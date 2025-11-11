https://ukraina.ru/20251111/sbit-ili-posadit-yuriy-knutov-o-esche-odnoy-versii-popytki-ugona-rossiyskogo-mig-31-1071448916.html

Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31

Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31

Киевский режим находится в крайне тяжелой ситуации. Зеленский в своем интервью прямо заявил, что на Украину нужно ввести войска НАТО уже сейчас. И нужен какой-то повод, который позволил это сделать. Тем более, что, как сказал Зеленский, коллекция желающих в лице Франции, Великобритании, Германии готова пойти на подобного рода шаг.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Украинские и британские спецслужбы пытались завербовать российских летчиков за $3 млн для угона МиГ-31 с ракетой "Кинжал" на борту, сообщает ФСБ РФ. Затем угнанный истребитель хотели направить в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО.- Юрий Альбертович, собирались ли организаторы этой провокации развязать вооруженный конфликт между Россией и странами Североатлантического альянса?- Киевский режим находится в крайне тяжелой ситуации. Зеленский в своем интервью прямо заявил, что на Украину нужно ввести войска НАТО уже сейчас. И нужен какой-то повод, который позволил это сделать. Тем более, что, как сказал Зеленский, коллекция желающих в лице Франции, Великобритании, Германии готова пойти на подобного рода шаг.Для того, чтобы ввести в действие статью 5 устава НАТО и готовилась такая провокация. По их замыслу штурман должен был ликвидировать командира экипажа и направиться в сторону Румынии. Здесь были возможны разные варианты дальнейшего развития событий. Самолет могли сбить, а летчик перед этим катапультировался. Но возможен и вариант, при котором летчик целый и невредимый самолет посадил бы на территории Румынии.- Как советский летчик Беленко в 1976 году…- Вообще, самолеты МиГ пытались угнать много раз и угоняли. Например, после окончания войны в Корее американцы очень хотели заполучить МиГ-15, которыми была вооружена армия КНДР. И в 1954 году один из северокорейских летчиков пригнал такой самолет. В 1966 году МиГ-21 был угнан иракским летчиком в Израиль. Этот самолет даже потом участвовал в воздушном параде. В 80-е годы сирийский летчик перегнал в Израиль МиГ-23МЛД. В то время этот истребитель мог бороться с F-16. Этот самолет сейчас находится в одном из музеев Израиля.Упомянутый вами Беленко в 70-е годы угнал МиГ-25. Наши летчики использовали этот самолет в Египте еще до принятия на вооружение. Там им за угон самолет предлагали миллион долларов. Вернувшись в Союз, они поделились этой информацией, и Беленко перевелся в часть на Дальний Восток, вооруженную этими самолетами, с расчетом перелететь на нем в Японию. Что он потом и сделал в обмен на миллион долларов и должность полковника в американской военной академии.Эти истории говорят о том, что противник интересуется боевыми характеристиками наших самолетов. МИГ-31 — это выдающаяся машина, поскольку он единственный серийно выпускаемый самолет, способный развивать скорость более 3000 километров в час.Ни у американцев, ни у кого таких машин нет. Более того, на нем установлено новое стекло, который выдерживает такие температуры. Оно не плавится, не теряет свою прозрачность. Прицел позволяет наводить ракеты "Кинжал". Поэтому противнику хотелось бы получить самолет и эту ракету.Могли бы они скопировать эту ракету? Сомневаюсь, потому что в свое время мы продавали гражданский двигатель РД-180. Американцы пытались его скопировать, но не смогли разобраться в технологиях производства материалов. Позднее, когда у них появился двигатель, работающий на водороде и кислороде, они отказались от закупки наших двигателей. Но хотя и МиГ-31 и "Кинжал" скопировать нельзя, возможно позаимствовать какие-то технологические решения.- Но пока ведущей остается версия о том, что самолет должны были сбить, чтобы обвинить российскую сторону в нарушении воздушного пространства НАТО?- Да, это версия является основной. Самолет могли сбить, чтобы показать, что русские проявляют максимальную агрессивность, и надо задействовать уже не статью 4, а статью 5 устава НАТО о совместной обороне. Таким образом просьбу Зеленского о вводе войск и создании бесполетной зоны над Украиной можно было реализовать, несмотря на то, что это означало бы начало Третьей мировой войны.Но я не отбрасываю и другую версию, при которой самолет могли и посадить, заявив о его уничтожении. Штурману трудно выполнить посадку такой машины, но он мог бы катапультироваться в отведенном районе, а самолет в относительно целом состоянии мог бы сесть, например, на песчаной отмели, где грунт не столь жесткий. Таким образом основные элементы самолета и ракеты можно было бы сохранить, но одновременно предъявить обломки машины, которую якобы сбили зенитно-ракетные подразделения или истребители НАТО.Уже были попытки угнать Ту-22МЗ, который управляет пусками крылатых ракет, Су-34 пытались угнать, они все время ищут какие-то варианты, чтобы найти летчика, который поддался бы на уговоры и перегнали бы на Запад ультрасовременные самолеты, которые по результатам боевых действий на Украине превосходят все, что производят страны НАТО. Помним историю с вертолетчиком, который, убив своего командира, перегнал Ми-8АМТШ. Затем он оказался в Испании, где его и настигла заслуженная кара. Так что такие попытки будут продолжаться.- Тем временем холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал новый модуль для комплексов противодействия беспилотникам "СЕРП". Система "СЕРП-П6" предназначена для защиты от атак дронов на объектах, где применение стандартного оборудования ограничено – например, на мостах, в туннелях и зданиях культурного наследия. Что обеспечивает эффективность этой системы?- Предыдущие образцы представляли собой треногу, на которую устанавливалась компактная станция радиоэлектронной борьбы, которая глушит практически все известные на сегодняшний день системы глобального позиционирования, GPS, ГЛОНАСС, китайская "Бэйдоу", европейская "Галилео". Кроме того, она может глушить и каналы связи с оператором. Система работает в автоматическом режиме. Чтобы прикрыть не очень большой объект, необходимо четыре такие установки."СЕРП-П6" более совершенный, в него добавлен новый диапазон подавления помех. Он компактный, его можно присоединить к опоре моста, например. Он малозаметен и при этом выполняет задачи по защите объекта от БПЛА самолетного типа. Самое главное, что он работает в автономном режиме благодаря анализу электромагнитной обстановки и автоматическому включению системы глушения.- Украинская сторона на днях сообщила, что эффективность ПВО против баллистики снизилась до 20%, а все государственные тепловые электростанции Украины остановлены после воздушных ударов. Близки ли мы к тому, чтобы погрузить Украину во тьму?- Мы можем загнать Украину в начало 19 века, чтобы лучины и свечи были единственным средством освещения, но не делаем это по гуманитарным соображениям. Но в последнее удары наши удары по энергоинфраструктуре стали ответом на таки по нашим НПЗ и трансформаторным станциям. Кроме того, ситуацию с поставками оружия осложнил шатдаун в США, и американцы не смогли поставить оружия на 5 млрд долларов ни на Украину, ни в Польшу, ни в другие страны НАТО.Нехватка ракет сделала небо над Украиной дырявым и упростила нам задачу подавления ПВО. Это позволит нам свободно действовать над территорией Украины, нанося болезненные и ощутимые удары по объектам ВПК, железнодорожным узлам и депо, где базируются локомотивы. Кроме того, мы опять нанесли удары по аэродрому и Староконстантинове в Хмельницкой области, где базируются F-16, и бьем по местам сборки безэкипажных катеров в Одесской области.Так что удары идут не только по военным объектам, но и по логистическим целям, что осложняет доставку войск и боеприпасов с западной Украины на Восток. Но пока мосты через Днепр функционируют у киевского режима есть возможность переброски личного состава и техники. Хотя ресурсы для того, чтобы мосты были выведены из строя, у нас есть.Мост выводится из строя навсегда, если поражается опора, но для этого нужен маячок для целеуказания, установить который в тылу противника не так просто. Но работать по дорожному полотну мы можем успешно, повторяя эти удары после того, как повреждения будут восстановлены.- Ранее Покровск (Красноармейск) называли краеугольным камнем обороны ВСУ в Донбассе. Сохраняет ли он свое значение сейчас?- Освобождение этого города станет очень важной победой, которую наша армия одержит в ближайшее время. Во-первых, Украина уже лишилась шахт, где добывается коксующийся уголь, и теперь должна ввозить кокс для металлургической промышленности из-за рубежа, что бьет по ее бюджету. Во-вторых, для наших войск открывается возможность для движения на Павлоград в Днепропетровской области и на юго-запад в запорожскую область, что тоже создает большие проблемы для противника. В зависимости от обстановки, может появиться и возможность на север в сторону Славянско-Краматорской агломерации.Поэтому освобождение Покровско-Мирноградской агломерации станет переломным моментом в освобождении Донбасса, который можно будет сравнить с победой в Сталинградской битве.Подробнее о ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами"

