"В этой войне наступил перелом": аналитик рассказал, сколько еще может продлиться СВО
"В этой войне наступил перелом": аналитик рассказал, сколько еще может продлиться СВО
На российском фондовом рынке эпизодические всплески оптимизма связаны с разговорами о переговорах. Эксперт считает такую реакцию наивной и указывает на реальный индикатор будущего роста активов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-12-12T05:50
2025-12-12T05:50
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072854301_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_2ba605fc805914a78154b7b3453fa7d2.jpg.webp
Комментируя возможность урегулирования украинского кризиса, Голубовский раскритиковал реакцию инвесторов. "Всякий раз, когда начинается переговорный процесс, я вижу эйфорию на российском фондовом рынке. Мне смешно это наблюдать", — заявил аналитик.Он пояснил, когда начнется настоящий рост. "Это будет длиться до тех пор, пока не умрет последний инвестор, который верит в переговоры, и на рынке останутся только те, кто верит в победу России. Вот тогда начнется систематический рост стоимости российских активов", — сказал эксперт.Проводя военную аналогию, Голубовский констатировал переломный момент в ходе СВО. "Сейчас у меня складывается впечатление, что и в этой войне наступил перелом. И то, что происходит под Покровском (Красноармейск) и Мирноградом (Димитров) это генеральное сражение. Это Сталинградская битва этой войны", — заявил он.Аналитик также дал оценку текущему этапу СВО. "С этой точки зрения мы находимся сейчас в 1943 году. И нас еще ждет больше года войны", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации вокруг Украины — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"В этой войне наступил перелом": аналитик рассказал, сколько еще может продлиться СВО

05:50 12.12.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танков Т-72Б в южном секторе СВО
Работа танков Т-72Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
На российском фондовом рынке эпизодические всплески оптимизма связаны с разговорами о переговорах. Эксперт считает такую реакцию наивной и указывает на реальный индикатор будущего роста активов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Комментируя возможность урегулирования украинского кризиса, Голубовский раскритиковал реакцию инвесторов. "Всякий раз, когда начинается переговорный процесс, я вижу эйфорию на российском фондовом рынке. Мне смешно это наблюдать", — заявил аналитик.
Он пояснил, когда начнется настоящий рост. "Это будет длиться до тех пор, пока не умрет последний инвестор, который верит в переговоры, и на рынке останутся только те, кто верит в победу России. Вот тогда начнется систематический рост стоимости российских активов", — сказал эксперт.
Проводя военную аналогию, Голубовский констатировал переломный момент в ходе СВО. "Сейчас у меня складывается впечатление, что и в этой войне наступил перелом. И то, что происходит под Покровском (Красноармейск) и Мирноградом (Димитров) это генеральное сражение. Это Сталинградская битва этой войны", — заявил он.
Аналитик также дал оценку текущему этапу СВО. "С этой точки зрения мы находимся сейчас в 1943 году. И нас еще ждет больше года войны", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации вокруг Украины — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.
