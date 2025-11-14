https://ukraina.ru/20251114/protivnik-khotel-poluchit-kinzhal-no-skopirovat-ego-ne-smozhet--voennyy-ekspert-1071550280.html

Противник хотел получить "Кинжал, но скопировать его не сможет — военный эксперт

Противник хотел получить "Кинжал, но скопировать его не сможет — военный эксперт - 14.11.2025 Украина.ру

Противник хотел получить "Кинжал, но скопировать его не сможет — военный эксперт

Интерес западных спецслужб к истребителю МиГ-31 с ракетой "Кинжал" обусловлен его уникальными боевыми характеристиками, которые НАТО стремится изучить, однако скопировать эти сложнейшие образцы вооружения очень сложно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Комментируя причины интереса противника к истребителю, аналитик заявил: "МИГ-31 — это выдающаяся машина, поскольку он единственный серийно выпускаемый самолет, способный развивать скорость более 3000 километров в час". Он подчеркнул: "Ни у американцев, ни у кого таких машин нет"."Поэтому противнику хотелось бы получить самолет и эту ракету", — констатировал эксперт. Отвечая на вопрос о возможности копирования ракеты, Кнутов выразил сомнения: "Могли бы они скопировать эту ракету? Сомневаюсь, потому что в свое время мы продавали гражданский двигатель РД-180. Американцы пытались его скопировать, но не смогли разобраться в технологиях производства материалов". По его словам, позднее, когда у США появился двигатель, работающий на водороде и кислороде, они отказались от закупки российских двигателей. "Но хотя и МиГ-31 и "Кинжал" скопировать нельзя, возможно позаимствовать какие-то технологические решения", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.

