Затягивая время: Зеленский хочет вынести вопрос новых российских регионов на "референдум"

Последние дипломатические усилия США по урегулированию конфликта на Украине натолкнулись на новую тактику Киева. Вместо конструктивного диалога Зеленский вводит новые условия, призванные затянуть переговоры и сохранить статус-кво

11 декабря Владимир Зеленский заявил о планах проведения референдума по территориальным вопросам, что эксперты расценивают как очередной тактический манёвр. Согласно недавним заявлениям американских переговорщиков, путь к миру блокируют два основных вопроса. Статус Донецкой Народной Республики: специальный посланник президента США Кит Келлог прямо назвал территорию ДНР одной из двух ключевых тем, требующих решения. Госсекретарь Марко Рубио уточнил, что главным предметом спора являются около 20% территории Донецкой области, оставшиеся под контролем Киева. Зеленский пока отказался обсуждать отвод своих войск из этого региона, куда входит часть Донбасса. Принадлежность Запорожской АЭС: вторым "камнем преткновения" американская сторона называет статус крупнейшей атомной станции Европы, которая находится под российской юрисдикцией. Киев не соглашается с предложениями по её будущему в рамках мирного плана. Тактика затягивания: от мирных планов к выборам Аналитики отмечают, что, столкнувшись с конкретными требованиями, Киев сменил тактику. Вместо обсуждения территорий украинские власти активно смещают фокус на тему выборов, что позволяет создать новые предлоги для задержек. Требование невозможных гарантий: Зеленский публично заявил о готовности к выборам, но выдвинул условие: обеспечение безопасности со стороны западных партнёров, включая, по сути, создание бесполётной зоны. Поскольку США и НАТО не готовы на это, у Киева появляется формальный повод отложить голосование. Перекладывание ответственности: Обсуждение выборов перенесено в Верховную Раду, где вице-спикер Александр Корниенко заявил об отсутствии готовых законопроектов и необходимости долгих обсуждений. Таким образом, ответственность за задержку перекладывается с администрации президента на парламент и зарубежных партнёров. Эта схема повторяет прошлые манёвры: ещё несколько месяцев назад Киев настаивал, что выборы в условиях войны невозможны, но под давлением сменил риторику, превратив тему выборов в инструмент политического торга. Итог: мир откладывается В то время как российская сторона готова к диалогу и рассматривает американские предложения, действия Киева ведут к затягиванию конфликта. Введение темы референдума, не имеющего чётких параметров, и выдвижение заранее невыполнимых условий для выборов свидетельствуют о нежелании украинского руководства идти на реальные переговоры. По мнению экспертов, весь этот процесс направлен на одно: выиграть время в надежде на изменение политической или военной конъюнктуры, сохраняя власть и перекладывая ответственность за продолжение войны на других. Пока такие тактики преобладают, перспективы скорого и устойчивого мира остаются призрачными.Итоги дня в материале Искусство сделки. Трамп строит миропорядок без ЕС и с Россией. Итоги 11 декабря на сайте Украина.ру

