Принятие двух поправок в Конституцию: эксперт Маркосян — о простом решении для Украины

Выход из политического тупика на Украине может быть простым и логичным, но он требует смелых шагов. Речь идет о двух ключевых поправках в Конституцию, которые изменят правила игры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

Ранее в беседе с журналистами итальянской газеты La Repubblica Зеленский заявил, что готов к выборам на Украине. Перед этим, 9 декабря, президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил что "сейчас важное время для проведения выборов".Отвечая на вопрос о том, что или кто повлиял на мнение Зеленского, эксперт заявила: "Закон о выборах изменить не сложно, но как быть с тем, что на Украине полностью уничтожена оппозиция, а военная верхушка армии и силовых структур не демонстрирует готовности к миру? Что делать с народом?" По мнению Маркосян, самое простое и логичное решение в такой ситуации — это принятие двух поправок в Конституцию Украины.Она пояснила, в чем суть этих изменений. "Первая, о том, что президента выберет парламент, а вторая о статусе русского языка как второго государственного", — сказала обозреватель. По ее словам, первая поправка снимет вопросы о действиях президента, а вторая продемонстрирует готовность к миру. "Первая поправка снимет вопросы о том, как сможет действовать президент в условиях, когда парламент не будет работать против него, а вторая, продемонстрирует готовность к мирному соглашению и устранит одну из первопричин конфликта", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Зеленский в тумане. Елена Маркосян о том, почему Украина не сможет исполнить запрос Трампа о выборах" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский заявил о необходимости провести президентские выборы — в материале "Андрей Сидоров: Зеленский старается протянуть еще год, пока у Трампа не начнутся серьезные проблемы в США" на сайте Украина.ру.

2025

