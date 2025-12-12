https://ukraina.ru/20251212/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-britantsy-uzhe-nichego-ne-skryvayut-1072948597.html

Спецоперация на минувшей неделе. Британцы уже ничего не скрывают

Спецоперация на минувшей неделе. Британцы уже ничего не скрывают - 12.12.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Британцы уже ничего не скрывают

Украина продолжает сопротивляться натиску российской армии, однако делать это становится с каждым днем все труднее

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6a7749e33bf3787012d3aef1f17f953.jpg

Бои в Мирнограде, ВСУ могут готовить прорывРоссийская армия продолжает планомерное уничтожение украинской группировки в Мирнограде (Димитрове), где формирования ВСУ окружены и заперты в городе.Некоторое время назад главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что никакого окружения в Мирнограде нет. Те из украинских военных, кто находится в самом городе, свидетельствуют об обратном.Согласно сообщению Министерства обороны РФ от 10 декабря, зачистка Мирнограда продолжается в микрорайонах Восточный и Западный.Блогер Юрий Подоляка сообщил, что после того, как ВС РФ вышли к центральному узлу обороны противника в районе комплекса зданий шахты "Центральная" с юга и северо-востока, в ночь на 11 декабря ВСУ предприняли попытку прорыва."Как минимум часть гарнизона с боями (и потерями) сумела через н.п. Светлое просочиться и прорываться к своим. Что заставило оставшийся в городе гарнизон резко сократить периметр обороны. По данным на утро противник в целом оставляет восточную часть города и сосредотачивается между н.п. Светлое и шахтой "Центральная". Приказа на оставления города на пока нет (если верить украинским публичным военкорам), но характер перегруппировки говорит о том, что уже в любую следующую ночь остатки гарнизона (бросив раненых и тяжелое вооружение) могут попытаться прорвать линию окружения и выйти к своим", - написал он в своем телеграм-канале.По его словам, с учетом того, что в городе армии России удалось блокировать элитные подразделения ВСУ, этот маневр украинцам точно по силам: с потерями, но они могут его провести. Но при любом раскладе это уже агония, резюмировал Подоляка.Украина снова атакует российские городаРоссийская армия продолжает освобождение все новых населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.В конце прошлой недели была освобождена Кучеровка Харьковской области."В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие полков, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей", - говорится в поздравлении министра обороны Андрея Белоусова в адрес командования и личного состава 1486-го гвардейского мотострелкового полка и 121-го мотострелкового полка.За последние дни в ДНР были освобождены населенные пункты Червоное, Безымянное и Ровное, в Запорожской области – Новоданиловка, а также Остаповское в Днепропетровской области.Продолжаются боевые действия и на других участках фронта. Так, на совещании с участием президента Владимира Путина 11 декабря главе государства было доложено о полном освобождении Северска (ДНР).Как рассказал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, непосредственно в штурме города принимали участие 123-я отдельная мотострелковая и 6-я казачья бригады 3-й гвардейской общевойсковой армии. Штурмовиков постоянно поддерживали огнем артиллеристы из 2-й артбригады, методично выбивавшие украинские огневые позиции в застройке. Противник – элитная 81-я аэромобильная бригада ВСУ – дрогнул."Во-первых, освобождение Северска позволило российским войскам полностью взять под контроль и обезопасить границу между Донецкой и Луганской Народными республиками на всем ее протяжении. Теперь у противника на "ленточке" не осталось опорных пунктов. Во-вторых, из Северска можно поддержать наступление на Красный Лиман и далее – на Славянск с северо-востока. Наконец, в-третьих, Киев получил очередную – после Купянска, Красноармейска и Волчанска – звонкую оплеуху в начале зимней кампании", - написал он в своем телеграм-канале.На лиманском направлении ВС РФ ведут бои за Яровую на подступах к Святогорску и расширяют зону контроля в Диброве.Также продолжаются бои за населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области, штурмовые подразделения российской армии действуют в северо-восточной части города.В этих условиях киевский режим не оставляет попыток продемонстрировать хоть какие-то успехи и пытается атаковать российские города. Наиболее масштабный за последние дни налет беспилотников пришелся на ночь с 10 на 11 декабря.По информации Минобороны РФ, всего было сбито 287 БПЛА. Более 30 беспилотников летели на Москву, все они были уничтожены средствами ПВО. Из-за атаки более 200 рейсов в столичных аэропортах были задержаны.Наибольшее количество дронов в ту ночь было зафиксировано над Брянской областью – 118. В результате падения обломков в этом регионе повреждения получили четыре многоквартирных дома и пять автомобилей.В Великом Новгороде, а также в Смоленской области целью атак могли быть химзаводы группы "Акрон", которая занимается производством удобрений.Помимо этого, не прекращаются атаки и на гражданскую инфраструктуру. В Алешках Херсонской области ВСУ 10 декабря атаковали районную больницу. В результате погибли три человека, еще двое получили ранения. Все они – сотрудники больницы."Этот обстрел — очередное отвратительное военное преступление, на которое способны только негодяи, полностью утратившие человеческий облик", - прокомментировал у себя в телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.Британские военные на УкраинеШирокую огласку на неделе получила история 28-летнего британского военного Джорджа Хули, который погиб на Украине и чью смерть официально признало министерство обороны Великобритании.Без особых подробностей в ведомстве сообщили, что Хули "получил ранения в результате трагического несчастного случая, наблюдая за испытаниями украинскими войсками нового оборонительного комплекса вдали от линии фронта".Позже в минобороны добавили, что речь идет именно о младшем капрале Джордже Хули. Как уточнило издание Daily Mail, парашютный полк, в котором служил погибший, – это воздушно-десантный пехотный полк британской армии, базирующийся преимущественно в Колчестере.Гибель Хули – первое официальное подтверждение властями Британии участия своих военных в боевых действиях на Украине. Согласно сведениям The Guardian, на Украине находится порядка сотни британских военных.Издание сослалось на собственные данные, по которым за все время проведения российской военной спецоперации погибли более 40 военнослужащих Великобритании.Военкор ВГТРК Евгений Поддубный обратил внимание, что такое признание могло быть сделано британцами не случайно."Возникает вопрос – признать гибель своего "кадровика", не наемника, что важно, а кадрового военного, чтобы что? Чтобы в канун новой встречи "коалиции желающих" <…> показать европейским соседям, что "так можно было"? Чтобы из "коалиции желающих" на пять минут стать "коалицией могущих"? – написал он у себя в телеграм-канале.Параллельно с этим выясняется, что Британия может быть причастна к недавним атакам на танкеры. На днях в Черном море в 90 милях южнее Феодосии морскими дронами был атакован танкер Dashan под флагом Гамбии. Пишут, что в этот момент над этим районом висел британский самолет-разведчик RC-135W.Военкор Тимофей Ермаков назвал эти атаки системной террористической деятельностью Лондона против Москвы. Как написал он у себя в телеграм-канале, произошедшее с танкером под флагом Гамбии является материальной фиксацией этого факта.По мнению Александра Коца, помимо традиционных антироссийских целей британцы могут преследовать такими атаками и чисто меркантильные интересы."Британия - главный бенефициар этих атак. Стоимость страхования судов в Черном море за последний месяц выросла втрое. А на протяжении уже более 300 лет Лондон — мировой центр морского страхования. Lloyd's of London — едва ли не главная площадка, где работают сотни синдикатов, но сама организация британская. Более половины мирового рынка морского страхования контролируется британцами", - написал он в своем телеграм-канале.Так или иначе гибель британского военного и участие Лондона в морских атаках лишний раз свидетельствует о полноценной вовлеченности Великобритании в войну против России.О том, что стоит за заявлением Владимира Зеленского о выборах - в материале издания Украина.ру Выборы как инструмент войны.

