Борт главы государства приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада, более известного как "Малая птица". У трапа самолёта Путина встретила рота почётного караула в ярко-зеленых шинелях, выстроившаяся вдоль светло-бежевой ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом.Путина в аэропорту лично встретил председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов."Поздно так! Вы не спите!" — обратился к собеседнику Путин."Я не сплю, когда такие гости приезжают", — ответил Бердымухамедов.Он поблагодарил Путина от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и от себя лично за то, что российский лидер принял приглашение принять участие в торжествах в честь 30-летия нейтралитета республики.На двусторонней встрече с Гурбангулы Бердымухамедовым Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Ашхабада активно развиваются, в том числе, благодаря доверительным дружеским отношениям между руководством двух стран. Он также отметил хорошие перспективы развития экономических отношений.Ранее сообщалось о прибытии президента РФ в Ашхабад для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Путина в аэропорту Ашхабада встретил председатель народного совета Туркмении
03:41 12.12.2025 (обновлено: 03:52 12.12.2025)
Борт главы государства приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада, более известного как "Малая птица". У трапа самолёта Путина встретила рота почётного караула в ярко-зеленых шинелях, выстроившаяся вдоль светло-бежевой ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом.
Путина в аэропорту лично встретил председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
"Поздно так! Вы не спите!" — обратился к собеседнику Путин.
"Я не сплю, когда такие гости приезжают", — ответил Бердымухамедов.
Он поблагодарил Путина от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и от себя лично за то, что российский лидер принял приглашение принять участие в торжествах в честь 30-летия нейтралитета республики.
На двусторонней встрече с Гурбангулы Бердымухамедовым Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Ашхабада активно развиваются, в том числе, благодаря доверительным дружеским отношениям между руководством двух стран. Он также отметил хорошие перспективы развития экономических отношений.
