Принятие двух поправок в Конституцию: эксперт Маркосян — о простом решении для Украины - 12.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251212/prinyatie-dvukh-popravok-v-konstitutsiyu-ekspert-markosyan--o-prostom-reshenii-dlya-ukrainy-1072981832.html
Принятие двух поправок в Конституцию: эксперт Маркосян — о простом решении для Украины
Принятие двух поправок в Конституцию: эксперт Маркосян — о простом решении для Украины - 12.12.2025 Украина.ру
Принятие двух поправок в Конституцию: эксперт Маркосян — о простом решении для Украины
Выход из политического тупика на Украине может быть простым и логичным, но он требует смелых шагов. Речь идет о двух ключевых поправках в Конституцию, которые изменят правила игры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-12-12T04:20
2025-12-12T04:20
новости
украина
сша
елена маркосян
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
politico
выборы
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102338/19/1023381956_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_96141c1f54559184ff23f4c0344a4c62.jpg
Ранее в беседе с журналистами итальянской газеты La Repubblica Зеленский заявил, что готов к выборам на Украине. Перед этим, 9 декабря, президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил что "сейчас важное время для проведения выборов".Отвечая на вопрос о том, что или кто повлиял на мнение Зеленского, эксперт заявила: "Закон о выборах изменить не сложно, но как быть с тем, что на Украине полностью уничтожена оппозиция, а военная верхушка армии и силовых структур не демонстрирует готовности к миру? Что делать с народом?" По мнению Маркосян, самое простое и логичное решение в такой ситуации — это принятие двух поправок в Конституцию Украины.Она пояснила, в чем суть этих изменений. "Первая, о том, что президента выберет парламент, а вторая о статусе русского языка как второго государственного", — сказала обозреватель. По ее словам, первая поправка снимет вопросы о действиях президента, а вторая продемонстрирует готовность к миру. "Первая поправка снимет вопросы о том, как сможет действовать президент в условиях, когда парламент не будет работать против него, а вторая, продемонстрирует готовность к мирному соглашению и устранит одну из первопричин конфликта", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Зеленский в тумане. Елена Маркосян о том, почему Украина не сможет исполнить запрос Трампа о выборах" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский заявил о необходимости провести президентские выборы — в материале "Андрей Сидоров: Зеленский старается протянуть еще год, пока у Трампа не начнутся серьезные проблемы в США" на сайте Украина.ру.
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102338/19/1023381956_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_71b7dec2be4e5558397b7d250a11a0f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, елена маркосян, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, politico, выборы, президентские выборы, выборы на украине, парламент, парламентские выборы, конституция, власти украины, сво, война, война на украине, поправки, новости украины
Новости, Украина, США, Елена Маркосян, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, Politico, выборы, президентские выборы, выборы на Украине, парламент, парламентские выборы, Конституция, власти Украины, СВО, война, война на Украине, поправки, Новости Украины

Принятие двух поправок в Конституцию: эксперт Маркосян — о простом решении для Украины

04:20 12.12.2025
 
© СтрингерМитинг Порошенко в Киеве 19.04
Митинг Порошенко в Киеве 19.04
© Стрингер
Читать в
ДзенTelegram
Выход из политического тупика на Украине может быть простым и логичным, но он требует смелых шагов. Речь идет о двух ключевых поправках в Конституцию, которые изменят правила игры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Ранее в беседе с журналистами итальянской газеты La Repubblica Зеленский заявил, что готов к выборам на Украине. Перед этим, 9 декабря, президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил что "сейчас важное время для проведения выборов".
Отвечая на вопрос о том, что или кто повлиял на мнение Зеленского, эксперт заявила: "Закон о выборах изменить не сложно, но как быть с тем, что на Украине полностью уничтожена оппозиция, а военная верхушка армии и силовых структур не демонстрирует готовности к миру? Что делать с народом?"
По мнению Маркосян, самое простое и логичное решение в такой ситуации — это принятие двух поправок в Конституцию Украины.
Она пояснила, в чем суть этих изменений. "Первая, о том, что президента выберет парламент, а вторая о статусе русского языка как второго государственного", — сказала обозреватель. По ее словам, первая поправка снимет вопросы о действиях президента, а вторая продемонстрирует готовность к миру.
"Первая поправка снимет вопросы о том, как сможет действовать президент в условиях, когда парламент не будет работать против него, а вторая, продемонстрирует готовность к мирному соглашению и устранит одну из первопричин конфликта", — резюмировала собеседница издания.
Полный текст материала "Зеленский в тумане. Елена Маркосян о том, почему Украина не сможет исполнить запрос Трампа о выборах" на сайте Украина.ру.
О том, почему Зеленский заявил о необходимости провести президентские выборы — в материале "Андрей Сидоров: Зеленский старается протянуть еще год, пока у Трампа не начнутся серьезные проблемы в США" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАЕлена МаркосянВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.руPoliticoвыборыпрезидентские выборывыборы на Украинепарламентпарламентские выборыКонституциявласти УкраиныСВОвойнавойна на УкраинепоправкиНовости Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40"Американцам плевать, что заберут русские": аналитик раскрыл цель США в конфликте на Украине
05:30"Все закончится тем, что обдерут Германию". Аналитик объяснил, как ЕС на самом деле "финансирует" Украину
05:29"Порядочных президентов у нас никогда не было". Эксперты и политики о ситуации на Украине
05:24Американская парадигма: население вынуждено экономить на лекарствах, а штаб-квартира ООН – на полотенцах
05:20Спецоперация на минувшей неделе. Британцы уже ничего не скрывают
05:10"Скоро мы увидим результат": американист о признаках скорого завершения переговоров по Украине
05:00"РЭР — это глаза и уши": Анпилогов объяснил разницу между разведкой и радиоэлектронной борьбой
04:50"Украина все считает и докладывает Западу": эксперт о финансовой цели ударов по танкерам в Черном море
04:40Эксперт: Европа проиграла и теперь решает две задачи — успеть украсть и попытаться сдержать Россию
04:30"Голоса украинцев не имеют политического веса": американист Вайнер о реальных приоритетах США
04:30Чем опасна РЭР? Анпилогов раскрыл, как проводная связь свела на нет радиоразведку ВСУ
04:28В результате удара БПЛА по жилому дому в Твери есть пострадавшие — врио губернатора
04:20Принятие двух поправок в Конституцию: эксперт Маркосян — о простом решении для Украины
04:10Грег Вайнер: Трампу нужна "сокрушительная победа" в 2026-м, а не война в Европе
04:06Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:00Стратегическое партнёрство: Алексей Анпилогов о взаимной выгоде в отношениях России и Индии
03:41Путина в аэропорту Ашхабада встретил председатель народного совета Туркмении
03:17ВС РФ наступают, киевский режим и НАТО безумствуют. Сводка событий за 11 декабря от канала "Украина.ру"
02:40Путин прилетел в Ашхабад на форум мира и доверия
02:05Работа ПВО в Сочи и закрытые аэропорты. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
Лента новостейМолния