Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе

Апеллировать к Зеленскому и его клике сейчас бессмысленно. Ему все равно, что будет с Украиной. Но европейцы должны знать, что козырей у России достаточно. Пока они не понимают, что СВО может закончиться полным крахом Украины, когда к ним снова хлынут миллионы беженцев. Но если они сорвут мирный план Трампа, все и начнется

2025-12-17T07:00

2025-12-17T07:00

2025-12-17T14:42

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073228758_314:46:2781:1434_1920x0_80_0_0_4930af830e58d2f9bfc2df4dbd584a70.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Александр Широкорад - военный историк, известный как автор книг "Россия и Украина. Когда заговорят пушки?" и "Черноморский флот в трех войнах и трех революциях"- Александр Борисович, военная обстановка в Черном море продолжает накаляться. После очередной атаки на наш танкерный флот ВС РФ нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы. В свою очередь противник пытался достать нашу подводную лодку типа "Варшавянка" в бухте Новороссийска. И, вероятно, мы сейчас должны будем делать следующий ход. Каким он может быть?- Поднятый кнут страшнее опущенного. Нам следовало бы предупредить США и Европу, что если атаки на наш танкерный флот продолжатся, то мы начнем минировать Одесский залив. Технически это сделать будет легко. Там глубины маленькие и фарватер узкий.Также мы можем пойти на удары по мостам через Дунай на украинской территории. Достаточно вспомнить, что США во время бомбардировок Югославии все мосты через Дунай разрушили. И если мы сейчас разрушим хотя бы два моста, судоходство на Дунае попросту прекратится.И, конечно, наши морские беспилотники (подводные и надводные) могут атаковать все сухогрузы, которые следуют в украинские порты на Черном море или на Дунае.- В состоянии ли Черноморский флот осуществить минирование подходов к Одессе, учитывая, что угроза украинских морских дронов очень велика?- Во-первых, что магнитную мину можно оснастить модулем планирования и коррекции, как мы это сделали с ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Су-34 может эту мину сбросить с большой высоты, она пролетит около 100 километров и ляжет, куда положено. Во-вторых, нашим морским дронам эта задача тоже под силу. Это идеальное средство постановки мин. Любой скоростной катер можно превратить в беспилотник, который пройдет в нужный квадрат, сбросит пару мин и уйдет обратно. Допустим, утопят его. И что?Постановка даже нескольких мин резко увеличит стоимость фрахтов. А если этот процесс будет массовым, в сторону Одессы не рискнет соваться ни одно судно. И, повторюсь, главное наступить Европе на хвост на Дунае. Посмотрим, как они будут говорить о краже российских активов и помощи Украине, если Дунай будет перекрыт.Когда американцы разбомбили мосты на Дунае в Югославии, судоходство по нему было возобновлено в нормальном режиме через 8-10 месяцев. А если мы взорвем мосты в украинской части Дуная и заминируем его, восстановить его можно будет минимум через год. Это будет серьезный удар по экономическим интересам Европы.Главное, чтобы мы это делали аккуратно в рамках международного права и правил ведения войны.- Насколько нам будет легко снести мосты на Дунае, учитывая, как мы в последний раз ударили по мосту в Затоке?- Нам нет смысла взрывать их опоры. Достаточно уничтожить перекрытия, чтобы закрыть фарватер.Кстати, в украинском Дунае еще до СВО действовали пираты. Я не шучу. Там множество ериков и проток, где удобно прятаться. И туда могут войти наши беспилотные катера: затаиться, подождать неделю или две, а потом нанести удар по каким-нибудь судам, перевозящим оружие.Начальству, конечно, виднее. Но я бы предупредил Европу, что если они откажутся от мирного плана Трампа, то уже никогда не попадут ни в Одессу, ни на Дунай. Также я бы расширил удары наших беспилотников по железнодорожной инфраструктуре Украины. В частности, по поездам, которые идут в Киев, чтобы западные политики и военные не ездили туда как на работу.Арсенал воздействия на ВСУ и Украину у нас огромный. И если, скажем, до 25 декабря Европа не соглашается на мир, то мы под новый год можем ее таким образом угостить.- Еще уточню по поводу наших морских дронов. СМИ стали писать о конкретных системах: "Визир", "Катран", "Мурена" и "Оркан". Какой из этих образцов мы сможем массово производить и применять?- Информация об этих моделях полузакрыта. Я бы обратил внимание на другой аспект.У нас почему-то считают, что для создания воздушного дрона нужно изготовить специальный летательный аппарат. На самом же деле дроном может быть все, что угодно. Например, Украина использует в качестве беспилотников самолеты-разведчики Ту-121 и Ту-123 конца 1970х годов. А Китай, как писали американские СМИ, переделали под дроны устаревшие МиГ-19 для ударов по системам ПВО и прибрежной инфраструктуре Тайваня.То же самое касается морских беспилотников.Можно любой списанный буксир использовать в качестве дрона-камикадзе, чтобы он долбанул по танкеру или сухогрузу, который идет в Одессу. Он его вдребезги разобьет даже без взрывчатки. И любой катер можно использовать для постановки мин на автопилоте по спутниковой навигации. К тому же, их можно использовать в качестве носителя ракет класса "воздух-земля" или РСЗО. Подошел такой катер на 40 километров к Одессе и долбанул снарядами от "Града".Повторюсь, дроном может быть почти все.- Вы затронули тему кражи российских активов. Допустим, Европа на это все же пойдет. Сколько должно пройти времени, прежде чем эти деньги будут воевать против нас в виде поставок оружия Украине и разовых выплат для украинских солдат?- Выплаты довольствия для украинских солдат и бонусов для киевского режима займут недели. А в виде оружия они появятся не раньше, чем через полгода. Пока закупят, пока доставят, пока обучат личный состав.Чем мы можем на это ответить? Конфисковать имущество стран ЕС, которое находится в России. Также можно лишить их авторского права на различное барахло, чтобы продавать его по всему миру. Это здорово ударит по экономике Запада. Почему западники так боятся этой кражи? Потому что ответные меры России могут вытащить один кирпичик из здания их экономической системы, после чего она полностью рухнет. Ведь авторское право и система патентов дает Евросоюзу миллиарды евро. Представляете, что будет, если страны Африки, Азии и Латинской Америки будут хватать их нелицензионную продукцию?Ущерб будет несоизмерим с тем, что у нас украдет Запад.- А дополнительное вооружения на конфискованные европейские средства мы сможем закупать у дружественных стран?- Да. Самое простое – снаряды. Их можно было бы закупать у Ирана и КНДР. Ничего зазорного в этом нет. Вы же помните, что Украина расстреляла 80% своих 152-мм снарядов еще во время "АТО". А поскольку Западу было невыгодно переходить боеприпасы советского образца, он опустошил склады стран бывшего Варшавского договора и собирал их по всему миру.Но было бы рациональнее, если бы мы более активно использовали те вооружения, которые у нас уже есть.Во-первых, у нас полно списанных баллистических ракет. Вес ее боеголовки около тонны и огромная проникающая способность. Если ударить ей по закрытому командному пункту, она проникнет на глубину в 15 метров и вызовет локальное землетрясение.Во-вторых, у нас есть от 50 до 200 списанных авиалайнеров типа Ту-154 и бомбардировщиков типа Ту 22. Их можно обратить в дроны, и они нанесут удар по площадным целям вроде оборонных заводов, полигонов, объектов энергетики или узловых железнодорожных станций.Наконец, можно был бы нарастить численность личного состава.В свое время Кадыров говорил, что у нас в охранных предприятиях числится около 7 миллионов человек. Среди них можно было бы провести ревизию. Это же целая армия хорошо обученных людей, которых можно было бы так или иначе использовать если не на фронте, то в ближнем тылу.- Давайте как-то подытожим нашу беседу.- Россия не будет менять подход к боевым действиям и использовать новые типы вооружений как минимум до конца срока, указанного Трампом – 25 декабря. А дальше посмотрим.Апеллировать к Зеленскому и его клике сейчас бессмысленно. Ему все равно, что будет с Украиной. Но европейцы должны знать, что козырей у России достаточно. Пока они не понимают, что СВО может закончиться полным крахом Украины, когда к ним снова хлынут миллионы беженцев. И если они сорвут мирный план Трампа, все и начнется.О других аспектах СВО - в интервью Андрея Коца: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию.

