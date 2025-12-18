https://ukraina.ru/20251218/zapakh-khvoi-i-protivodeystvie-feykam-kak-venesuela-gotovitsya-k-vtorzheniyu-ssha-1073313685.html

Запах хвои и противодействие фейкам: как Венесуэла готовится к вторжению США

Что Вы знаете о Венесуэле, кроме того, что у её берегов находится флот США (на самом деле он чуточку дальше), а Трамп регулярно обещает сместить руководство и нанести по стране удары? Некоторые вспомнят попытки сместить президента Николаса Мадуро силами Хуана Гуайдо, а позднее Марии Корины Мачадо.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073314981_0:104:1251:808_1920x0_80_0_0_12cd2fb4a15d8c87fcb74a8b0a09bd24.jpg

Многие, конечно же, вспомнят революционную деятельность команданте Уго Чавеса.Если строить своё мнение на роликах различных блогеров, то Венесуэлу в них представляют нищей, страшной и опасной страной… Так ли это? Сейчас расскажем о наших собственных впечатлениях.И вот мы здесьПрежде всего о том, как же военный корреспондент оказался в Венесуэле. Всё не столь банально, как может показаться на первый взгляд. Я был приглашён в качестве спикера на форум "Новая цифровая эпоха, фейковые новости и когнитивная война", организованный международным информационным агентством Sputnik и Министерством связи и информации Венесуэлы. На форуме обсуждали проблему недостоверной информации, распространение нарративов Запада, враждебных Венесуэле и России, новые формы информационного противоборства и методы воздействия на различные поколения потребителей информации. Венесуэла была представлена пулом экспертов, вплоть до вице-президента страны по вопросам коммуникации и культуры Фредди Ньяньеса, от России выступали вживую шеф-редактор испанской редакции Sputnik Олег Леонов и я, военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк. Олег рассказывал о когнитивных войнах, а я о работе военного корреспондента в условиях современной войны. Выражу надежду, что мой опыт никому в Венесуэле не пригодится, но sic vis pacem para bellum (хочешь мира – готовься к войне), так что лишним точно не будет. Также по видеосвязи выступали руководитель направления онлайн-продуктов Sputnik Артём Чибаров и философ Александр Дугин. Нового нашим читателям мы ничего не откроем. С современными информационными войнами и западными фейками они, боюсь, слишком хорошо знакомы.Спокойствие и запах хвоиА теперь о главном. Каким же было впечатление от самой страны? До поездки в Каракас я знал о Венесуэле исключительно по видео блогеров, в которых о ней писали, как о "самой опасной стране мира", где на улицах вольно чувствуют себя банды, а после наступления темноты лучше запереться дома.Реальность оказалась, конечно же, несколько иной. Люди здесь открытые и гостеприимные, улицы наводнены машинами, полки магазинов наполнены самыми разнообразными товарами, а ночью гулять вполне безопасно, что проверял лично. Понятное дело, что даже в безопасной Москве не следует самонадеянно шляться по глухим подворотням, так что не стал этого делать и я. Несмотря на всё противостоянии Западу (хотя в случае с Латинской Америкой, правильнее будет говорит о противостоянии Глобальному Северу), здесь он ощущается повсеместно. Рекламой западных вещей, машин, услуг и вездесущего фастфуда пестрят биллборды и рекламные щиты со всех сторон. В противовес им можно увидеть памятник с красным флагом, отдалённо имитирующий Егорова, Кантарию и Береста, водружающих флаг на Рейхстаг в 1945, и надписи "Yankee, go home!", флаги Палестины и призывы к борьбе с империализмом. Но больше всего впечатлил вездесущий запах хвои. Страна вовсю готовится к наступлению Рождества (у католиков его отмечают 25 декабря), всё украшено гирляндами, подарками, Санта-Клаусами всех видов и размеров. В общем стране совсем не до угрозы американского вторжения. Праздник на носу. На всё накладывается типичная латиноамериканская расслабленность, граничащая с разгильдяйством. Но, думается, власти Венесуэлы учитывают и этот фактор, при планировании мер противодействия США. Не сказал о дорогах и отдыхе. Дороги в стране вполне себе на уровне. Кое-где требуют ремонта, но хоть сколько-нибудь бывалого путешественника они не удивят. Очереди на маршрутки присутствуют и довольно впечатляющие (где-то как ранним утром из Красногорска в Москву), в самом Каракасе есть метро, но новых станций здесь не видели давненько, впрочем, их постройка в планах правительства имеется. Осталось реализовать. Для отдыха также мест предостаточно на любой вкус и кошелёк. От пафосных (по местным меркам) ночных клубов и высокогорного отеля (самого высоко расположенного во всей Венесуэле – более 2000 метров над уровнем моря + 19 этажей самого отеля), с которого открывается просто-таки потрясающий вид, до пляжей побережья Карибского моря, на которых ходят разносчики еды, а туристу из СНГ могут почудиться в испанских выкриках родные "кукуруза!", "креветки!", "пахлава медо-о-овая!" и недорогих кафе с местными лепёшками – арепами с различными начинками, и прочей снедью . Из того, чем продавали местные разносчики, удивили варёные яйца и надпись на спине разносчицы, которая переводится как "если хочешь яйцо – улыбнись!".Русские туристы предпочитают отдыхать на Венесуэльском острове Маргарита, но туда я не попал, так что и рассказать ничего не могу. Впрочем, судя по отзывам, отдыхом там люди вполне себе удовлетворены. Отзывы же можно найти в многочисленных чатах. Многие едут сюда не первый раз, что уже о чём-то да говорит.Местные героиОтдельно порекомендую всем попавшим в Каракас посетить Национальный Пантеон Венесуэлы, где в потрясающем здании XIX века захоронены национальные герои страны, во главе с Симоном Боливаром, который освободил испанские колонии в Америке и выборол для них независимость. Из интереснейших личностей, похороненных в Пантеоне, стоит отметить Франсиско Миранду, революционера, который, помимо участия в борьбе за независимость и личного знакомства с такими личностями как Наполеон Бонапарт и Джордж Вашингтон, интересен нам своей поездкой в Россию, в ходе которой Миранда получил покровительство Екатерины Великой и познакомился с Суворовым и Потёмкиным. В своих дневниках он подробно описывает поездку по России, где он посетил Крым, Херсон, Киев, Петербург, Москву, Выборг, Кронштадт и многие другие места, проехав в общей сложности свыше 4 тысяч километров по нашей огромной империи. Спустя время в Пантеон переместят и прах команданте Уго Чавеса. Революционера, который во многом определил сегодняшнее бытие граждан Венесуэлы. Настоящего героя для большинства жителей страны (куда же без недовольных).Бытие венесуэльских коммунНемного расскажу об основе местного самоуправления. О коммунах. Это нечто среднее между ТСЖ (товариществом собственников жилья), культурно-досуговым центром, школой и представительством местных депутатов. При каждой коммуне есть своё радио (за день мы посетили 4 коммуны, в каждой из которых пришлось выступить и рассказать о впечатлениях от страны), которые даже в период распространения соцсетей остаются важнейшим источником информации. В 2002, когда местные правые пытались совершить госпереворот, то подобные радиостанции, как их называют местные "альтернативные СМИ", оказались единственным правдивым источником информации и средством координации. Они позволили прорвать медийную блокаду и вернуть власть команданте Чавесу. Первую социалистическую коммуну президент Венесуэлы Уго Чавес открыл в 2009 году и с тех пор они являются неотъемлемой частью жизни страны. Нам довелось присутствовать на местном референдуме, на котором жители голосовали за то , какие проблемы нужно решить в первую очередь. Референдумы проводятся несколько раз в год, в частности этот был четвёртым в этом году. Сам уровень вопросов показывает, что не всё так гладко и богато, но венесуэльцы воспринимают проблемы с улыбкой. Они к ним привыкли и готовы преодолевать. О самом процессе. Он похож на стандартное голосование, привычное любому. Регистрируешься, голосуешь за один из семи пунктов на выбор, бросаешь бюллетень в урну. После коммуна подсчитывает голоса и решает, что финансировать в первую очередь. Уровень вопросов: перекрытие крыш новым материалом, раздача газовых баллонов, помощь малоимущим, обновление детских площадок… Это всё звучит важным, однако, приходится решать проблемы в рамках сил и бюджета. Удивительной стойкости люди, которые, повторюсь, привыкли к проблемам и встречают их с открытым лицом. Подведем итогиПусть вместо привычных нам ворон и воробьёв здесь грифы и попугаи, пусть влияние Запада (Глобального Севера) здесь чувствуется довольно сильно, но, несмотря на языковой барьер, чувствуешь, что венесуэльцы – одни из многочисленных наших братьев на земном шаре. По духу, по убеждениям и по стремлению к миру, так уж точно.В завершение хочется напомнить, и, к сожалению, это суждение основывается на личном опыте, что мир от войны могут отделять считанные минуты. И очень важно поддерживать всех, кто стремится сохранить этот мир. Ведь ничего важнее нет. Для будущего следующих поколений и всего человечества.

Роман Гнатюк

