Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg

ВСУ, несмотря на блокирование Купянска, не прекращают отчаянные попытки прорывать кольцо окружения на правом берегу Оскола, а также удерживать железнодорожные станции, примыкающие к главному рубежу обороны левобережья в Купянске-Узловом. Противник старается использовать сложные погодные условия (дождь, густой туман), чтобы организовать и наладить понтонные переправы на противоположный берег в местах, где расположены узкие участки реки.Деблокада рот и батальонов ВСУ - основная задача, поставленная командованием киевского режима на этом участке фронта. Каждый день противник теряет большое количество личного состава и боевой техники. Только за минувшие двое суток подразделения 68-й дивизии и 27-й бригады, входящие в состав группировки войск "Запад", отразили несколько контратак противника в районе Осиново и Петровки. Попытки прорваться продолжаются в юго-западной черте города. Упорные и ожесточенные бои ведутся за каждый квартал, улицу, жилищные микрорайоны, мелкие и средние промышленные и сельскохозяйственные предприятия Купянска.Самых добрых слов заслужили наши артиллеристы-самоходчики. К примеру, в боях на Харьковском направлении отличились экипажи и расчеты самоходной установки "Пион" (2С7), считающейся одной из мощных полевых артсистем в зоне спецоперации. Она способна поражать цели не только в тыловых районах, но и подавлять укрепленные фортификационные сооружения на линии боевого соприкосновения, уничтожать огневые средства противника, пункты управления.Один снаряд "Пиона" весит 110 килограммов и способен стереть с лица земли целый квартал. Дальность стрельбы – до 49 километров. Работа САУ построена на скорости: расчет выдвигается на позицию, разворачивается и наводится за считанные минуты. Автоматическая система подачи снарядов в ствол позволяет вести огонь с высокой скоростью, но главное правило – работать быстро и уходить. Огневые задачи артиллеристы выполняют в круглосуточном режиме, что не позволяет противнику перебрасывать резервы и поддерживает наступление наших штурмовых и мотострелковых подразделений.Подразделения группировки войск "Север" ведут ожесточенные бои в районе Волчанска и на Хатненском участке. Командование ВСУ для восстановления утраченных позиций пытается перебрасывать в Харьковскую область личный состав бригад, находящихся на доукомплектовании и восстановлении потерь. В Волчанске противник уже сдается в плен мелкими группами. Напрочь утеряно взаимодействие между районами обороны и опорниками ВСУ, подвоз боеприпасов и провизии крайне затруднен. Наши штурмовые подразделения наращивают активность на левом берегу реки Волчья, усилилось продвижение наших в лесу возле Синельниково. На участке фронта Меловое-Хатнее ВС России расширили зону контроля и продвинулись по лесополосам.Минувшей ночью российская армия продолжала наносить удары в Харьковской области. Поражены цеха железнодорожные станции "Орелька", важного узла оперативного значения. Он является одним из ключевых, связывая направления на Лозовую, Барвенково и Славянск. Поражены пункты временной дислокации противника в Богодухове и Великом Бурлуке. Кроме того, в районе населенного пункта Коротич в пригороде Харькова, уничтожен склад с беспилотниками "Дартс", а также личный состав их операторов. БПЛА данного типа противник использует для террористических атак по гражданским объектам Белгородской области.

