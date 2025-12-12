https://ukraina.ru/20251212/golosa-ukraintsev-ne-imeyut-politicheskogo-vesa-amerikanist-vayner-o-realnykh-prioritetakh-ssha-1072959605.html

"Голоса украинцев не имеют политического веса": американист Вайнер о реальных приоритетах США

Внешняя политика Вашингтона часто определяется внутренним электоральным ландшафтом. Решения принимаются не только на основе геополитики, но и с оглядкой на голоса ключевых диаспор внутри страны. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Грег Вайнер

Комментируя вопрос, почему президент США Дональд Трамп делает акцент на Европе, а не на антироссийской риторике, американист привел демографические цифры. "В Соединенных Штатах проживает 900 тысяч украинцев, 10 миллионов поляков и 65 миллионов латиносов — это к слову том, чьи голоса нужны в первую очередь Трампу", — заявил Вайнер.Он провел параллель с другими внешнеполитическими действиями администрации США. "Так вот, когда американский Конгресс и Сенат требуют от министра обороны Соединенных Штатов отчитаться о событиях в Венесуэле (как бомбили суда в Карибском море без решения и доказательств) — это борьба за голоса латиноамериканцев", — пояснил политолог.В отличие от них, украинская диаспора, по его мнению, не является значимым электоральным игроком. "А борьбы за голоса украинцев нет — они не имеют политического веса. Есть просто решение так себя вести", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Дмитрия Евстафьева: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник.

