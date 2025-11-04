Стратегическое предполье: Евстафьев о том, почему в мире начался период силового маневрирования - 04.11.2025 Украина.ру
Мир вступил в опасную фазу маневрирования, где страны переходят к открытому использованию военно-силовых средств для завоевания новых геополитических позиций, при этом вопросы экономики отошли на второй план. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Политолог обратил внимание на смещение акцентов в мировой политике: "Обратите внимание, как мало стало в современном мире экономики. Западные специалисты говорят, что в Америке рецессия, а экономическая статистика фальсифицирована. Это кого-то интересует? Это вызвало политический кризис?""Но есть в этом мире геополитика, попытка выйти на новые фронтиры, с которых начать разговаривать о новой архитектуре международных отношений", — отметил Евстафьев, добавив, что вынужден употребить термин "стратегическое предполье". "Это термин чисто военный. Он употребляется, когда речь идет об эпохе, когда все собрались воевать", — уточнил политолог."Посмотрите, на Ближний и Средний Восток. Там все, кто только может, создают стратегическое предполье. Страна, которая эти не занималась, называлась Иран", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в материале: "Дмитрий Голубовский: Если Россия заберет Причерноморье, Китай сможет заняться реновацией остатков Украины" на сайте Украина.ру.
05:30 04.11.2025
 
© AP / Vadim Ghirda
© AP / Vadim Ghirda
Мир вступил в опасную фазу маневрирования, где страны переходят к открытому использованию военно-силовых средств для завоевания новых геополитических позиций, при этом вопросы экономики отошли на второй план. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
"Сейчас период силового маневрирования в широком геополитическом смысле. Страны, которые имеют возможности для этого, пытаются выйти на новые геополитические позиции с использованием гораздо более широкого арсенала военно-силовых средств, чем это было 10 или хотя бы 5 лет назад", — заявил эксперт.
Политолог обратил внимание на смещение акцентов в мировой политике: "Обратите внимание, как мало стало в современном мире экономики. Западные специалисты говорят, что в Америке рецессия, а экономическая статистика фальсифицирована. Это кого-то интересует? Это вызвало политический кризис?"
"Но есть в этом мире геополитика, попытка выйти на новые фронтиры, с которых начать разговаривать о новой архитектуре международных отношений", — отметил Евстафьев, добавив, что вынужден употребить термин "стратегическое предполье".
"Это термин чисто военный. Он употребляется, когда речь идет об эпохе, когда все собрались воевать", — уточнил политолог.
"Посмотрите, на Ближний и Средний Восток. Там все, кто только может, создают стратегическое предполье. Страна, которая эти не занималась, называлась Иран", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики в материале: "Дмитрий Голубовский: Если Россия заберет Причерноморье, Китай сможет заняться реновацией остатков Украины" на сайте Украина.ру.
27 октября, 15:25
Украинские боевики хотят устроить на Белгородчине экологическую катастрофуВСУ нанесли ракетно-дроновые удары по плотине Белгородского водохранилища 25-го и 26-го октября — об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
