Александр Дюков: Дело Бутягина сфабриковано, любой российский ученый может быть выдан Киеву из Европы

Дело Бутягина - сфабрикованное. Он вел раскопки в Керчи. Его археологическая экспедиция действовала с 1999 года. Эти находки исправно сдавались в Керченский музей-заповедник, никакого расхищения не происходило. И то, что мы видим сейчас — это абсолютный произвол, который осуществляется по сфабрикованному СБУ делу.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист Александр Дюков.Международный Суд ООН счел встречный иск России по делу, касающемуся обвинений в геноциде ("Украина против Российской Федерации"), допустимым. Он будет включен в разбирательство. Суд также установил сроки для дальнейшего представления документов: Украина должна представить свой ответ до 7 декабря 2026 года, а Россия – свой контрдовод до 7 декабря 2027 года.- Александр Решидеович, будет ли принята формулировка о геноциде жителей Донбасса в международной юридической практике?- Вопрос состоит в следующем. Как во встречном иске, который подает Россия, определена категория, в отношении которой направлен геноцид. Полагаю, что в этом случае обозначено русское население ДНР и ЛНР. По отношению к русскому населению на Донбассе и на Украине украинские власти последовательно проводят политику дискриминации. А в случае с Донбассом в 2014-2022 годах и политику прямого насильственного подавления.Если мы посмотрим на классификацию этнических чисток, которую сформулировал известный британский социолог Майкл Ман, то понимаем, что действия, которые украинская сторона предпринимала в отношении ДНР и ЛНР, совершенно точно подпадают под определение чисток. Причем, как минимум этнических. И в каких-то определениях могут попасть и под понятие геноцида без натяжек. Будет ли принята подобная формулировка ООН, мы увидим. Это структура не вполне беспристрастная, и даже совершенно неоспоримые формулировки могут там отводиться.Но то, что такой иск признан допустимым, это безусловная победа нашей дипломатии.- Недавно Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении военного и политического руководства Украина по делу о геноциде жителей Донбасса. В российской судебной практике уже сформирована основа для процесса над украинскими преступниками?- Мы в данном случае сталкиваемся с вопросом о формулировках. Если речь идет о военных преступлениях, которое осуществляло украинское руководство против жителей Донбасса с 2014, то факт подобных преступлений с правовой точки зрения несомненный. Военные преступления безусловно совершались.А если мы говорим о геноциде, то и Украина предъявляла иск в связи с геноцидом, и Россия сформулировала ответный иск по обвинению в геноциде. Это уже куда более деликатная вещь. "Геноцид", согласно принятой конвенции ООН — это преступления, смысл которых сформулирован достаточно узко.Претензии Украины по поводу геноцида несостоятельны и не отвечают букве конвенции ООН о геноциде от 1948 года.Будут ли приняты ответные российские заявления о том, что это именно геноцид, а не военные преступления? Во-первых, давайте посмотрим на решение суда ООН. Во-вторых, надо посмотреть на российское заявление.- В Польше произошел арест российского археолога Александра Бутягина по требованию украинской стороны за проведение "незаконных археологических поисков" в Крыму. Означает ли это, что киевский режим при поддержке западных советников старается начать охоту за нашими учеными, которые находятся за рубежом и причастны к чувствительным для них историческим темам?- Речь идет не только об ученых. Любые российские граждане, которые едут в Европу, не находятся в безопасности. СБУ может штамповать липовые дела и отправлять запросы в ЕС, которые будут выполняться. Таким образом будет налажена практика выдачи наших граждан по сфабрикованным обвинениям.Дело Бутягина - сфабрикованное. Он вел раскопки в Керчи. Его археологическая экспедиция действовала с 1999 года. Эти находки исправно сдавались в Керченский музей-заповедник, никакого расхищения не происходило. И то, что мы видим сейчас — это абсолютный произвол, который осуществляется по сфабрикованному СБУ делу.Это печально. Но все-таки необходимо понимать, что любой российский ученый, который приезжает на территорию ЕС, может быть выдан Украине по надуманному обвинению.Мы, ученые, привыкли говорить, что наука не знает границ. Это, безусловно, так. Но все-таки необходимо взвешивать риски. Европа сейчас — это не Европа 2000 -2010-х годах. Она другая, более репрессивная. И если уж тебя позвали читать лекции, как позвали уважаемого коллегу из Эрмитажа, то лучше прочесть их дистанционно.Повторюсь, нет никаких гарантий, что любой российский гражданин, вне зависимости от того, что он делал или не делал, не может быть выдан Украине.

