"В этой войне наступил перелом": аналитик рассказал, сколько еще может продлиться СВО

На российском фондовом рынке эпизодические всплески оптимизма связаны с разговорами о переговорах. Эксперт считает такую реакцию наивной и указывает на реальный индикатор будущего роста активов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

Комментируя возможность урегулирования украинского кризиса, Голубовский раскритиковал реакцию инвесторов. "Всякий раз, когда начинается переговорный процесс, я вижу эйфорию на российском фондовом рынке. Мне смешно это наблюдать", — заявил аналитик.Он пояснил, когда начнется настоящий рост. "Это будет длиться до тех пор, пока не умрет последний инвестор, который верит в переговоры, и на рынке останутся только те, кто верит в победу России. Вот тогда начнется систематический рост стоимости российских активов", — сказал эксперт.Проводя военную аналогию, Голубовский констатировал переломный момент в ходе СВО. "Сейчас у меня складывается впечатление, что и в этой войне наступил перелом. И то, что происходит под Покровском (Красноармейск) и Мирноградом (Димитров) это генеральное сражение. Это Сталинградская битва этой войны", — заявил он.Аналитик также дал оценку текущему этапу СВО. "С этой точки зрения мы находимся сейчас в 1943 году. И нас еще ждет больше года войны", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации вокруг Украины — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.

