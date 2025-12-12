https://ukraina.ru/20251212/amerikanskaya-paradigma-naselenie-vynuzhdeno-ekonomit-na-lekarstvakh-a-shtab-kvartira-oon--na-1072967695.html

Американская парадигма: население вынуждено экономить на лекарствах, а штаб-квартира ООН – на полотенцах

Урезать расходы в США приходится почти всем: от малоимущих граждан до штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Вступая на президентский пост во второй раз, Дональд Трамп обещал соотечественникам сделать их жизнь лучше: снизить цены и повысить доступность жилья. Однако спустя почти 11 месяцев ситуация складывается совершенно иначе.Совместный опрос издания Politico и агентства Public First показал, что почти половине респондентов (порядка 1000 человек) трудно оплачивать продукты питания, жильё, транспорт и медицинские услуги.Американцам приходится экономить даже на том, на чём экономить нельзя – на собственном здоровье: 27% опрошенных не проходили диспансеризацию в последние 2 года из-за слишком высокой стоимости, а 23% и вовсе пришлось пропускать приём лекарств.В среднем медстраховка с корпоративным покрытием в 2025 году для американских семей подорожала на 6%, составив $26 900, из этой суммы сотрудники оплачивают около $6800, а оставшуюся часть – работодатели, сообщала в середине октября некоммерческая организация Kaiser Family Foundation (KFF), и по её прогнозам, тенденция к росту сохранится в следующем году.В итоге не всем жителям Соединённых Штатов вообще доступна система медицинского страхования, а проблемы со здоровьем нации, по словам министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди-младшего, серьёзные. Так, в феврале он заявлял в эфире телеканала Fox News: "Мы тратим на здравоохранение в два-три раза больше, чем другие страны, но у нас худшие показатели. У нас самое больное население в мире".В ходе другого исследования – проведённого немецкой компанией Statista с октября 2024-го по сентябрь 2025 года среди более 60 000 взрослых американцев – 49% респондентов сказали, что старались сокращать повседневные расходы; у 32% финансовое положение ухудшилось; 22% были вынуждены достать сбережения, чтобы покрыть базовые траты. Люди обеспокоены, что в дальнейшем не смогут регулярно оплачивать счета.В январе 2025 года личные потребительские расходы в США снизились в месячном исчислении впервые с марта 2023-го, пусть и всего на 0,2% по сравнению с декабрём 2024 года, но важен сам факт. Наибольшее падение, согласно статистическим данным, зафиксировано в категориях "моторные транспортные средства и запчасти" (–41,1%) и "одежда и обувь" (–4,7%).Кроме того, Statista, исходя из результатов опросов, ставит США на первое место среди ведущих западных стран по уровню обеспокоенности о доступности продуктов и чистой воды, причём эта тенденция сохраняется на протяжении последних нескольких лет, что указывает на системные проблемы в экономической и социальной сферах. Такая картина, как объясняют эксперты, обусловлена совокупностью факторов: последствия пандемии COVID-19, нарушения в мировых цепочках поставок, климатические изменения, которые приводят к засухам и неурожаям, плюс к этому подорожание продуктов из-за инфляции.Из-за вынужденной экономии американцы вынуждены пересматривать свой рацион и пищевые привычки. Люди стали реже ходить в рестораны (даже в McDonald`s, это же тоже ресторан – быстрого питания), даже просто брать блюда на вынос стало слишком затратно, поэтому всё более привычным явлением стали контейнеры с едой в офисах. В первом квартале 2025 года посещаемость ресторанов в обеденное время сократилась на 8%.Ресторанному бизнесу, страдающему от инфляции и падения потребительского спроса, не остаётся ничего иного, кроме как сокращать персонал, жертвовать прибылью ради сохранения доли рынка и мириться с последующим падением акций либо просто закрывать заведения.Отчёт Института Банка Америки за ноябрь 2025 года рисует совсем нерадостную картину: примерно 1/4 домохозяйств США тратят на жизненно важные нужды (продукты, жильё, коммунальные услуги, бензин, уход за детьми) свыше 95% дохода, соответственно, у них почти не остаётся средств на непредвиденные траты. Более того, "от зарплаты до зарплаты" живут не только семьи с низким доходом (из этой категории до получки вынуждены дотягивать 29%, т.е. почти 1/3, и их количество растёт с 2023 года), но и американцы с высоким доходом, с заработком свыше $250 000 в год (36%)Из-за роста стоимости жизни досуг американцев меняется в целом. Так, 37% опрошенных Politico и Public First сказали, что не могут позволить себе сходить с семьёй или друзьями на спортивный матч, а 46% - полететь в отпуск на самолёте.В такой обстановке многим жителям США ни о какой гонке за новомодными гаджетами и думать не приходится. Американские пользователи хотели бы менять смартфоны примерно каждые 16 месяцев, а в реальности средний период замены составляет 29 месяцев, причём средств на последние модели типа Apple iPhone 17 Pro хватает далеко не всем, поэтому в списке наиболее популярных выпущенные несколько лет назад модели iPhone 13 и 14, Samsung Galaxy S9.Проблема технологического апдейта затронула не только частных пользователей, но и предприятия США.По последним сведениям Федеральной резервной системы, разрыв в производительности между американскими и европейскими компаниями во многом объясняется различиями в инвестициях в новое оборудование. 24% сотрудников вынуждены работать сверхурочно из-за устаревших технологий, а 88% указывают на ограничения внедрения инноваций из-за старого оборудования, показывает исследование, проведённое поставщиком технологических решений Diversified.Затягивать пояса приходится и ООН. В разосланном накануне сообщении говорится, что в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке "в рамках продолжающихся усилий по снижению операционных расходов и повышению экологической устойчивости эксплуатации объектов" из туалетов основного кампуса уберут бумажные полотенца. Эта мера, как утверждается, позволит сэкономить более $100 000 в год. Посетителям предложено пользоваться установленными электрическими сушилками для рук. Пользователи соцсетей по этому поводу иронизируют, что хоть туалетную бумагу пока оставили.Читайте также о проблеме утечки научных кадров в статье США хотели лишить Путина талантливых россиян, а теперь сами теряют ведущих учёных

