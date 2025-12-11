https://ukraina.ru/20251211/andrey-sidorov-zelenskiy-staraetsya-protyanut-esche-god-poka-u-trampa-ne-nachnutsya-sereznye-problemy-v-1072917922.html

Андрей Сидоров: Зеленский старается протянуть еще год, пока у Трампа не начнутся серьезные проблемы в США

Сейчас Трамп действительно пытается участвовать в построении нового мирового порядка, который будет благоприятен в том числе для США. И этой новой стратегией он показывает и России, и Китаю, что США являются нормальной державой, с которой можно сотрудничать при учете ее позиции.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине выразил готовность изменить ради этого законодательство. Обеспечить безопасность выборов должны США и европейские союзники Украины, считает он.- Андрей Анатольевич, почему Зеленский заявил об этом именно сейчас?- Серьезно изменилась позиция США. По крайней мере, доктринально. Они выдвинули стратегию национальной безопасности, в которой четко не обозначен враг.Если раньше, даже в стратегии Трампа, признавалось, что странами, которые нарушают мировой порядок, ревизионистскими державами, признавались Китай и Россия. При Байдене Китай признавался экзистенциональной угрозой.Сейчас же нынешняя администрация Трампа готова участвовать в создании нового мирового порядка, который может строиться без Европы. Кто не успеет сесть за стол переговоров, в том числе по проблемам европейской безопасности и стратегической стабильности, тот вряд ли может рассчитывать на серьезные позиции игрока в новом мировом порядке.В этом плане Украина чувствует себя обойденной, поскольку теряет одного из своих главных спонсоров – США. Хотя Штаты и будут выделять Украине по 400 млн долларов в качестве помощи в 2026 и 2027 годах, но после миллиардов, которые выделял Байден, это ничто.У Европы своих денег нет, поэтому Зеленскому надо тянуть время, соглашаясь на одни предложения Трампа, отказываясь от других. Положение Трампа сейчас не такое уж блестящее, как это кажется со стороны. Внутри страны существует серьезная оппозиция. Не только среди демократов, но и внутри Республиканской партии. Сейчас он через новую стратегию пытается сплотить вокруг себя республиканцев.То есть Зеленскому и европейцам надо подождать, когда Трамп отметит свое 80-летие, пройдет 250-летие декларации независимости Соединенных Штатов, и тогда развернется серьезнейшая борьба внутри США.Год надо перетерпеть. Срок небольшой, для него хватит тех же российских активов, которые они своруют у нас, видимо, 18 декабря, все-таки решив их использовать. Поскребут по сусекам, найдут оружие. Зеленский тянет время, он понимает, что Трамп может качнуться и в другую сторону. В этом смысле Дональд Трамп-младший правильно сказал о том, что ему нравится в своем отце. Это непредсказуемость.Это хорошо понимает и Зеленский, поэтому он согласен на выборы. Но когда они состоятся? Когда будет прекращен конфликт. А когда будет прекращен конфликт? Когда будут приняты какие-то условия? И какие это будут условия? Двадцать восемь пунктов мирного плана они сократили до 20, переслав их Трампу. Осталось две недели рабочих дней, дальше рождественские каникулы. Время – это главная стратегия и европейцев, и это, видимо, они рекомендуют Зеленскому.- Какой будет судьба Североатлантического альянса в связи с тем, что один из конгрессменов-республиканцев внес законопроект о выходе США из НАТО?- Это не может решиться одним днем, потому что это договор, который был утвержден Конгрессом. То есть это конституционный договор. Я имею в виду договор о Североатлантическом альянсе 1949 года. Следовательно выход из него должен обеспечить Конгресс. Трамп своим решением этого сделать не может. Ему нужно будет все-таки добиться решения Конгресса.В Конгрессе атлантистов очень много. Причем не только демократов, которые по партийным соображениям выступают против Трампа, но и среди многих республиканцев. В течение трех поколений угроза исходила от Советского Союза, сейчас она, по их мнению, исходит от России, они с этим привыкли жить.Если эта угроза исчезает, Североатлантический Альянс становится не нужен. Против этого будут выступать американские элиты, американские военные. Вспомните, как воспринималась речь Трампа в Куантико 30 сентября, когда он выступал перед американским генералитетом. По поводу программы Трампа среди высшего командного состава США не было восторга. Сумеет ли Трамп на этом настоять?Все ждут, сможет ли он сохранить свои позиции на промежуточных выборах 26-го года. Или демократы все-таки сумеют занять хотя бы одну палату парламента, тем самым блокировать всю программу Трампа. Чтобы преодолеть сопротивление атлантистов, чьи позиции в американской элите сильны, Трампу нужен серьезный вызов.Еще Буш-младший в ходе избирательной кампании 2000 года говорил, что главным соперником США является Китай. И попытка поворота на Дальний Восток была и у самого Буша, у Обамы и даже у Байдена. Ничего не получалось, потому что происходил срыв на Ближнем Востоке, войны в Ираке и Ливии.При этом крупные стратеги республиканской партии все время говорят о том, что главным противником является Китай, который претендует на то, чтобы быть мировой державой уже к 2049 году, к столетию образования. Все возможности для этого у Китая есть. Но атлантическое направление укоренилось и очень сильно. И, с другой стороны, роль играет рациональный фактор. Зачем разрушать Североатлантический альянс, если США занимают там главенствующие позиции?Да, США сократили свои обязательства перед НАТО. Трамп заставил членов платить 5% от ВВП на оборону. Они еще не достигли этих показателей, но формально на это согласились. Благодаря тому, что в Европе действуют американские стандарты, она является одним из важных рынков для американского оружия. Что бы там Макрон не говорил про европейскую армию, про необходимость закупать европейское вооружение, создание своей промышленной базы, основой для них является все-таки американский ВПК.Вся военная инфраструктура Европы находится под контролем американцев. Не так просто построить, скажем, космическую разведку, создать космическую группировку. Построить систему раннего обнаружения пуска ракет – это очень дорого. У американцев есть это, у европейцев этого нет. То есть зависимость от США огромная. Зачем тогда разрывать такой союз.Надо изменить лишь пятую статью Устава НАТО, чтобы Соединенные Штаты не несли ответственность за военные конфликты в Европе. Тогда согласно статье 42 пункт 8 договора о Европейском Союзе вести сухопутные действия придется армиям Европы.- Создается впечатление, что и американцы, и европейцы рассматривают те или иные варианты "корейского плана" мирного урегулирования на Украине. Отвечает ли это российским требованиям на этом этапе?- Корейский вариант в принципе неприемлем, потому что там образовалось два государства. Здесь двух государств быть не может. Потому что если уж рассматривать правовую основу, то и Прибалтику США не признавали частью Советского Союза. Но в то же время они не ставили этот вопрос.Точно так же они могут признать правовой статус Крыма и Донбасса, как временно вошедших в состав России. Но де-юре в составе РФ их не признавать. Это не мешает отношениям и торговле. Но юридически они будут чисты. Это не корейский вариант, когда существуют два признанных государства, которые являются членами ООН.Что касается моего мнения по поводу Украины, то мы дошли до такой стадии, когда любое украинское государство, которое будет иметь выход к морю и существовать в определенных границах, будет представлять для нас угрозу. Если бы это все закончилось в апреле 2022 года, то не было бы той линии размежевания, которая пролегает сейчас между нами и Украиной.Почему западники так настаивают на сохранении Украины? Потому что тогда сохранится даже не буфер, а активные силы, которые всегда будут противостоять России. Никогда ни одно государство не может быть постоянно в состоянии силы. Обязательно бывает ослабление государства при определенных условиях, потом усиление. Вспомните историю XX века, в том числе Советского Союза. На это западники и рассчитывают. Они полагают, что к концу этого века, Россию будут населять 80-90 миллионов человек. Такое количество не сможет удержать под контролем такие огромные территории, которые занимает Российская Федерация.То есть расчет простой: политическое ослабление, которое может произойти при смене лидера, различные катаклизмы типа низкой демографии в будущем. Это дает возможность создать выгодный плацдарм из Украины для наступления на Россию. Другого такого плацдарма нет. Все остальное будет рассматриваться нами как иностранное вторжение. И это будет настоящая война, а не операция хирургическими методами. Здесь я понимаю логику Владимира Владимировича, когда он говорит, что мы один народ с украинцами, и с собственным народом мы не будем воевать по-настоящему. Вот с европейцами будем. Поэтому Украина для Запада — это ценнейшая территория, поскольку она населена теми же русскими.Галицию и Волынь мы своими не признаем еще с Брестской унии 1596 года. Если они войдут в состав новой Речи Посполитой это будет лучший вариант для них. В Закарпатье пусть свою долю получат венгры и румыны. Что касается Новороссии, то ее нельзя оставлять под контролем Запада.Нынешняя ситуация для нас складывается, на мой взгляд, благоприятно, это осознал даже Трамп. Он пытается донести это до украинцев простым языком. А что касается европейцев, то им важно пересидеть Трампа, подождать, чтобы он оказался хромой уткой. Если Трамп победит в ноябре на выборах, тогда Европа сдвинется с места.- Многое говорит о том, что трамписты теряют позиции внутри страны. А что будет, если евроатлантисты возьмут верх в Конгрессе. Как тогда России строить свою безопасность?- Даже если Конгресс возьмут демократы и часть республиканцев, которая склонна к глобализму, то это будет разделенное правительство с постоянными дрязгами внутри. Не думаю, что они смогут обеспечить Европу так, как это было при Байдене. Но они однозначно будут поддерживать Европу и мешать инициативам Трампа. Ему придется бороться с ними, как это было на первом его сроке, когда он доказывал, что не Россия обеспечила ему победу на выборах 2016 года.То есть Трампу придется действовать не по собственной воле, а в ограниченном формате. Скажем, Конгресс будет принимать законы о запрете на выход из НАТО или постоянном финансировании Украины, а Трампу придется накладывать на это вето. Не думаю, что глобалисты будут настолько сильны, чтобы это вето преодолевать. Но вся внешняя политика США, которая сейчас выигрышная для Трампа, перенесется на внутренний уровень в виде противостояния Белого дома и Конгресса.Европейцев это устроит. Сейчас Трамп действительно пытается участвовать в построении нового мирового порядка, который будет благоприятен в том числе для США. И этой новой стратегией он показывает и России, и Китаю, что США являются нормальной державой, с которой можно сотрудничать при учете ее позиции. Это и энергетика, и редкоземельные металлы, и "Золотой купол", и региональные интересы. В остальном Трамп готов договариваться. 