Путин прилетел в Ашхабад на форум мира и доверия

Путин прилетел в Ашхабад на форум мира и доверия

Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, где примет участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Об этом 12 декабря сообщает РИА Новости

Борт главы государства приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада, более известного как "Малая птица". У трапа самолёта Путина встретила рота почётного караула в ярко-зеленых шинелях, выстроившаяся вдоль светло-бежевой ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом.Президент России, помимо участия в форуме, проведет ряд двусторонних встреч.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Ашхабаде запланированы переговоры Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.Международный год мира и доверия был провозглашен по инициативе Туркмении в ходе 78-й сессии Генассамблеи. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.Туркмения является страной с закреплённым в конституции нейтральным статусом. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

