Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость

26.10.2025

Трамп зависит от евроатлантистов ради осуществления боле важных, чем Украина, геополитических проектов. Когда он во второй раз приходил в Белый дом было очевидно, что должной работы над ошибками Трамп не сделал. Потому что он обещал выйти из НАТО, но США без Североатлантического альянса не могут решать свои военно-политические задачи на этом этапе.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.- Дмитрий Геннадьевич, поможет ли Трампу наступление российской армии сделать его европейских союзников и Киев более сговорчивыми по поводу окончания конфликта?- Осознание в США того, что от дублирования позиции Зеленского надо отходить, это на 80% достижение наших вооруженных сил. Но все-таки до конца осознать реалии на земле, о чем многократно говорил президент, невозможно без работы коллективного ума политического Вашингтона, людей реалистично мыслящих, потому что союзников у нас там нет. Политический Вашингтон — это единый организм.Отвечая на ваш вопрос, скажу, что Трамп зависит от евроатлантистов ради осуществления боле важных, чем Украина, геополитических проектов. Когда он во второй раз приходил в Белый дом было очевидно, что должной работы над ошибками Трамп не сделал. Потому что он обещал выйти из НАТО, но Америка без Североатлантического альянса не может решать свои военно-политические задачи на данном этапе.Простой пример. Для Трампа абсолютным приоритетом является ситуация вокруг Газы и Восточного Средиземноморья. Понятно, что мало интересуют судьбы палестинцев или израильтян. Его интересуют арабские нефтедоллары. И для большой миротворческой миссии там, которая должна включать военно-силовой элемент, необходима поддержка союзников по НАТО в Европе, потому что от них зависит логистика. Противостояние с Ираном тоже невозможно без помощи европейских стран НАТО. Евроатлантисты это прекрасно понимают.Для них важно сохранить статус-кво на Украине, то есть продолжение конфликта как такового. Да, с заморозкой боевых действий, но поставки вооружений принципиально важны. Важно сохранение тоталитарного режима в Киеве.То, как Стив Бэннон консультировал Трампа перед первой скандальной встречей в Белом доме с Зеленским показывает, что в глубине политической души, не нравственной, Трамп разделяет позицию президента Российской Федерации о том, что необходимы демилитаризация и денацификация Украины. Зеленский, судя по том, что сказал Бэннон, это нацистское ничтожество, поэтому никаких "Томагавков". Но если европейцы примут логику Путина, которую постепенно болезненно принимает Трамп, то у них возникнут вопросы к свои политикам, которые довели ЕС до экономического спада. У них Лувр обнесли, потому что экономили на системах безопасности, но при этом последнюю рубашку отдавали нацистскому киевскому режиму.Для евроатлантистов признать логику Путина означает очень изящную форму политического и социального самоубийства. Поэтому они будут драться до последнего и до последнего пытаться манипулировать Трампом, используя его геополитическую уязвимость.Так что мы вступаем в очень тяжелый этап. Мы даже не представляем, насколько было близко решение по "Томагавком". Да, их не дали бы украинцам, они бы остались под контролем американцев, тем не менее они были бы внесены в общий баланс.Кстати, я не припомню такого, чтобы интервенция в заднем дворе США, коим является Латинская Америка, готовилась два месяца. А пока продолжается беготня с призывами к Мадуро сдаться самому.- А почему вопрос не решается? Из-за давления американского общества?- Нет, это раскол в американской политической элите и неуверенность в том, что на той стороне только венесуэльцы. Что там нет наемников, подготовленных на Украине и нанятых наркокартелями, что там нет вооружений, которые якобы отправлялись на Украину.То же самое в Газе. Куда ушли первые пакеты летальных вооружений, которые отправлялись на Украину во время первого срока Трампа? Не они ли стреляли в израильские танки в Секторе Газа? Трамп понимает необходимость концентрации усилий на Дальнем Востоке, но сейчас он не имеет возможности сильно давить на Китай. Трамп не может сбросить ни одну из своих проблем. Он не может выскочить из украинского конфликта. Я считал, что он за месяц справится с Венесуэлой. Трамп понимает свою уязвимость, но эту уязвимость понимают и евроатлантисты.- То есть мир не готов к дипломатическому решению конфликтов?- Сейчас период силового маневрирования в широком геополитическом смысле. Страны, которые имеют возможности для этого, пытаются выйти на новые геополитические позиции с использованием гораздо более широкого арсенала военно-силовых средств, чем это было 10 или хотя бы 5 лет назад. Обратите внимание, как мало стало в современном мире экономики. Западные специалисты говорят, что в Америке рецессия, а экономическая статистика фальсифицирована. Это кого-то интересует? Это вызвало политический кризис?Но есть в этом мире геополитика, попытка выйти на новые фронтиры, с которых начать разговаривать о новой архитектуре международных отношений. Вынужден употребить термин стратегическое предполье. Это термин чисто военный. Он употребляет, когда речь идет об эпохе, когда все собрались воевать. Посмотрите, на Ближний и Средний Восток. Там все, кто только может, создают стратегическое предполье. Страна, которая эти не занималась, называлась Иран.Иран собирался говорить о мирном урегулировании, о формате возвращения в мировую экономику, а получил войну с Израилем и чудовищный по своей деструктивной силе для международных отношений террористический первый удар. Иран тоже сейчас думает, как он будет восстанавливать свое стратегическое предполье, которое он утратил после поражения режима Асада в Сирии.Все начинают мыслить в парадигме нового военно-силового мира. И Трамп так мыслит. Да, он всем рассказывает, что занимается экономикой. В действительности он занимается политикой. Ему нужен статус глобального лидера, чтобы извлекать доходы. Надо отдать должное той части элиты, которая привела к власти Трампа, решив, что надо убирать эту либерал-глобалистскую компанию. Это люди, хотя и в годах, но сохранившие ясность ума. Они поняли одними из первых, даже немного раньше нас, что мир меняется. Группа глубинного государства, которая решила вернуть Трампа, хотя это колоссальные политические издержки для США, поняла, что речь идет не об экономике и политике, а о военно-силовом балансировании.Также на эту тему - Российские самолеты вне досягаемости, а у Зеленского пока ничего нет. Украина в международном контексте

