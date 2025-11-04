https://ukraina.ru/20251104/strategicheskoe-predpole-evstafev-o-tom-pochemu-v-mire-nachalsya-period-silovogo-manevrirovaniya-1070756629.html

Стратегическое предполье: Евстафьев о том, почему в мире начался период силового маневрирования

Мир вступил в опасную фазу маневрирования, где страны переходят к открытому использованию военно-силовых средств для завоевания новых геополитических позиций, при этом вопросы экономики отошли на второй план. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев

2025-11-04T05:30

Политолог обратил внимание на смещение акцентов в мировой политике: "Обратите внимание, как мало стало в современном мире экономики. Западные специалисты говорят, что в Америке рецессия, а экономическая статистика фальсифицирована. Это кого-то интересует? Это вызвало политический кризис?""Но есть в этом мире геополитика, попытка выйти на новые фронтиры, с которых начать разговаривать о новой архитектуре международных отношений", — отметил Евстафьев, добавив, что вынужден употребить термин "стратегическое предполье". "Это термин чисто военный. Он употребляется, когда речь идет об эпохе, когда все собрались воевать", — уточнил политолог."Посмотрите, на Ближний и Средний Восток. Там все, кто только может, создают стратегическое предполье. Страна, которая эти не занималась, называлась Иран", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в материале: "Дмитрий Голубовский: Если Россия заберет Причерноморье, Китай сможет заняться реновацией остатков Украины" на сайте Украина.ру.

