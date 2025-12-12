"Украина все считает и докладывает Западу": эксперт о финансовой цели ударов по танкерам в Черном море - 12.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251212/ukraina-vse-schitaet-i-dokladyvaet-zapadu-ekspert-o-finansovoy-tseli-udarov-po-tankeram-v-chernom-more-1072962760.html
"Украина все считает и докладывает Западу": эксперт о финансовой цели ударов по танкерам в Черном море
"Украина все считает и докладывает Западу": эксперт о финансовой цели ударов по танкерам в Черном море - 12.12.2025 Украина.ру
"Украина все считает и докладывает Западу": эксперт о финансовой цели ударов по танкерам в Черном море
Агрессивные действия Киева в Черном море преследуют не только военные, но и четкие экономические цели. Власти на Украине ведут скрупулезный подсчет ущерба, чтобы продемонстрировать его западным спонсорам. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Грег Вайнер
2025-12-12T04:50
2025-12-12T04:50
новости
украина
черное море
киев
грег вайнер
украина.ру
нпз
танкер
нефть
атака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/13/1063236956_0:215:800:665_1920x0_80_0_0_388ca2011971fa1aafc7410b62e479ae.jpg
Отвечая на вопрос об агрессии украинского режима против Турции, эксперт выделил две основные цели Киева. "Во-первых, Украина показывает, кто не с нами, тот против нас. Цель — запугать страны черноморского бассейна и сделать так, чтобы им стало не по карману делать страховки на танкеры", — заявил Вайнер.По его словам, за всеми идеологическими заявлениями стоит простой экономический расчет. "Во-вторых, все политические и идеологические вопросы опять же упираются в деньги", — подчеркнул политолог.Он раскрыл, как работает эта схема отчетности перед партнерами. "Украина все считает и докладывает своим партнерам на Западе. Российский НПЗ на 1-2 дня прекратил работу, российский терминал на 1,5-2 дня перестал отгружать нефть — они считают убытки и докладывают. Говорят — вот здесь у нас победа, Россия столько-то потеряла, и так далее", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в интервью Дмитрия Евстафьева: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник.
украина
черное море
киев
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/13/1063236956_0:140:800:740_1920x0_80_0_0_ef73cfb5bf81dba4c617ca0750901637.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, черное море, киев, грег вайнер, украина.ру, нпз, танкер, нефть, атака, экономика, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, запад
Новости, Украина, Черное море, Киев, Грег Вайнер, Украина.ру, НПЗ, танкер, нефть, атака, экономика, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Запад

"Украина все считает и докладывает Западу": эксперт о финансовой цели ударов по танкерам в Черном море

04:50 12.12.2025
 
© Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
© Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Агрессивные действия Киева в Черном море преследуют не только военные, но и четкие экономические цели. Власти на Украине ведут скрупулезный подсчет ущерба, чтобы продемонстрировать его западным спонсорам. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос об агрессии украинского режима против Турции, эксперт выделил две основные цели Киева. "Во-первых, Украина показывает, кто не с нами, тот против нас. Цель — запугать страны черноморского бассейна и сделать так, чтобы им стало не по карману делать страховки на танкеры", — заявил Вайнер.
По его словам, за всеми идеологическими заявлениями стоит простой экономический расчет. "Во-вторых, все политические и идеологические вопросы опять же упираются в деньги", — подчеркнул политолог.
Он раскрыл, как работает эта схема отчетности перед партнерами. "Украина все считает и докладывает своим партнерам на Западе. Российский НПЗ на 1-2 дня прекратил работу, российский терминал на 1,5-2 дня перестал отгружать нефть — они считают убытки и докладывают. Говорят — вот здесь у нас победа, Россия столько-то потеряла, и так далее", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине — в интервью Дмитрия Евстафьева: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЧерное мореКиевГрег ВайнерУкраина.руНПЗтанкернефтьатакаэкономикаСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияЗапад
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40"Американцам плевать, что заберут русские": аналитик раскрыл цель США в конфликте на Украине
05:30"Все закончится тем, что обдерут Германию". Аналитик объяснил, как ЕС на самом деле "финансирует" Украину
05:29"Порядочных президентов у нас никогда не было". Эксперты и политики о ситуации на Украине
05:24Американская парадигма: население вынуждено экономить на лекарствах, а штаб-квартира ООН – на полотенцах
05:20Спецоперация на минувшей неделе. Британцы уже ничего не скрывают
05:10"Скоро мы увидим результат": американист о признаках скорого завершения переговоров по Украине
05:00"РЭР — это глаза и уши": Анпилогов объяснил разницу между разведкой и радиоэлектронной борьбой
04:50"Украина все считает и докладывает Западу": эксперт о финансовой цели ударов по танкерам в Черном море
04:40Эксперт: Европа проиграла и теперь решает две задачи — успеть украсть и попытаться сдержать Россию
04:30"Голоса украинцев не имеют политического веса": американист Вайнер о реальных приоритетах США
04:30Чем опасна РЭР? Анпилогов раскрыл, как проводная связь свела на нет радиоразведку ВСУ
04:28В результате удара БПЛА по жилому дому в Твери есть пострадавшие — врио губернатора
04:20Принятие двух поправок в Конституцию: эксперт Маркосян — о простом решении для Украины
04:10Грег Вайнер: Трампу нужна "сокрушительная победа" в 2026-м, а не война в Европе
04:06Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:00Стратегическое партнёрство: Алексей Анпилогов о взаимной выгоде в отношениях России и Индии
03:41Путина в аэропорту Ашхабада встретил председатель народного совета Туркмении
03:17ВС РФ наступают, киевский режим и НАТО безумствуют. Сводка событий за 11 декабря от канала "Украина.ру"
02:40Путин прилетел в Ашхабад на форум мира и доверия
02:05Работа ПВО в Сочи и закрытые аэропорты. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
Лента новостейМолния