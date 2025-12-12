https://ukraina.ru/20251212/skoro-my-uvidim-rezultat-amerikanist-o-priznakakh-skorogo-zaversheniya-peregovorov-po-ukraine-1072959900.html

"Скоро мы увидим результат": американист о признаках скорого завершения переговоров по Украине

В дипломатии есть определенные маркеры, которые указывают на завершающую стадию сложных переговоров. Участие конкретных фигур и продолжительность встреч могут говорить больше, чем официальные заявления. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог-американист Грег Вайнер

Отвечая на вопрос о стадии переговорного процесса по Украине, эксперт обратил внимание на ключевую деталь — состав американской делегации. "Когда на переговорах появляется [Джаред] Кушнер, это говорит о том, что они на финальной стадии", — заявил Вайнер, напомнив об аналогичной роли зятя президента США Дональда Трампа в других соглашениях.Политолог также придал значение продолжительности переговоров и уровню встреч. "И опять же появляются цифры: два миллиардера в американской делегации и пять часов беседы с [президентом РФ] Владимиром Путиным", — отметил он.Эксперт уверен, что такие признаки неслучайны. "Мое мнение: если два американских богатейших политика (Кушнер и [спецпосланник Стивен] Уиткофф) проводят столько времени в компании президента Российской Федерации, это говорит о чем-то весомом. Я уверен в том, что скоро мы увидим результат", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в интервью Дмитрия Евстафьева: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник.

