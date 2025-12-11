Затягивая время: Зеленский хочет вынести вопрос новых российских регионов на "референдум" - 11.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251211/zatyagivaya-vremya-zelenskiy-khochet-vynesti-vopros-novykh-rossiyskikh-regionov-na-referendum-1072973471.html
Затягивая время: Зеленский хочет вынести вопрос новых российских регионов на "референдум"
Затягивая время: Зеленский хочет вынести вопрос новых российских регионов на "референдум" - 11.12.2025 Украина.ру
Затягивая время: Зеленский хочет вынести вопрос новых российских регионов на "референдум"
Последние дипломатические усилия США по урегулированию конфликта на Украине натолкнулись на новую тактику Киева. Вместо конструктивного диалога Зеленский вводит новые условия, призванные затянуть переговоры и сохранить статус-кво
2025-12-11T19:30
2025-12-11T19:30
киев
сша
донецкая народная республика
трамп и зеленский
владимир зеленский
кит келлог
запорожская аэс
нато
верховная рада
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/08/1072788375_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_ccb9876f17f8bb2986d03c8163235b70.jpg
11 декабря Владимир Зеленский заявил о планах проведения референдума по территориальным вопросам, что эксперты расценивают как очередной тактический манёвр. Согласно недавним заявлениям американских переговорщиков, путь к миру блокируют два основных вопроса. Статус Донецкой Народной Республики: специальный посланник президента США Кит Келлог прямо назвал территорию ДНР одной из двух ключевых тем, требующих решения. Госсекретарь Марко Рубио уточнил, что главным предметом спора являются около 20% территории Донецкой области, оставшиеся под контролем Киева. Зеленский пока отказался обсуждать отвод своих войск из этого региона, куда входит часть Донбасса. Принадлежность Запорожской АЭС: вторым "камнем преткновения" американская сторона называет статус крупнейшей атомной станции Европы, которая находится под российской юрисдикцией. Киев не соглашается с предложениями по её будущему в рамках мирного плана. Тактика затягивания: от мирных планов к выборам Аналитики отмечают, что, столкнувшись с конкретными требованиями, Киев сменил тактику. Вместо обсуждения территорий украинские власти активно смещают фокус на тему выборов, что позволяет создать новые предлоги для задержек. Требование невозможных гарантий: Зеленский публично заявил о готовности к выборам, но выдвинул условие: обеспечение безопасности со стороны западных партнёров, включая, по сути, создание бесполётной зоны. Поскольку США и НАТО не готовы на это, у Киева появляется формальный повод отложить голосование. Перекладывание ответственности: Обсуждение выборов перенесено в Верховную Раду, где вице-спикер Александр Корниенко заявил об отсутствии готовых законопроектов и необходимости долгих обсуждений. Таким образом, ответственность за задержку перекладывается с администрации президента на парламент и зарубежных партнёров. Эта схема повторяет прошлые манёвры: ещё несколько месяцев назад Киев настаивал, что выборы в условиях войны невозможны, но под давлением сменил риторику, превратив тему выборов в инструмент политического торга. Итог: мир откладывается В то время как российская сторона готова к диалогу и рассматривает американские предложения, действия Киева ведут к затягиванию конфликта. Введение темы референдума, не имеющего чётких параметров, и выдвижение заранее невыполнимых условий для выборов свидетельствуют о нежелании украинского руководства идти на реальные переговоры. По мнению экспертов, весь этот процесс направлен на одно: выиграть время в надежде на изменение политической или военной конъюнктуры, сохраняя власть и перекладывая ответственность за продолжение войны на других. Пока такие тактики преобладают, перспективы скорого и устойчивого мира остаются призрачными.Итоги дня в материале Искусство сделки. Трамп строит миропорядок без ЕС и с Россией. Итоги 11 декабря на сайте Украина.ру
киев
сша
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/08/1072788375_68:0:995:695_1920x0_80_0_0_808d7eb81846be79650bc4a8785a2540.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, сша, донецкая народная республика, трамп и зеленский, владимир зеленский, кит келлог, запорожская аэс, нато, верховная рада, новости
Киев, США, Донецкая Народная Республика, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Запорожская АЭС, НАТО, Верховная Рада, Новости

Затягивая время: Зеленский хочет вынести вопрос новых российских регионов на "референдум"

19:30 11.12.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Последние дипломатические усилия США по урегулированию конфликта на Украине натолкнулись на новую тактику Киева. Вместо конструктивного диалога Зеленский вводит новые условия, призванные затянуть переговоры и сохранить статус-кво
11 декабря Владимир Зеленский заявил о планах проведения референдума по территориальным вопросам, что эксперты расценивают как очередной тактический манёвр.
Согласно недавним заявлениям американских переговорщиков, путь к миру блокируют два основных вопроса.
Статус Донецкой Народной Республики: специальный посланник президента США Кит Келлог прямо назвал территорию ДНР одной из двух ключевых тем, требующих решения. Госсекретарь Марко Рубио уточнил, что главным предметом спора являются около 20% территории Донецкой области, оставшиеся под контролем Киева. Зеленский пока отказался обсуждать отвод своих войск из этого региона, куда входит часть Донбасса.
Принадлежность Запорожской АЭС: вторым "камнем преткновения" американская сторона называет статус крупнейшей атомной станции Европы, которая находится под российской юрисдикцией. Киев не соглашается с предложениями по её будущему в рамках мирного плана.
Тактика затягивания: от мирных планов к выборам
Аналитики отмечают, что, столкнувшись с конкретными требованиями, Киев сменил тактику. Вместо обсуждения территорий украинские власти активно смещают фокус на тему выборов, что позволяет создать новые предлоги для задержек.
Требование невозможных гарантий: Зеленский публично заявил о готовности к выборам, но выдвинул условие: обеспечение безопасности со стороны западных партнёров, включая, по сути, создание бесполётной зоны. Поскольку США и НАТО не готовы на это, у Киева появляется формальный повод отложить голосование.
Перекладывание ответственности: Обсуждение выборов перенесено в Верховную Раду, где вице-спикер Александр Корниенко заявил об отсутствии готовых законопроектов и необходимости долгих обсуждений. Таким образом, ответственность за задержку перекладывается с администрации президента на парламент и зарубежных партнёров.
Эта схема повторяет прошлые манёвры: ещё несколько месяцев назад Киев настаивал, что выборы в условиях войны невозможны, но под давлением сменил риторику, превратив тему выборов в инструмент политического торга.
Итог: мир откладывается
В то время как российская сторона готова к диалогу и рассматривает американские предложения, действия Киева ведут к затягиванию конфликта.
Введение темы референдума, не имеющего чётких параметров, и выдвижение заранее невыполнимых условий для выборов свидетельствуют о нежелании украинского руководства идти на реальные переговоры.
По мнению экспертов, весь этот процесс направлен на одно: выиграть время в надежде на изменение политической или военной конъюнктуры, сохраняя власть и перекладывая ответственность за продолжение войны на других.
Пока такие тактики преобладают, перспективы скорого и устойчивого мира остаются призрачными.
Итоги дня в материале Искусство сделки. Трамп строит миропорядок без ЕС и с Россией. Итоги 11 декабря на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевСШАДонецкая Народная РеспубликаТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийКит КеллогЗапорожская АЭСНАТОВерховная РадаНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:55В Одессе сотрудники ТЦК избили и выбросили из машины морского пехотинца, вернувшегося из плена
20:41На Константиновском направлении штурмовые группы ВС РФ развивают наступление
20:38Глава киевского режима констатировал последовательный отказ США от поддержки вступления Украины в НАТО
20:00Создание полосы безопасности идёт в плановом порядке - Путин. Главное к этому часу
19:45Владимир Путин провёл совещание по ситуации в зоне СВО
19:30Затягивая время: Зеленский хочет вынести вопрос новых российских регионов на "референдум"
19:30Путин выразил полную поддержку Мадуро: Россия стоит за Венесуэлой в борьбе с американским давлением
19:15Ещё кадры из освобождённого Северска в ДНР
19:03Москва пока не получала информацию от США по украинскому урегулированию - Кремль
18:50Александр Дюков: Дело Бутягина сфабриковано, любой российский ученый может быть выдан Киеву из Европы
18:30Философия Трампа: с Россией выгодно дружить. Что сегодня предложил Москве глава Белого дома
18:00Искусство сделки. Трамп строит миропорядок без ЕС и с Россией. Итоги 11 декабря
17:41"Внутренне перемещённые лица" во львовском приюте остались без света
17:28США против НАТО. Конгрессмен Мэсси призывает Америку окончательно уйти из Альянса
17:27В сентябре был самый высокий отток украинцев в ЕС за последние два года
17:17Задержанному в Польше российскому археологу может грозить до 10 лет тюрьмы
17:11За границу уехали около 15% львовских старшеклассников
17:02Как и почему Захар Прилепин помог создать в ДНР боевое подразделение - "Родня"
16:48Эстонский суд вынес политически мотивированный приговор двум эстонцам и россиянину
16:39Польша пошла в атаку
Лента новостейМолния