Стратегическое партнёрство: Алексей Анпилогов о взаимной выгоде в отношениях России и Индии - 12.12.2025
Стратегическое партнёрство: Алексей Анпилогов о взаимной выгоде в отношениях России и Индии
Стратегическое партнёрство: Алексей Анпилогов о взаимной выгоде в отношениях России и Индии - 12.12.2025 Украина.ру
Стратегическое партнёрство: Алексей Анпилогов о взаимной выгоде в отношениях России и Индии
Российско-индийские отношения являются образцом стратегического партнёрства, основанного на долгосрочных взаимных интересах и уважении суверенных позиций сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-12-12T04:00
2025-12-12T04:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038311940_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_18f5b0c77a1b3286b4148138e416cdc8.jpg
"Индия заинтересована в управляемой трансформации существующего миропорядка, который ее тоже не устраивает", — заявил Анпилогов, комментируя развитие двусторонних связей.По его словам, ключевым практическим результатом сотрудничества стал доступ к российским энергоносителям. С поворотом России на восток Индия получила то, чего у нее не было десятилетиями – дешевые энергоресурсы, подчеркнул эксперт.Такой характер отношений, отметил Анпилогов, формирует основу для взаимопонимания по международным вопросам. "Следовательно, Индия будет уважать позицию России о том, что она освободит Донбасс и Новороссию военным или дипломатическим путем", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине".
Украина.ру
новости, россия, индия, алексей анпилогов, украина.ру, вооруженные силы украины, сотрудничество, китай, ресурсы, природные ресурсы, донбасс, новороссия, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, геополитика
Новости, Россия, Индия, Алексей Анпилогов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, сотрудничество, Китай, ресурсы, природные ресурсы, Донбасс, Новороссия, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, геополитика

Стратегическое партнёрство: Алексей Анпилогов о взаимной выгоде в отношениях России и Индии

04:00 12.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународные российско-индийские межвидовые учения "Индра – 2017"
Международные российско-индийские межвидовые учения Индра – 2017 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Российско-индийские отношения являются образцом стратегического партнёрства, основанного на долгосрочных взаимных интересах и уважении суверенных позиций сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
"Индия заинтересована в управляемой трансформации существующего миропорядка, который ее тоже не устраивает", — заявил Анпилогов, комментируя развитие двусторонних связей.
По его словам, ключевым практическим результатом сотрудничества стал доступ к российским энергоносителям. С поворотом России на восток Индия получила то, чего у нее не было десятилетиями – дешевые энергоресурсы, подчеркнул эксперт.
"Что такое энергоресурсы? Это возможность развивать свое сельское хозяйство. В Индии уже население больше, чем в Китае. Его надо кормить. А что такое энергия? Это больше удобрений, механизация и пестициды", — указал он.
Такой характер отношений, отметил Анпилогов, формирует основу для взаимопонимания по международным вопросам. "Следовательно, Индия будет уважать позицию России о том, что она освободит Донбасс и Новороссию военным или дипломатическим путем", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине".
Лента новостейМолния