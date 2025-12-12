Чем опасна РЭР? Анпилогов раскрыл, как проводная связь свела на нет радиоразведку ВСУ - 12.12.2025 Украина.ру
Чем опасна РЭР? Анпилогов раскрыл, как проводная связь свела на нет радиоразведку ВСУ
Чем опасна РЭР? Анпилогов раскрыл, как проводная связь свела на нет радиоразведку ВСУ - 12.12.2025 Украина.ру
Чем опасна РЭР? Анпилогов раскрыл, как проводная связь свела на нет радиоразведку ВСУ
Радиоэлектронная разведка (РЭР) крайне опасна именно своей скрытностью. Её главная задача — перехватывать и анализировать сигналы связи противника, чтобы вскрыть его планы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Комментируя вопросы радиоэлектронного противодействия в зоне СВО, Анпилогов объяснил принцип работы РЭР. "Чем опасна РЭР? Тем, что она не видна", — сказал эксперт. При этом он привёл исторический пример, когда американцы, вскрыв японские шифры, устроили засаду у Мидуэя. В современной войне стороны также стараются скрыть свои переговоры, используя сложные алгоритмы смены частот и шифрование.По словам эксперта, эффективным ответом стал переход российской армии на проводные каналы. "Кстати, сами украинцы отмечали, что наш массовый переход к проводным системам связи, которые вообще не секутся РЭР, затруднил им радиоэлектронную разведку. Они не вскрыли нашу систему обороны еще в 2023 году", — заявил Анпилогов.В итоге он сформулировал простое правило. "Тот, кто использует открытые эфирные каналы, тот себя выставляет напоказ", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.О перспективах зимней кампании и наступлении ВС РФ — в статье Геннадия Алехина "Сможет армия России активно наступать зимой? Однозначно-да" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Радиоэлектронная разведка (РЭР) крайне опасна именно своей скрытностью. Её главная задача — перехватывать и анализировать сигналы связи противника, чтобы вскрыть его планы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Комментируя вопросы радиоэлектронного противодействия в зоне СВО, Анпилогов объяснил принцип работы РЭР. "Чем опасна РЭР? Тем, что она не видна", — сказал эксперт.
При этом он привёл исторический пример, когда американцы, вскрыв японские шифры, устроили засаду у Мидуэя. В современной войне стороны также стараются скрыть свои переговоры, используя сложные алгоритмы смены частот и шифрование.
По словам эксперта, эффективным ответом стал переход российской армии на проводные каналы. "Кстати, сами украинцы отмечали, что наш массовый переход к проводным системам связи, которые вообще не секутся РЭР, затруднил им радиоэлектронную разведку. Они не вскрыли нашу систему обороны еще в 2023 году", — заявил Анпилогов.
В итоге он сформулировал простое правило. "Тот, кто использует открытые эфирные каналы, тот себя выставляет напоказ", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.
О перспективах зимней кампании и наступлении ВС РФ — в статье Геннадия Алехина "Сможет армия России активно наступать зимой? Однозначно-да" на сайте Украина.ру.
