходе которой Миранда получил покровительство Екатерины Великой и познакомился с Суворовым и Потёмкиным. В своих дневниках он подробно описывает поездку по России, где он посетил Крым, Херсон, Киев, Петербург, Москву, Выборг, Кронштадт и многие другие места, проехав в общей сложности свыше 4 тысяч километров по нашей огромной империи.
Спустя время в Пантеон переместят и прах команданте Уго Чавеса. Революционера, который во многом определил сегодняшнее бытие граждан Венесуэлы. Настоящего героя для большинства жителей страны (куда же без недовольных).
Отдельно порекомендую всем попавшим в Каракас посетить Национальный Пантеон Венесуэлы, где в потрясающем здании XIX века захоронены национальные герои страны, во главе с Симоном Боливаром, который освободил испанские колонии в Америке и выборол для них независимость.
Из интереснейших личностей, похороненных в Пантеоне, стоит отметить Франсиско Миранду, революционера, который, помимо участия в борьбе за независимость и личного знакомства с такими личностями как Наполеон Бонапарт и Джордж Вашингтон, интересен нам своей поездкой в Россию, в ходе которой Миранда получил покровительство Екатерины Великой и познакомился с Суворовым и Потёмкиным. В своих дневниках он подробно описывает поездку по России, где он посетил Крым, Херсон, Киев, Петербург, Москву, Выборг, Кронштадт и многие другие места, проехав в общей сложности свыше 4 тысяч километров по нашей огромной империи.
Спустя время в Пантеон переместят и прах команданте Уго Чавеса. Революционера, который во многом определил сегодняшнее бытие граждан Венесуэлы. Настоящего героя для большинства жителей страны (куда же без недовольных).
Бытие венесуэльских коммун
Немного расскажу об основе местного самоуправления. О коммунах. Это нечто среднее между ТСЖ (товариществом собственников жилья), культурно-досуговым центром, школой и представительством местных депутатов. При каждой коммуне есть своё радио (за день мы посетили 4 коммуны, в каждой из которых пришлось выступить и рассказать о впечатлениях от страны), которые даже в период распространения соцсетей остаются важнейшим источником информации. В 2002, когда местные правые пытались совершить госпереворот, то подобные радиостанции, как их называют местные "альтернативные СМИ", оказались единственным правдивым источником информации и средством координации. Они позволили прорвать медийную блокаду и вернуть власть команданте Чавесу.
Первую социалистическую коммуну президент Венесуэлы Уго Чавес открыл в 2009 году и с тех пор они являются неотъемлемой частью жизни страны.
Нам довелось присутствовать на местном референдуме, на котором жители голосовали за то , какие проблемы нужно решить в первую очередь. Референдумы проводятся несколько раз в год, в частности этот был четвёртым в этом году. Сам уровень вопросов показывает, что не всё так гладко и богато, но венесуэльцы воспринимают проблемы с улыбкой. Они к ним привыкли и готовы преодолевать.
О самом процессе. Он похож на стандартное голосование, привычное любому. Регистрируешься, голосуешь за один из семи пунктов на выбор, бросаешь бюллетень в урну. После коммуна подсчитывает голоса и решает, что финансировать в первую очередь. Уровень вопросов: перекрытие крыш новым материалом, раздача газовых баллонов, помощь малоимущим, обновление детских площадок… Это всё звучит важным, однако, приходится решать проблемы в рамках сил и бюджета. Удивительной стойкости люди, которые, повторюсь, привыкли к проблемам и встречают их с открытым лицом.
Немного расскажу об основе местного самоуправления. О коммунах. Это нечто среднее между ТСЖ (товариществом собственников жилья), культурно-досуговым центром, школой и представительством местных депутатов. При каждой коммуне есть своё радио (за день мы посетили 4 коммуны, в каждой из которых пришлось выступить и рассказать о впечатлениях от страны), которые даже в период распространения соцсетей остаются важнейшим источником информации. В 2002, когда местные правые пытались совершить госпереворот, то подобные радиостанции, как их называют местные "альтернативные СМИ", оказались единственным правдивым источником информации и средством координации. Они позволили прорвать медийную блокаду и вернуть власть команданте Чавесу.
Первую социалистическую коммуну президент Венесуэлы Уго Чавес открыл в 2009 году и с тех пор они являются неотъемлемой частью жизни страны.
Нам довелось присутствовать на местном референдуме, на котором жители голосовали за то , какие проблемы нужно решить в первую очередь. Референдумы проводятся несколько раз в год, в частности этот был четвёртым в этом году. Сам уровень вопросов показывает, что не всё так гладко и богато, но венесуэльцы воспринимают проблемы с улыбкой. Они к ним привыкли и готовы преодолевать.
О самом процессе. Он похож на стандартное голосование, привычное любому. Регистрируешься, голосуешь за один из семи пунктов на выбор, бросаешь бюллетень в урну. После коммуна подсчитывает голоса и решает, что финансировать в первую очередь. Уровень вопросов: перекрытие крыш новым материалом, раздача газовых баллонов, помощь малоимущим, обновление детских площадок… Это всё звучит важным, однако, приходится решать проблемы в рамках сил и бюджета. Удивительной стойкости люди, которые, повторюсь, привыкли к проблемам и встречают их с открытым лицом.
Подведем итоги
Пусть вместо привычных нам ворон и воробьёв здесь грифы и попугаи, пусть влияние Запада (Глобального Севера) здесь чувствуется довольно сильно, но, несмотря на языковой барьер, чувствуешь, что венесуэльцы – одни из многочисленных наших братьев на земном шаре. По духу, по убеждениям и по стремлению к миру, так уж точно.
В завершение хочется напомнить, и, к сожалению, это суждение основывается на личном опыте, что мир от войны могут отделять считанные минуты. И очень важно поддерживать всех, кто стремится сохранить этот мир. Ведь ничего важнее нет. Для будущего следующих поколений и всего человечества.
Пусть вместо привычных нам ворон и воробьёв здесь грифы и попугаи, пусть влияние Запада (Глобального Севера) здесь чувствуется довольно сильно, но, несмотря на языковой барьер, чувствуешь, что венесуэльцы – одни из многочисленных наших братьев на земном шаре. По духу, по убеждениям и по стремлению к миру, так уж точно.
В завершение хочется напомнить, и, к сожалению, это суждение основывается на личном опыте, что мир от войны могут отделять считанные минуты. И очень важно поддерживать всех, кто стремится сохранить этот мир. Ведь ничего важнее нет. Для будущего следующих поколений и всего человечества.
Подписывайся на