Эксперт: Европа проиграла и теперь решает две задачи — успеть украсть и попытаться сдержать Россию - 12.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251212/ekspert-evropa-proigrala-i-teper-reshaet-dve-zadachi--uspet-ukrast-i-popytatsya-sderzhat-rossiyu-1072979207.html
Эксперт: Европа проиграла и теперь решает две задачи — успеть украсть и попытаться сдержать Россию
Эксперт: Европа проиграла и теперь решает две задачи — успеть украсть и попытаться сдержать Россию - 12.12.2025 Украина.ру
Эксперт: Европа проиграла и теперь решает две задачи — успеть украсть и попытаться сдержать Россию
Европейские элиты, осознав провал своей стратегии на Украине, действуют в логике обреченных. Их дальнейшие шаги могут спровоцировать еще большие проблемы для самого Евросоюза. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-12-12T04:40
2025-12-12T04:40
новости
европа
сша
россия
дональд трамп
украина.ру
ес
украина
война
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg
Отвечая на вопрос о мотивах Европы, эксперт описал её логику. "Европа понимает, что эта война проиграна и пытается решить две задачи. Программа минимум это успеть украсть, пока все не закончилось. Второе, если Украина покажет способность сопротивляться, попытаться сдерживать Россию", — заявил Голубовский.Он также предупредил об опасности риторики Евросоюза. "Если европейцы будут кричать, что их завоюют, и вести себя соответствующим провокационным образом, мы придем и завоюем", — констатировал аналитик.Кроме того, эксперт указал на смену главного противника для США. "Европейцы поняли, что главный идеологический враг для США теперь они. Роль Советского Союза теперь играют они", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский заявил о необходимости провести президентские выборы — в материале "Андрей Сидоров: Зеленский старается протянуть еще год, пока у Трампа не начнутся серьезные проблемы в США" на сайте Украина.ру.
европа
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:10:1072:814_1920x0_80_0_0_d5b3d29849e9d5db11e1ebc808bb8843.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, сша, россия, дональд трамп, украина.ру, ес, украина, война, война на украине, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, эксперты
Новости, Европа, США, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, Украина, война, война на Украине, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, эксперты

Эксперт: Европа проиграла и теперь решает две задачи — успеть украсть и попытаться сдержать Россию

04:40 12.12.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Европейские элиты, осознав провал своей стратегии на Украине, действуют в логике обреченных. Их дальнейшие шаги могут спровоцировать еще большие проблемы для самого Евросоюза. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Отвечая на вопрос о мотивах Европы, эксперт описал её логику. "Европа понимает, что эта война проиграна и пытается решить две задачи. Программа минимум это успеть украсть, пока все не закончилось. Второе, если Украина покажет способность сопротивляться, попытаться сдерживать Россию", — заявил Голубовский.
Он также предупредил об опасности риторики Евросоюза. "Если европейцы будут кричать, что их завоюют, и вести себя соответствующим провокационным образом, мы придем и завоюем", — констатировал аналитик.
Кроме того, эксперт указал на смену главного противника для США. "Европейцы поняли, что главный идеологический враг для США теперь они. Роль Советского Союза теперь играют они", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, почему Зеленский заявил о необходимости провести президентские выборы — в материале "Андрей Сидоров: Зеленский старается протянуть еще год, пока у Трампа не начнутся серьезные проблемы в США" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаСШАРоссияДональд ТрампУкраина.руЕСУкраинавойнавойна на УкраинеаналитикиУкраина аналитикааналитика событий на Украинеэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40"Американцам плевать, что заберут русские": аналитик раскрыл цель США в конфликте на Украине
05:30"Все закончится тем, что обдерут Германию". Аналитик объяснил, как ЕС на самом деле "финансирует" Украину
05:29"Порядочных президентов у нас никогда не было". Эксперты и политики о ситуации на Украине
05:24Американская парадигма: население вынуждено экономить на лекарствах, а штаб-квартира ООН – на полотенцах
05:20Спецоперация на минувшей неделе. Британцы уже ничего не скрывают
05:10"Скоро мы увидим результат": американист о признаках скорого завершения переговоров по Украине
05:00"РЭР — это глаза и уши": Анпилогов объяснил разницу между разведкой и радиоэлектронной борьбой
04:50"Украина все считает и докладывает Западу": эксперт о финансовой цели ударов по танкерам в Черном море
04:40Эксперт: Европа проиграла и теперь решает две задачи — успеть украсть и попытаться сдержать Россию
04:30"Голоса украинцев не имеют политического веса": американист Вайнер о реальных приоритетах США
04:30Чем опасна РЭР? Анпилогов раскрыл, как проводная связь свела на нет радиоразведку ВСУ
04:28В результате удара БПЛА по жилому дому в Твери есть пострадавшие — врио губернатора
04:20Принятие двух поправок в Конституцию: эксперт Маркосян — о простом решении для Украины
04:10Грег Вайнер: Трампу нужна "сокрушительная победа" в 2026-м, а не война в Европе
04:06Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:00Стратегическое партнёрство: Алексей Анпилогов о взаимной выгоде в отношениях России и Индии
03:41Путина в аэропорту Ашхабада встретил председатель народного совета Туркмении
03:17ВС РФ наступают, киевский режим и НАТО безумствуют. Сводка событий за 11 декабря от канала "Украина.ру"
02:40Путин прилетел в Ашхабад на форум мира и доверия
02:05Работа ПВО в Сочи и закрытые аэропорты. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
Лента новостейМолния