https://ukraina.ru/20251212/putina-v-aeroportu-ashkhabada-vstretil-predsedatel-narodnogo-soveta-turkmenii-1072984709.html

Путина в аэропорту Ашхабада встретил председатель народного совета Туркмении

Путина в аэропорту Ашхабада встретил председатель народного совета Туркмении - 12.12.2025 Украина.ру

Путина в аэропорту Ашхабада встретил председатель народного совета Туркмении

Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, где он примет участие в международном форуме, посвящённом году мира, и проведёт ряд двусторонних встреч. В аэропорту его лично встретил председатель народного совета Туркмении, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом 12 декабря сообщает РИА Новости

2025-12-12T03:41

2025-12-12T03:41

2025-12-12T03:52

новости

украина.ру

россия

владимир путин

туркмения

визит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1072984590_0:79:1188:747_1920x0_80_0_0_d94632422ab276edc93b71446a403d1a.jpg

Борт главы государства приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада, более известного как "Малая птица". У трапа самолёта Путина встретила рота почётного караула в ярко-зеленых шинелях, выстроившаяся вдоль светло-бежевой ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом.Путина в аэропорту лично встретил председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов."Поздно так! Вы не спите!" — обратился к собеседнику Путин."Я не сплю, когда такие гости приезжают", — ответил Бердымухамедов.Он поблагодарил Путина от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и от себя лично за то, что российский лидер принял приглашение принять участие в торжествах в честь 30-летия нейтралитета республики.На двусторонней встрече с Гурбангулы Бердымухамедовым Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Ашхабада активно развиваются, в том числе, благодаря доверительным дружеским отношениям между руководством двух стран. Он также отметил хорошие перспективы развития экономических отношений.Ранее сообщалось о прибытии президента РФ в Ашхабад для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

туркмения

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, владимир путин, туркмения, визит