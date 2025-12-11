https://ukraina.ru/20251211/zelenskiy-ne-podkhodit-s-kem-rossiya-podpishet-mir-po-ukraine-i-zachem-rumyniya-kupila-moldaviyu--shafran-1072977116.html

Зеленский не подходит? С кем Россия подпишет мир по Украине и зачем Румыния купила Молдавию – Шафран

Журналист, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в эфире Украина.ру сравнила мирный план Трампа с предложениями от Европы, а также рассказала... Украина.ру, 11.12.2025

Журналист, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в эфире Украина.ру сравнила мирный план Трампа с предложениями от Европы, а также рассказала о вероятности проведения выборов на Украине: 00:25 - Последние заявления Трампа по Украине; 03:54 – С кем надо подписывать договор по Украине? 07:04 - Варианты мирного плана от ЕС и Киева; 13:59 - Инициативы по энергетическому перемирию; ТГ-канал Анны Шафран - https://t.me/annashafran Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

