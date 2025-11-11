Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" - 11.11.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-11-11T17:18
2025-11-11T17:18
ВСУ, несмотря на блокирование Купянска, не прекращают отчаянные попытки прорывать кольцо окружения на правом берегу Оскола, а также удерживать железнодорожные станции, примыкающие к главному рубежу обороны левобережья в Купянске-Узловом. Противник старается использовать сложные погодные условия (дождь, густой туман), чтобы организовать и наладить понтонные переправы на противоположный берег в местах, где расположены узкие участки реки.Деблокада рот и батальонов ВСУ - основная задача, поставленная командованием киевского режима на этом участке фронта. Каждый день противник теряет большое количество личного состава и боевой техники. Только за минувшие двое суток подразделения 68-й дивизии и 27-й бригады, входящие в состав группировки войск "Запад", отразили несколько контратак противника в районе Осиново и Петровки. Попытки прорваться продолжаются в юго-западной черте города. Упорные и ожесточенные бои ведутся за каждый квартал, улицу, жилищные микрорайоны, мелкие и средние промышленные и сельскохозяйственные предприятия Купянска.Самых добрых слов заслужили наши артиллеристы-самоходчики. К примеру, в боях на Харьковском направлении отличились экипажи и расчеты самоходной установки "Пион" (2С7), считающейся одной из мощных полевых артсистем в зоне спецоперации. Она способна поражать цели не только в тыловых районах, но и подавлять укрепленные фортификационные сооружения на линии боевого соприкосновения, уничтожать огневые средства противника, пункты управления.Один снаряд "Пиона" весит 110 килограммов и способен стереть с лица земли целый квартал. Дальность стрельбы – до 49 километров. Работа САУ построена на скорости: расчет выдвигается на позицию, разворачивается и наводится за считанные минуты. Автоматическая система подачи снарядов в ствол позволяет вести огонь с высокой скоростью, но главное правило – работать быстро и уходить. Огневые задачи артиллеристы выполняют в круглосуточном режиме, что не позволяет противнику перебрасывать резервы и поддерживает наступление наших штурмовых и мотострелковых подразделений.Подразделения группировки войск "Север" ведут ожесточенные бои в районе Волчанска и на Хатненском участке. Командование ВСУ для восстановления утраченных позиций пытается перебрасывать в Харьковскую область личный состав бригад, находящихся на доукомплектовании и восстановлении потерь. В Волчанске противник уже сдается в плен мелкими группами. Напрочь утеряно взаимодействие между районами обороны и опорниками ВСУ, подвоз боеприпасов и провизии крайне затруднен. Наши штурмовые подразделения наращивают активность на левом берегу реки Волчья, усилилось продвижение наших в лесу возле Синельниково. На участке фронта Меловое-Хатнее ВС России расширили зону контроля и продвинулись по лесополосам.Минувшей ночью российская армия продолжала наносить удары в Харьковской области. Поражены цеха железнодорожные станции "Орелька", важного узла оперативного значения. Он является одним из ключевых, связывая направления на Лозовую, Барвенково и Славянск. Поражены пункты временной дислокации противника в Богодухове и Великом Бурлуке. Кроме того, в районе населенного пункта Коротич в пригороде Харькова, уничтожен склад с беспилотниками "Дартс", а также личный состав их операторов. БПЛА данного типа противник использует для террористических атак по гражданским объектам Белгородской области.
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами"

17:18 11.11.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
© Украина.ру
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
ВСУ, несмотря на блокирование Купянска, не прекращают отчаянные попытки прорывать кольцо окружения на правом берегу Оскола, а также удерживать железнодорожные станции, примыкающие к главному рубежу обороны левобережья в Купянске-Узловом. Противник старается использовать сложные погодные условия (дождь, густой туман), чтобы организовать и наладить понтонные переправы на противоположный берег в местах, где расположены узкие участки реки.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто он
Бывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Деблокада рот и батальонов ВСУ - основная задача, поставленная командованием киевского режима на этом участке фронта. Каждый день противник теряет большое количество личного состава и боевой техники. Только за минувшие двое суток подразделения 68-й дивизии и 27-й бригады, входящие в состав группировки войск "Запад", отразили несколько контратак противника в районе Осиново и Петровки. Попытки прорваться продолжаются в юго-западной черте города. Упорные и ожесточенные бои ведутся за каждый квартал, улицу, жилищные микрорайоны, мелкие и средние промышленные и сельскохозяйственные предприятия Купянска.
Самых добрых слов заслужили наши артиллеристы-самоходчики. К примеру, в боях на Харьковском направлении отличились экипажи и расчеты самоходной установки "Пион" (2С7), считающейся одной из мощных полевых артсистем в зоне спецоперации. Она способна поражать цели не только в тыловых районах, но и подавлять укрепленные фортификационные сооружения на линии боевого соприкосновения, уничтожать огневые средства противника, пункты управления.
Один снаряд "Пиона" весит 110 килограммов и способен стереть с лица земли целый квартал. Дальность стрельбы – до 49 километров. Работа САУ построена на скорости: расчет выдвигается на позицию, разворачивается и наводится за считанные минуты. Автоматическая система подачи снарядов в ствол позволяет вести огонь с высокой скоростью, но главное правило – работать быстро и уходить. Огневые задачи артиллеристы выполняют в круглосуточном режиме, что не позволяет противнику перебрасывать резервы и поддерживает наступление наших штурмовых и мотострелковых подразделений.
Подразделения группировки войск "Север" ведут ожесточенные бои в районе Волчанска и на Хатненском участке. Командование ВСУ для восстановления утраченных позиций пытается перебрасывать в Харьковскую область личный состав бригад, находящихся на доукомплектовании и восстановлении потерь. В Волчанске противник уже сдается в плен мелкими группами. Напрочь утеряно взаимодействие между районами обороны и опорниками ВСУ, подвоз боеприпасов и провизии крайне затруднен. Наши штурмовые подразделения наращивают активность на левом берегу реки Волчья, усилилось продвижение наших в лесу возле Синельниково. На участке фронта Меловое-Хатнее ВС России расширили зону контроля и продвинулись по лесополосам.
Минувшей ночью российская армия продолжала наносить удары в Харьковской области. Поражены цеха железнодорожные станции "Орелька", важного узла оперативного значения. Он является одним из ключевых, связывая направления на Лозовую, Барвенково и Славянск. Поражены пункты временной дислокации противника в Богодухове и Великом Бурлуке. Кроме того, в районе населенного пункта Коротич в пригороде Харькова, уничтожен склад с беспилотниками "Дартс", а также личный состав их операторов. БПЛА данного типа противник использует для террористических атак по гражданским объектам Белгородской области.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Карта Запорожской и Днепропетровской областей
