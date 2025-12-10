https://ukraina.ru/20251210/zelenskiy-v-tumane-elena-markosyan-o-tom-pochemu-ukraina-ne-smozhet-ispolnit--zapros-trampa-o-vyborakh-1072900081.html

Зеленский в тумане. Елена Маркосян о том, почему Украина не сможет исполнить запрос Трампа о выборах

Россия не остановится, пока цели СВО не будут достигнуты. Это реальность, которую не хотят принимать Киев и Европа. А выборы на Украине без учета реалий и интересов России никак не повлияют на переговоры и подписание мирного соглашения.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.Владимир Зеленский в беседе с итальянской газетой La Repubblica заявил, что готов к выборам на Украине. Ранее, 9 декабря, Дональд Трамп в интервью Politico заявил что "сейчас важное время для проведения выборов" в этой стране.— Елена, Зеленский утверждает, что готов изменить закон о выборах для их проведения. И тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к избирательной кампании. Как вы считаете, что или кто повлиял на его мнение? Или это просто слова?— Закон о выборах изменить не сложно, но как быть с тем, что на Украине полностью уничтожена оппозиция, а военная верхушка армии и силовых структур не демонстрирует готовности к миру? Что делать с народом? Кто будет голосовать? Как будут голосовать миллионы уехавших и тысячи тех, кто получал паспорта по прилету для участия в боевых действиях на стороне ВСУ? Самое простое и логичное решение в такой ситуации — это принятие двух поправок в Конституцию страны. Первая, о том, что президента выберет парламент, а вторая о статусе русского языка как второго государственного. Первая поправка снимет вопросы о том, как сможет действовать президент в условиях, когда парламент не будет работать против него, а вторая, продемонстрирует готовность к мирному соглашению и устранит одну из первопричин конфликта. В этих вопросах очень много тумана, и пока он не рассеется, слова Трампа о перевыборах и заявления Зеленского о готовности сделать это — не более чем слова.— То есть Украины не готова к выборам, верно я понимаю?— Украина к выборам не готова вообще. Она готова к очередному политическому шоу, но при чем тут выборы? Если нужна новая "дурилка картонная" для легитимации власти очередной бизнес-группировки, то не проблема её выбрать или назначить. Но если нужна реальная смена власти, для этого требуется огромная работа, к которой не готовы ни Украина, ни Запад. Это не только агитационная работа, но и финансовые затраты, и принятие реальности территорий, и переговоры с Россией о том, как проводить выборы в регионах, где идут боевые действия. Им многое другое.— Но если на Украине все-таки пойдут на подготовку и организацию выборов, как это повлияет на переговорный процесс и подписание мирного соглашения?— Это зависит от того, с какой целью проводятся выборы. Если цель мирные соглашения — это одна кампания. Если цель сменить Зеленского на Залужного или Кличко — это другая кампания. Главное, чтобы все понимали ради какого именно мирного соглашения нужно идти на такие риски и затраты в условиях военных действий. Россия не остановится, пока цели СВО не будут достигнуты. Это реальность, которую не хочет принимать Украина и пока не может принять Европа. Так что, выборы без учета реалий и интересов России никак не повлияют на переговоры и подписания.— Зеленский признал, что у Украины нет сил вернуть Крым и признал, что США не видят Украину в НАТО. Что значат такие признания?— Они не значат ничего, кроме желания Зеленского продемонстрировать его готовность слышать Трампа. Он вынужден пускать в информпространство Украины хоть что-то кроме "победных реляций". Но до смены риторики ещё далеко.— Сегодня глава киевского режима собирается передать США предложения по мирному плану. Можем ли мы ожидать на фоне его заявлений, что это будут устраивающие Россию пункты?— Нет. Его предложения не могут содержать в себе пункты, действительно ведущие к миру. Их не одобрил бы Запад и Британия с Германией в первую очередь. Всё, что он может предложить — это хитрые хотелки в целях заморозки боевых действий.— Генпрокуратура России объявила в международный розыск обвиняемых в геноциде политических и военных деятелей киевского режима. В общей сложности, это более 40 человек, но Зеленский не попал в этот список. Как считаете, почему? Означает ли то, что его не внесли в этот список, что мы допускаем его участие в подписании мирного договора по Украине? Мы же не можем подписывать договор с объявленными в розыск, а подписать его кто-то должен.— Во-первых, там многие не попали в список. Зеленского пока не трогают, потому что к нему вопросов намного больше и в них тема геноцида не основная, а лишь одна из. Он ещё нужен. Это ненадолго, но нужен. Во-вторых, что касается его подписи под мирным соглашением — в любом случае она сомнительна с точки зрения легитимности. Поэтому тут дело не в том, кто будет подписывать договор о мире. Это могут сделать США и Россия, чего будет вполне достаточно. И на самом деле, именно такой статус мирного соглашения будет иметь хоть какую-то силу.Владимир Зеленский вертится как уж на сковородке. Договорился уже до того, что готов провести выборы, намекает на отказ от Крыма и НАТО и что он готов к энергетическому перемирию. Об этом в материале Павла Котова Психология наркомана. Обещать все ради дозы, а потом все забыть.

