Эксперт: Европа проиграла и теперь решает две задачи — успеть украсть и попытаться сдержать Россию

Европейские элиты, осознав провал своей стратегии на Украине, действуют в логике обреченных. Их дальнейшие шаги могут спровоцировать еще большие проблемы для самого Евросоюза. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

Отвечая на вопрос о мотивах Европы, эксперт описал её логику. "Европа понимает, что эта война проиграна и пытается решить две задачи. Программа минимум это успеть украсть, пока все не закончилось. Второе, если Украина покажет способность сопротивляться, попытаться сдерживать Россию", — заявил Голубовский.Он также предупредил об опасности риторики Евросоюза. "Если европейцы будут кричать, что их завоюют, и вести себя соответствующим провокационным образом, мы придем и завоюем", — констатировал аналитик.Кроме того, эксперт указал на смену главного противника для США. "Европейцы поняли, что главный идеологический враг для США теперь они. Роль Советского Союза теперь играют они", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский заявил о необходимости провести президентские выборы — в материале "Андрей Сидоров: Зеленский старается протянуть еще год, пока у Трампа не начнутся серьезные проблемы в США" на сайте Украина.ру.

