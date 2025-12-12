https://ukraina.ru/20251212/poryadochnykh-prezidentov-u-nas-nikogda-ne-bylo-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-1072945633.html

"Порядочных президентов у нас никогда не было". Эксперты и политики о ситуации на Украине

"Порядочных президентов у нас никогда не было". Эксперты и политики о ситуации на Украине - 12.12.2025 Украина.ру

"Порядочных президентов у нас никогда не было". Эксперты и политики о ситуации на Украине

Эксперты, политики и ЛОМы обсуждают, что будет с киевским режимом в том случае, если на Банковой по приказу глобалистов будут затягивать переговоры о мире. Думают и о том, успеет ли режим реализовать планы тотальной мобилизации украинцев.

2025-12-12T05:29

2025-12-12T05:29

2025-12-12T05:29

эксклюзив

россия

владимир зеленский

дональд трамп

киев

руслан бортник

верховная рада

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071483628_0:200:3071:1928_1920x0_80_0_0_1381e833aac084417e4b61be6bfebb86.jpg

Дональд Трамп считает, что Украина является слабейшим звеном в переговорном процессе в силу ситуации на фронте, коррупции, не решенного вопроса о финансировании на будущее и т.д., - "и в силу этой оценки США считают, что Украина должна уступать первой и больше всего в переговорном процессе", - отметил украинский политолог Руслан Бортник.По его словам, Трамп не хочет вести прямую дискуссию с Зеленским, а дает понять – ты сначала согласись на уступки, а потом поговорим. При этом вопросы территорий и перспективы вступления остатков Украины в НАТО до сих пор не решены.Трамп спешит, он понимает, что Киев и Европа намерены тянуть время – и потому требует, чтобы соглашение было подписано до Рождества, считает политолог. Он подчеркнул, что сейчас время играет против Киева (в условиях, когда нет даже "жиденьких" очередей в военкоматы) и потому тянуть с соглашением означает дать России возможность занять еще больше территорий."Сейчас Запорожье еще украинский город. А что будет через месяц-два?", - задал вопрос Бортник.На Украине между тем высказывают мнения, что в середине декабря Зеленский что-то всё-таки подпишет (пусть не мир, но соглашение об остановке огня), а к Новому году выступит и объявит, что он уходит.Украинский юрист и блогер Тарас Никифорчук считает такой прогноз достаточно реалистичным. Он в очередном выпуске своего видеоблога заявил, что хотел бы, чтобы Зеленский ушел, потому что он не справляется. Плюс, коррупционный скандал, но дело даже не в этом."Честно, все нормальные люди понимали, что они там все воруют, никто там просто так не работает, всё это разворовывается и… порядочных президентов у нас никогда не было", - заявил юрист.По его мнению, лучшим выходом для Зеленского было бы не пытаться получить какие-то гарантии для себя и для своих близких, "а просто уже закончить, уйти и дать возможность другим людям каким-то попробовать договориться как-то с США, с РФ – чтобы, наконец-то, уже перестали погибать, умирать люди"."Нам нужен мир. К сожалению, очень сильно они там, наверху, боятся мира", - подчеркнул Никифорчук. Он добавил, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец выступил с предостережением, что грядут мирные протесты в ряде украинских городов, в том числе в Одессе, в Днепре (Днепропетровске — ред.), в Харькове и в Киеве – и это, мол, будут "провокации вражеских спецслужб"."Вдумайтесь, как они боятся протестов, что они ручного омбудсмена власти, который единственно чем занимается, вылизывает ей… спустили ему команду, чтобы он понаписывал… Понимаете, они боятся, что люди скажут – дайте нам мир, дайте, чтобы мы нормально могли жить… Они этого боятся", - сказал юрист.Может и боятся, но жить людям нормально не дают. Ранее Никифорчук сообщил со ссылкой на информацию от своих источников в учебных центрах ВСУ, что готовится тотальная мобилизация, будут забирать даже больных – хотят "отправить их в последний путь на защиту Родины". При этом те, кто требует усиления темпов мобилизации, сами на фронт не спешат, как не спешат попасть туда и их близкие.Переговоры закончились крахом, Зеленский заявил, что они с Европой подготовили новый план и направили его Трампу, при этом есть признаки, что Киеву таки дадут денег на продолжение войны, заявил экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин*."Они определились, что будут продолжать бойню… Процесс будет продолжаться, и он будет идти по нарастающей", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога. По его мнению, "Зеленский получил карт-бланш наносить любые удары по России". В частности, будет предпринята попытка лишить европейскую часть РФ света.Соскин добавил, что ставки подняты, а народ, люди - просто "фишки в этой игре". Если будут удары по РФ, понятно, что Москва в долгу не останется, ответ будет жёстким.Вынужденно покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает, что пока НАТО отстает от РФ, Альянсу нужна передышка на три-четыре года, чтобы это отставание преодолеть. Поэтому Запад стремится к перемирию, но не к миру. А украинцам нужен именно мир.По мнению политика, для обретения перспективы восстановления Украины "надо будет получить и выписать мирный договор так, чтобы гарантии безопасности были бронебойными, чтобы система архитектуры мировой безопасности была полностью надёжной".Тогда за счет сокращения расходов на ВПК и на содержание армии можно будет высвобождать ресурсы на развитие экономики. И надо будет разобраться в том, какое наследие оставил Зеленский, подчеркнул экс-нардеп.По его словам, Зеленский "оставляет нам страну-колонию", из которой, если ничего не изменить, западными корпорациями "будет выкачано всё без остатка".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — "Голубь мира" с ракетами: риторика Трампа не мешает поставкам в Киев экспериментального вооружения Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Охрана устранит его, не моргнув". Эксперты и политики Украины не видят хороших перспектив у Зеленского

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, владимир зеленский, дональд трамп, киев, руслан бортник, верховная рада, вооруженные силы украины, нато