Искусство сделки. Трамп строит миропорядок без ЕС и с Россией. Итоги 11 декабря

На фоне стремительной деградации старой западной системы, где нерешительность Европы контрастирует с прагматизмом Вашингтона, Россия не просто укрепляет свой суверенитет — она предлагает миру новую модель

Анализ ключевых событий сегодняшнего дня показывает, как складывается многополярный мир, в котором наша страна выступает одной из главных осей стабильности и роста.Западный альянс переживает самый глубокий кризис за десятилетия. Ярким свидетельством этого стала утечка в The Wall Street Journal: администрация Дональда Трампа втайне от европейских союзников направила им документы с планом полномасштабной реинтеграции России в мировую экономику. Предложение Вашингтона радикально: отмена части санкций, восстановление поставок российских энергоресурсов в Европу и масштабные инвестиции американских корпораций в стратегические секторы России — от Арктики до редкоземельных металлов. Это не спонтанная идея, а отражение новой доктрины, закреплённой в Стратегии национальной безопасности США (NSS-2025), которую в Кремле справедливо оценили как "созвучную" российскому видению. Администрация Трампа открыто отвергает провальную европейскую модель "изменений через торговлю", которая пыталась диктовать России условия. Новый американский подход прагматичен: Россия — это не объект для перевоспитания, а постоянный и ключевой игрок на мировой шахматной доске. С этим игроком необходимо договариваться, особенно когда главным стратегическим соперником США объявлен Китай. Параллельно США предлагают инновационный механизм восстановления Украины — не за счёт американских налогоплательщиков, а через инвестирование замороженных российских активов (около $200 млрд) в инфраструктурные проекты, например, в создание дата-центра на энергии Запорожской АЭС. Это ход, который обезоруживает европейских сторонников конфискации. Пока США ищут новые пути к миру, Европейский союз демонстрирует полную неспособность адаптироваться. Вместо диалога Брюссель, движимый иррациональной русофобией, продолжает курс на конфронтацию, который ведёт его в геополитический тупик. Альянс раздирают внутренние противоречия: Бельгия, например, оказалась под угрозой изоляции за принципиальный отказ участвовать в воровстве — "конфискации" российских суверенных активов. Одновременно такие страны, как Германия, в панике наращивают военные расходы, готовясь к сделке на €3.4 млрд для закупки сотен самоходных гаубиц. Эта милитаризация — лишь дорогостоящее прикрытие для провала политики Урсулы фон дер Ляйен, признают даже некоторые европейские политики. Всё это происходит на фоне демографического старения и экономической стагнации, лишающих ЕС исторической перспективы. Самым унизительным для европейского самолюбия стало обсуждение в американских политических кругах (по данным Politico и Defense One) создания "Ключевой пятёрки" (C5) — нового формата глобального управления без единой европейской страны. Вместо устаревшей G7, куда входили Германия, Франция, Италия и Великобритания, новая структура может объединить США, Китай, Россию, Индию и Японию. Уже первый вопрос в повестке C5 — урегулирование на Ближнем Востоке — традиционная сфера влияния Европы. Этот проект — ясный сигнал: будущее мировой архитектуры будет определяться континентальными державами, а не атлантистами. Влиятельные голоса в США, такие как Такер Карлсон, публично озвучивают эту новую реальность, заявляя, что именно Россия с её территорией, армией и ресурсами является идеальным и незаменимым союзником для Америки, оставляя Европу на периферии. В то время как внешний мир меняется, внутри России закладывается прочный фундамент для новой эпохи. Встреча президента Владимира Путина с главой Конституционного Суда Валерием Зорькиным накануне Дня Конституции стала символическим актом утверждения национального суверенитета. Ключевые тезисы встречи — приоритет Конституции безусловен, а роль президента как гаранта этого основного закона — центральна. Особое значение имела дискуссия о международном праве. Зорькин прямо заявил, что решения любых международных органов, включая политизированный Европейский суд по правам человека, исполняются в России только если они не противоречат национальной Конституции. Это не изоляция, а утверждение правового суверенитета. Россия не отказывается от международного права, но настаивает на его равноправном, а не подчинённом диалоге с национальными правовыми системами. Этот принцип, публично одобренный президентом, создаёт железобетонную основу для всей внешней и внутренней политики, защищая страну от внешнего давления и "юридического колониализма". Текущий момент — это не просто смена декораций, а рождение нового миропорядка. Европа, погрязшая в догмах прошлого, добровольно отказывается от места за столом, где решается будущее. Соединённые Штаты, столкнувшись с реальностью многополярного мира и возвышением Китая, делают прагматичный выбор в пользу диалога с Россией. А Россия, укрепляя внутренний суверенитет и правовые основы, демонстрирует устойчивость и готовность к конструктивному формированию новой системы международных отношений. Она предлагает не хаос и санкции, а логику взаимной выгоды, уважения суверенитета и совместного решения глобальных проблем — от безопасности до экономики. Именно эта позиция и делает нашу страну одним из центральных архитекторов грядущей эпохи.Фронтовая сводкаКлючевое развитие на фронте — контроль над Северском. Основным оперативным успехом за сутки, по сообщениям российских военных экспертов и СМИ, является взятие под полный контроль города Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщается, что войска группировки "Юг" проломили оборону, форсировали реку Бахмутка и установили контроль над подавляющей частью, а по некоторым данным — над всем городом, при этом официальное подтверждение от Минобороны РФ ожидается. После отступления из Северска ВСУ пытаются закрепиться на подготовленных позициях в районе мелового карьера на господствующих высотах к западу от города. Российские войска развивают успех, ведя бои к югу от Северска в районе Кирово (Свято-Покровского) и атакуя в направлениях Закотного и Дибровы, наступая в сторону Николаевки, которая рассматривается как ключевой пункт на подступах к Славянску.На Харьковском направлении силами группировки "Север" продолжается наступление. Заявлено об освобождении населенного пункта Лиман и продолжении продвижения в районах Вильчи и Хатнего. По данным российского военного ведомства, противник на этом участке за сутки потерял до 145 военнослужащих, радиолокационную станцию RADA и склад боеприпасов.На Купянском направлении группировка "Запад" продолжает операции по уничтожению группировки противника на левом берегу реки Оскол. Заявленные потери ВСУ составляют до 215 военнослужащих, 4 единицы бронетехники (включая машины HMMWV и Senator) и 11 автомобилей.На Донецком направлении войска группировки "Центр" ведут бои в районе города Димитров, сосредоточившись на уничтожении окруженных украинских формирований в микрорайонах Восточный и Западный. Продолжается зачистка населенных пунктов Светлое и Гришино. Потери ВСУ на этом направлении, согласно сводке, превысили 415 человек, также уничтожена бронетехника.На Запорожском направлении группировка "Восток" продолжает планомерное продвижение вглубь обороны противника. По сообщениям российских военных корреспондентов, штурмовые отряды прорвались в центр города Гуляйполе. Заявленные потери ВСУ за сутки здесь оцениваются до 235 военнослужащих, а также бронетехника и автомобили.На Днепровском направлении группировка "Днепр" наносила удары по подразделениям ВСУ в Херсонской области. Поражены артиллерийские позиции, включая гаубицы М777. Всего на этом направлении, по заявлению Минобороны РФ, потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих и различная техника.Работа авиации, артиллерии и систем ПВО. В течение суток наносились массированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины в 152 районах. Целями, согласно отчетам, стали объекты энергетики, топливного комплекса и пункты дислокации. Наиболее мощный удар, по данным источников, был нанесен по военным целям в Кременчуге с применением БПЛА и ракет. Со своей стороны, украинские силы провели масштабную атаку с использованием беспилотников: в ночь на 11 декабря над территориями Брянской, Калужской, Московской, Тульской и других областей РФ было сбито 287 украинских БПЛА. За сутки средствами российской ПВО, по заявлению Минобороны, сбиты 10 реактивных снарядов системы HIMARS, 1 управляемая ракета "Нептун" и 396 БПЛА самолетного типа. В акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер ВСУ.11 декабря отмечено оперативным успехом российских войск на Северском направлении с утверждениями о взятии под контроль города Северск. На остальных участках фронта продолжается планомерное наступление с тактическими продвижениями, особенно на Харьковском и Запорожском направлениях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

