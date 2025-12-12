https://ukraina.ru/20251212/strategicheskoe-partnrstvo-aleksey-anpilogov-o-vzaimnoy-vygode-v-otnosheniyakh-rossii-i-indii-1072955865.html

Стратегическое партнёрство: Алексей Анпилогов о взаимной выгоде в отношениях России и Индии

Стратегическое партнёрство: Алексей Анпилогов о взаимной выгоде в отношениях России и Индии - 12.12.2025 Украина.ру

Стратегическое партнёрство: Алексей Анпилогов о взаимной выгоде в отношениях России и Индии

Российско-индийские отношения являются образцом стратегического партнёрства, основанного на долгосрочных взаимных интересах и уважении суверенных позиций сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-12-12T04:00

2025-12-12T04:00

2025-12-12T04:00

новости

россия

индия

алексей анпилогов

украина.ру

вооруженные силы украины

сотрудничество

китай

ресурсы

природные ресурсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038311940_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_18f5b0c77a1b3286b4148138e416cdc8.jpg

"Индия заинтересована в управляемой трансформации существующего миропорядка, который ее тоже не устраивает", — заявил Анпилогов, комментируя развитие двусторонних связей.По его словам, ключевым практическим результатом сотрудничества стал доступ к российским энергоносителям. С поворотом России на восток Индия получила то, чего у нее не было десятилетиями – дешевые энергоресурсы, подчеркнул эксперт.Такой характер отношений, отметил Анпилогов, формирует основу для взаимопонимания по международным вопросам. "Следовательно, Индия будет уважать позицию России о том, что она освободит Донбасс и Новороссию военным или дипломатическим путем", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине".

россия

индия

китай

донбасс

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, индия, алексей анпилогов, украина.ру, вооруженные силы украины, сотрудничество, китай, ресурсы, природные ресурсы, донбасс, новороссия, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, геополитика