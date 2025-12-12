"Все закончится тем, что обдерут Германию". Аналитик объяснил, как ЕС на самом деле "финансирует" Украину - 12.12.2025 Украина.ру
"Все закончится тем, что обдерут Германию". Аналитик объяснил, как ЕС на самом деле "финансирует" Украину
"Все закончится тем, что обдерут Германию". Аналитик объяснил, как ЕС на самом деле "финансирует" Украину
Европейский отказ от реального изъятия российских активов имеет далеко идущие геополитические последствия. Эта позиция Брюсселя может кардинально изменить расстановку сил в переговорном процессе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Германия окажется главным гарантом "репарационного" кредита Киеву, который планируется обеспечить за счет замороженных активов России, сообщило ранее Politico.Отвечая на вопрос о финансировании Украины и его влиянии на переговоры, эксперт заявил, что решение по активам — лишь видимость. "Фактически займ в пользу Украины будет выдаваться за счет бюджетов. То есть это не использование российских активов. Это европейцы решили затянуть пояса", — подчеркнул Голубовский.Он отметил, что желающих платить за Украину в ЕС немного, а некоторые страны откровенно саботируют процесс. "Не совсем понятно, как в этом списке оказались Венгрия и Словакия, которые были категорически против того, чтобы что-то гарантировать", — отметил аналитик.Комментируя дальнейшие перспективы, спикер заявил, что все это — лишь проект. "Поэтому в реальности все это закончится тем, что обдерут Германию. Как всегда, немцы будут платить и каяться. И какие-то деньги Зеленскому отгрузят", — пояснил Голубовский.В контексте этих европейских проблем аналитик сделал ключевой вывод о стратегии США. "Все это говорит о том, что Европа отвергла план Трампа, поэтому российско-американские переговоры по восстановлению отношений двух стран продолжатся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации вокруг переговоров — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.
"Все закончится тем, что обдерут Германию". Аналитик объяснил, как ЕС на самом деле "финансирует" Украину

05:30 12.12.2025
 
Европейский отказ от реального изъятия российских активов имеет далеко идущие геополитические последствия. Эта позиция Брюсселя может кардинально изменить расстановку сил в переговорном процессе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Германия окажется главным гарантом "репарационного" кредита Киеву, который планируется обеспечить за счет замороженных активов России, сообщило ранее Politico.
Отвечая на вопрос о финансировании Украины и его влиянии на переговоры, эксперт заявил, что решение по активам — лишь видимость. "Фактически займ в пользу Украины будет выдаваться за счет бюджетов. То есть это не использование российских активов. Это европейцы решили затянуть пояса", — подчеркнул Голубовский.
Он отметил, что желающих платить за Украину в ЕС немного, а некоторые страны откровенно саботируют процесс. "Не совсем понятно, как в этом списке оказались Венгрия и Словакия, которые были категорически против того, чтобы что-то гарантировать", — отметил аналитик.
Комментируя дальнейшие перспективы, спикер заявил, что все это — лишь проект. "Поэтому в реальности все это закончится тем, что обдерут Германию. Как всегда, немцы будут платить и каяться. И какие-то деньги Зеленскому отгрузят", — пояснил Голубовский.
В контексте этих европейских проблем аналитик сделал ключевой вывод о стратегии США. "Все это говорит о том, что Европа отвергла план Трампа, поэтому российско-американские переговоры по восстановлению отношений двух стран продолжатся", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации вокруг переговоров — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.
