Агрессивные действия Киева в Черном море преследуют не только военные, но и четкие экономические цели. Власти на Украине ведут скрупулезный подсчет ущерба, чтобы продемонстрировать его западным спонсорам. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Грег Вайнер

Отвечая на вопрос об агрессии украинского режима против Турции, эксперт выделил две основные цели Киева. "Во-первых, Украина показывает, кто не с нами, тот против нас. Цель — запугать страны черноморского бассейна и сделать так, чтобы им стало не по карману делать страховки на танкеры", — заявил Вайнер.По его словам, за всеми идеологическими заявлениями стоит простой экономический расчет. "Во-вторых, все политические и идеологические вопросы опять же упираются в деньги", — подчеркнул политолог.Он раскрыл, как работает эта схема отчетности перед партнерами. "Украина все считает и докладывает своим партнерам на Западе. Российский НПЗ на 1-2 дня прекратил работу, российский терминал на 1,5-2 дня перестал отгружать нефть — они считают убытки и докладывают. Говорят — вот здесь у нас победа, Россия столько-то потеряла, и так далее", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в интервью Дмитрия Евстафьева: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник.

