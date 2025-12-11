https://ukraina.ru/20251211/stop-ukrainizatsii-pochemu-zapad-neozhidanno-vstal-na-storonu-russkoyazychnykh-1072975073.html

"Стоп украинизации": почему Запад неожиданно встал на сторону русскоязычных

Чем хуже обстоят дела Украины на фронте и в переговорном процессе, тем активней Киев сражается с русским языком. Уже снесены все памятники Пушкину и Достоевскому, русский язык выведен из под защиты европейской Хартии, у дома Булгакова в столице бушуют митинги шпрехенфюреров, требующих полного "стирания" Мастера и его произведений.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058098941_0:59:2400:1409_1920x0_80_0_0_6e0caaa333903a4b40c111b1742bf0f7.jpg.webp

Более того, в детском саду Львова лишают сладостей и подарков в день святого Николая маленькую Дашу - за то, что она "москворотая" и говорит на русском языке, а в Белой церкви возбудившаяся на почве русофобии мамаша издевается над малышкой-переселенкой, которая якобы учит ее сына русским словам. Но и этого мало для переключения внимания украинцев от ситуации с коррупцией во власти и провалов на поле боя.Пришлось опять подключать к делу записных русофобов и писать петиции о вытравливании русского изо всех "щелей". Но поскольку в Офисе президента сейчас безголовье и кризис власти, за дело взялся Кабмин. Размещенная на сайте правительства петиция, призывающая к полному запрету создания и функционирования русскоязычных версий сайтов в Украине, набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее обязательного рассмотрения правительством. Автор обращения, некий Александр Леоненко, аргументирует это необходимостью укрепления информационной безопасности и языковой политики государства. Он также написал, что русскоязычная версия украинских сайтов - это колониальный рудимент, а ее наличие способствует сохранению и распространению российского информационного влияния. Учитывая это, он требует от правительства подать на рассмотрение в Верховную Раду законопроект, предусматривающий полный запрет создания и функционирования русскоязычных версий сайтов, а еще законодательно зафиксировать ответственность для владельцев и администраторов сайтов за нарушение этого требования (штрафы, блокировка ресурса до устранения нарушения).По состоянию на 10 декабря этот бред собрал 25 241 голос, очередная русофобская задача выполнена досрочно - до завершения срока сбора подписей еще остается шесть дней.Тут надо отдельно сказать, что самые русофобские сайты на Украине, вроде "Зеркала недели", "Украинской правды", "Хвили" или "Гордона" обязательно дублируют свои патриотические выкладки на ненавистный им "язык агрессора", прекрасно понимая, что на мове их читать никто не будет. Но теперь эта пропагандистская лазейка может быть закрыта, и русскоязычным читателям придется искать "информационную правду" на сайтах РФ или в российском сегменте телеграм. Как говорится, назло маме отморожу уши.Это подтвердила и языковый омбудсмен Елена Ивановская. Она считает, что предложение запретить русскоязычные версии сайтов, является симптомом глубокой боли украинцев, но пока нет правового инструмента это оспорить."Надо сказать, что эта дискуссия вокруг петиции, которая требует полного запрета русскоязычных версий сайтов, - это симптом нашей глубокой боли, которой болеет наше общество. Украинцы устали от этой тени колониального языка в публичном пространстве, стремятся очистить цифровую среду и хотят видеть онлайн ту Украину, за которую ежедневно борются наши защитники. Эти чувства нельзя игнорировать, они справедливы", - высказалась шпрехенфюрер в юбке, по привычке засчитывая мнение 25 000 бандеровцев за мнение всего украинского народа. Правда, почему-то не пояснила, почему на скандальных "пленках Миндича" вся украинская элита- от министров до жены Зеленского- общается на русском, а не на державной мове, к которой принуждают обычных людей.Зато омбудсмен признала, что петиция подстрекает власти нарушать закон. В частности, требование мовнюков противоречит 27 статье закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой разрешается существование других языковых версий сайта, если украинская версия является главной. Однако, cо времен майданов власти привыкли ориентироваться не на букву закона, а на его дух, проистекающий из львовских и тернопольских свинарников. Вот и попались."То есть сам закон не уполномочивает государство запрещать языки на частных веб-ресурсах. Как только мы переходим эту границу приоритета и движемся в сторону полного запрета, мы нарушаем конституционные гарантии. И как следствие открываем двери для международных жалоб. И даем нашему оппоненту, нашему врагу удобный повод обвинять Украину в языковых репрессиях", - отметила уполномоченная. Конечно, ссылаться на статьи Конституции, которая давно растоптана и уничтожена в стране полного беззакония, просто смешно и ни на кого не действует. Но есть еще один нюанс: Ивановская признала, что, идя на поводу рогульих эмоций, страна вполне может нарваться и на международные суды, и на оправдание спецоперации со стороны России. И вот тут она полностью права, ибо о языковых перегибах Киева заявляют даже самые преданные его союзники.Так, на днях в британском журнале Spectator вышла статья с громкоговорящим названием: "Война Украины с русским языком - ошибка". С чего бы такой разворот на 180 градусов? Ведь издание фиксирует переоценку прежних подходов, а политический Запад начинает осторожно снимать идеологические шоры и смотреть на внутренние процессы на Украине более трезво. C этой целью к анализу языковой политики Киева привлекли одесситку, преподающую в Королевском колледже Лондона - Анастасию Пилявскую. Она подтвердила, что лишение русского языка защиты Европейской хартии, которое недавно организовал парламент, способствует разделению страны и унижает миллионы русскоязычных украинцев. Но самое главное - подтверждает справедливость заявлений Владимира Путина о языковом геноциде русскоязычных жителей страны и оправдывает проведение спецоперации. Такие выводы враз превращают всех шпрехенфюреров в гипотетических проводников интересов Кремля. И теперь разного рода Корчинским или Ницой придется самим отмываться от клейма, которое годами они клеили русскоязычным.Кроме того, преподавательница лондонского Королевского колледжа в пух и прах разнесла мнение экс-омбудмена Тараса Кременя, который годами втирал о том, что жители Незалежной поголовно и наотрез "отказались от языка оккупантов". И что ж ему возражает Пилявская? А то, что будь эти утверждения правдой, не понадобились бы ограничительные законы и указы, не нужно было бы вводить языковые патрули и спонсировать амбассадоров мовы, вроде блогерши Елены Мандзюк, призывавшей избивать русскоязычных малышей на детских площадках. "Да, некоторые, безусловно, перешли на украинский из патриотизма, для большинства язык остаётся средством общения, а не символом лояльности", - признает одесситка. И подчеркивает, что на русском языке говорит большая половина страны - от солдат в окопах до первоклашек в школе. Кстати, она же и указала на то, что самые националистические СМИ имеют русскоязычные версии. Уж не после этого ли возникла необходимость петиции о запрете таких версий? Видимо, в Киеве британскую статью прочитали и поняли совсем наоборот и вместо послаблений, усилили давление и травлю тех, кто считает русский своим родным языком. По мнению Пилявской, в этом и заключается парадокс: "националисты-консерваторы, отказывающие русскоязычным украинцам в праве на существование в стране, фактически поддерживают нарративы РФ". Как там говорил герой фильма "Кавказская пленница"? "Тот, кто нам мешает - тот нам и поможет". Не будет большим преувеличением сказать, что Британия через СМИ советует Зеленскому провести денацификацию, поскольку националистические группировки лишают украинцев прав, гарантированных Конституцией, и подрывают их патриотизм. Только вот не надо думать, что кураторы Украины внезапно прозрели и выступили против этноцида, который с подачи экс-президента Ющенко происходит уже четверть века в некогда мультикультурной и многонациональной стране. Скорей всего, речь идет о новых способах мобилизации украинцев для продолжения войны, выгодной Западу. Вот и намекают они Зеленскому, что надо бы прикрутить энтузиазм нациков, которые своими мовными эскападами отбивают у русскоязычных граждан чувство патриотизма и желание защищать "Бандерштат". И недаром автор статьи в Spectator подчеркивает, что одесские солдаты на фронте рассказывают о растущем чувстве предательства и отчуждения; в городе шепчутся о "неосталинизме" или "неоколониализме", которые толкают их к "внутренней эмиграции". А вот не будь этого языкового и культурного прессинга, жители Одессы, Николаева или Херсона сами бы бежали в военкоматы - читается между строк.Что ж, для западной аудитории этот тезис звучит как предупреждение:русофобская политика не защита Украины, а фактор её ослабления.Отсюда и возникает логика, что часть поражений Украины объясняется именно внутренним националистическим радикализмом, который отталкивает русскоязычные регионы и лишает страну мобилизационного ресурса. Более того, является триггером разделения территорий Украины и не исключено, что именно языковый вопрос сыграет решающую роль при голосовании на общенациональном референдуме - если таковой Зеленский и Ко вынуждены будут провести. Иными словами, британские партнеры предупреждают через СМИ, что Украина может потерять еще больше территорий, если продолжит русофобскую политику.Повторимся: налицо резкий поворот в языковом дискурсе, который долгое время был невозможен. Тут и омбудсмен Ивановская, хоть вяло, но протестующая против "верховенства" националистических идей над законами Украины, тут и многозначная статья в британском журнале, осуждающая русофобскую политику Киева. А это означает, что языковая проблема на Украине становится стратегически значимой как внутренней, так и для внешней политики "воюющей страны". И кураторы Зеленского посылают ему публичные сигналы: насильственная украинизация провалилась, националисты раскололи страну, русскоязычные граждане не угроза, а ресурс (тут, похоже, реверанс сделан для того, чтобы загонять их на фронт и на выборы), а сам просроченный лидер оказался в заложниках у пассионариев со свастикой. Чего доброго, еще организуют силовой переворот и свергнут удобного и управляемого Западом клоуна - если тот вдруг подпишет рамочное соглашение о заключении мира. А такой поворот в сценарий европейских союзников Зеленского не входит, вот они и рекомендуют ему смягчить языковые репресcии, и даже обернуть их против националистов - пока не поздно.Другие аспекты борьбы на Украине с русским языком - "Украинская война с русским языком. Ошибка или сознательная провокация, приведшая к кровопролитию?"

