"Голоса украинцев не имеют политического веса": американист Вайнер о реальных приоритетах США - 12.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251212/golosa-ukraintsev-ne-imeyut-politicheskogo-vesa-amerikanist-vayner-o-realnykh-prioritetakh-ssha-1072959605.html
"Голоса украинцев не имеют политического веса": американист Вайнер о реальных приоритетах США
"Голоса украинцев не имеют политического веса": американист Вайнер о реальных приоритетах США - 12.12.2025 Украина.ру
"Голоса украинцев не имеют политического веса": американист Вайнер о реальных приоритетах США
Внешняя политика Вашингтона часто определяется внутренним электоральным ландшафтом. Решения принимаются не только на основе геополитики, но и с оглядкой на голоса ключевых диаспор внутри страны. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Грег Вайнер
2025-12-12T04:30
2025-12-12T04:30
новости
сша
вашингтон
европа
грег вайнер
дональд трамп
марко рубио
украина.ру
сенат
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/13/1047379586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdcff01150124ca2a563b294a0f11212.jpg
Комментируя вопрос, почему президент США Дональд Трамп делает акцент на Европе, а не на антироссийской риторике, американист привел демографические цифры. "В Соединенных Штатах проживает 900 тысяч украинцев, 10 миллионов поляков и 65 миллионов латиносов — это к слову том, чьи голоса нужны в первую очередь Трампу", — заявил Вайнер.Он провел параллель с другими внешнеполитическими действиями администрации США. "Так вот, когда американский Конгресс и Сенат требуют от министра обороны Соединенных Штатов отчитаться о событиях в Венесуэле (как бомбили суда в Карибском море без решения и доказательств) — это борьба за голоса латиноамериканцев", — пояснил политолог.В отличие от них, украинская диаспора, по его мнению, не является значимым электоральным игроком. "А борьбы за голоса украинцев нет — они не имеют политического веса. Есть просто решение так себя вести", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Дмитрия Евстафьева: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник.
сша
вашингтон
европа
украина
венесуэла
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/13/1047379586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0834177e6c8bb77f7f6930d322699d75.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, вашингтон, европа, грег вайнер, дональд трамп, марко рубио, украина.ру, сенат, конгресс сша, украина, украинцы, выборы, венесуэла, геополитика
Новости, США, Вашингтон, Европа, Грег Вайнер, Дональд Трамп, Марко Рубио, Украина.ру, сенат, Конгресс США, Украина, украинцы, выборы, Венесуэла, геополитика

"Голоса украинцев не имеют политического веса": американист Вайнер о реальных приоритетах США

04:30 12.12.2025
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
ДзенTelegram
Внешняя политика Вашингтона часто определяется внутренним электоральным ландшафтом. Решения принимаются не только на основе геополитики, но и с оглядкой на голоса ключевых диаспор внутри страны. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Грег Вайнер
Комментируя вопрос, почему президент США Дональд Трамп делает акцент на Европе, а не на антироссийской риторике, американист привел демографические цифры. "В Соединенных Штатах проживает 900 тысяч украинцев, 10 миллионов поляков и 65 миллионов латиносов — это к слову том, чьи голоса нужны в первую очередь Трампу", — заявил Вайнер.
Он провел параллель с другими внешнеполитическими действиями администрации США. "Так вот, когда американский Конгресс и Сенат требуют от министра обороны Соединенных Штатов отчитаться о событиях в Венесуэле (как бомбили суда в Карибском море без решения и доказательств) — это борьба за голоса латиноамериканцев", — пояснил политолог.
В отличие от них, украинская диаспора, по его мнению, не является значимым электоральным игроком. "А борьбы за голоса украинцев нет — они не имеют политического веса. Есть просто решение так себя вести", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Дмитрия Евстафьева: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВашингтонЕвропаГрег ВайнерДональд ТрампМарко РубиоУкраина.русенатКонгресс СШАУкраинаукраинцывыборыВенесуэлагеополитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40"Американцам плевать, что заберут русские": аналитик раскрыл цель США в конфликте на Украине
05:30"Все закончится тем, что обдерут Германию". Аналитик объяснил, как ЕС на самом деле "финансирует" Украину
05:29"Порядочных президентов у нас никогда не было". Эксперты и политики о ситуации на Украине
05:24Американская парадигма: население вынуждено экономить на лекарствах, а штаб-квартира ООН – на полотенцах
05:20Спецоперация на минувшей неделе. Британцы уже ничего не скрывают
05:10"Скоро мы увидим результат": американист о признаках скорого завершения переговоров по Украине
05:00"РЭР — это глаза и уши": Анпилогов объяснил разницу между разведкой и радиоэлектронной борьбой
04:50"Украина все считает и докладывает Западу": эксперт о финансовой цели ударов по танкерам в Черном море
04:40Эксперт: Европа проиграла и теперь решает две задачи — успеть украсть и попытаться сдержать Россию
04:30"Голоса украинцев не имеют политического веса": американист Вайнер о реальных приоритетах США
04:30Чем опасна РЭР? Анпилогов раскрыл, как проводная связь свела на нет радиоразведку ВСУ
04:28В результате удара БПЛА по жилому дому в Твери есть пострадавшие — врио губернатора
04:20Принятие двух поправок в Конституцию: эксперт Маркосян — о простом решении для Украины
04:10Грег Вайнер: Трампу нужна "сокрушительная победа" в 2026-м, а не война в Европе
04:06Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:00Стратегическое партнёрство: Алексей Анпилогов о взаимной выгоде в отношениях России и Индии
03:41Путина в аэропорту Ашхабада встретил председатель народного совета Туркмении
03:17ВС РФ наступают, киевский режим и НАТО безумствуют. Сводка событий за 11 декабря от канала "Украина.ру"
02:40Путин прилетел в Ашхабад на форум мира и доверия
02:05Работа ПВО в Сочи и закрытые аэропорты. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
Лента новостейМолния