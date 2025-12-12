https://ukraina.ru/20251212/rer--eto-glaza-i-ushi-anpilogov-obyasnil-raznitsu-mezhdu-razvedkoy-i-radioelektronnoy-borboy-1072947451.html

"РЭР — это глаза и уши": Анпилогов объяснил разницу между разведкой и радиоэлектронной борьбой

На поле боя важно различать радиоэлектронную разведку и борьбу. Первая пассивно собирает данные, вторая — активно их использует для поражения вражеских систем управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/12/1063222853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42102b1f9b26dba5c53c9258a136d227.jpg

Комментируя вопросы радиоэлектронного противодействия в зоне СВО, эксперт сделал важное уточнение. "Тут надо сразу разделить два понятия: радиоэлектронная разведка и радиоэлектронная борьба. Просто все вместе это называется "радиоэлектронное противодействие"", — заявил Анпилогов. Он дал простое и понятное сравнение. "Грубо говоря, РЭР – это "глаза" и "уши" — пассивное наблюдение за эфиром"."То, что мы можем сделать за счет большого количества станций. Начиная от "Зоопарка" и заканчивая "Гранью"", — отметил аналитик.Анпилогов признал, что и у противника есть серьёзные компетенции в этой области. "У Украины тоже есть хорошая школа РЭР", — сказал он и привёл исторический пример. "В частности, во время скандала с "пленками майора Мельниченко" [экс-президента Украины Леонида] Кучму схватили на том, что он поставлял в Ирак станции "Кольчуга". Это тоже станция пассивного наблюдения. Ее делали в Запорожье на заводе "Искра"".Эксперт сделал вывод о текущем состоянии дел. "Сейчас они, судя по всему, не производятся. Противник в основном использует западное оборудование", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.О перспективах зимней кампании и наступлении ВС РФ — в статье Геннадия Алехина "Сможет армия России активно наступать зимой? Однозначно-да" на сайте Украина.ру.

