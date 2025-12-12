https://ukraina.ru/20251212/greg-vayner-trampu-nuzhna-sokrushitelnaya-pobeda-v-2026-m-a-ne-voyna-v-evrope-1072958880.html

Грег Вайнер: Трампу нужна "сокрушительная победа" в 2026-м, а не война в Европе

Грег Вайнер: Трампу нужна "сокрушительная победа" в 2026-м, а не война в Европе - 12.12.2025 Украина.ру

Грег Вайнер: Трампу нужна "сокрушительная победа" в 2026-м, а не война в Европе

Внешнеполитические шаги Белого дома часто диктуются внутренней повесткой и электоральными расчетами. Для нынешней администрации Трампа ключевой задачей стала не Украина, а грядущие выборы всех уровней в США. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Грег Вайнер

2025-12-12T04:10

2025-12-12T04:10

2025-12-12T04:10

новости

сша

украина

европа

дональд трамп

грег вайнер

марко рубио

украина.ру

сенат

переговоры по украине 2025

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072166259_0:155:960:695_1920x0_80_0_0_24fcfb9a79679005fe7b0f42d398605d.jpg

Отвечая на вопрос о связи новой стратегии и переговорным процессом по Украине, эксперт сместил акцент на внутреннюю политику США. "Осталось 11 месяцев до выборов 2026-го года, когда будут переизбираться Палата представителей, Сенат, губернаторы, судьи, прокуроры, и так далее", — напомнил Вайнер.По его словам, для президента США Дональда Трампа это событие первостепенной важности, так как он стремится к историческому статусу. "Он желает стать одним из самых великих лидеров за всю историю США: главным миротворцем и первым человеком в американской геополитике", — пояснил политолог. Для этого, как отметил эксперт, американскому лидеру нужна "сокрушительная победа на выборах", чтобы показать безоговорочную поддержку.Вайнер добавил, что внутренняя политика создает для администрации США дополнительные сложности. "А внутренняя политика Трампа несколько сдала. Инфляция поднялась немного, но цены выросли прилично", — заявил он. Поскольку экономические вопросы волнуют 99% избирателей, внешнеполитические успехи, такие как мирное урегулирование, становятся для Трампа особенно ценными, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Дмитрия Евстафьева: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник.

сша

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, европа, дональд трамп, грег вайнер, марко рубио, украина.ру, сенат, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, выборы, геополитика, аналитики, аналитика