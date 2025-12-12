https://ukraina.ru/20251212/amerikantsam-plevat-chto-zaberut-russkie-analitik-raskryl-tsel-ssha-v-konflikte-na-ukraine-1072977990.html

"Американцам плевать, что заберут русские": аналитик раскрыл цель США в конфликте на Украине

"Американцам плевать, что заберут русские": аналитик раскрыл цель США в конфликте на Украине - 12.12.2025 Украина.ру

"Американцам плевать, что заберут русские": аналитик раскрыл цель США в конфликте на Украине

Подлинные цели США в украинском урегулировании далеки от декларируемых геополитических задач. Вашингтон озабочен сугубо финансовыми вопросами и будущим форматом отношений с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

Отвечая на вопрос о том, как администрация США видит окончание конфликта, эксперт дал прямой ответ. "Американцам плевать на то, где будет проходить граница, что себе заберут русские. Им нужно, чтобы был создан механизм выкачивания денег с Украины, чтобы вернуть себе 300 миллиардов долларов", — заявил Голубовский.Он пояснил, как может быть устроен этот возврат средств. "Я так понимаю, что достигнута принципиальная договоренность, что деньги, которые у нас отняли, нам тоже должны быть возвращены. Замороженные деньги должны пойти на совместные российско-американские проекты, не европейцы должны ими распоряжаться", — сказал аналитик.При этом эксперт отметил, что США готовы на встречные шаги в сфере безопасности, ссылаясь на опубликованный документ. "В доктрине национальной безопасности США все четко прописано. Что НАТО не расширяется на восток, что Украина туда не включается и так далее. Это то, на что готовы подписаться американцы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации вокруг переговоров — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.

