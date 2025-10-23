https://ukraina.ru/20251023/dmitriy-golubovskiy-esli-rossiya-zaberet-prichernomore-kitay-smozhet-zanyatsya-renovatsiey-ostatkov-1070514422.html

Дмитрий Голубовский: Если Россия заберет Причерноморье, Китай сможет заняться реновацией остатков Украины

Трамп хочет зарабатывать на войне, и у него это получается. Трамп не будет давить на Зеленского, чтобы тот сдался, потому что, когда он перестал Зеленского кормить, у него не осталось рычагов влияния на него. Трамп может пойти дальше и перестать продавать оружие европейцам. Но это значит пойти против собственного ВПК. Его не поймет бизнес в США.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом", автор многочисленных публикаций по перспективам мировой экономики Дмитрий Голубовский.Во время саммита ЕС в Брюсселе 23-24 октября главы государств и правительств стран-членов могут запустить подготовку механизма "репарационного кредита" для Киева за счет активов России. при этом еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис считает, что что план "будет полностью соответствовать нормам международного права".Однако в Бельгии, под юрисдикцией которой находится депозитарий Euroclear, опасаются, что стране придется самой возмещать многомиллиардную сумму в случае судебного иска со стороны России.- Дмитрий Олегович, удастся ли евродепутатам продавить Бельгию в этому вопросе?- Это их внутреннее дело, они могут выдавать займы от себя кому угодно и называть это как угодно. Это будет кредит, который Европа выдала Украине за счет средств Евросоюза, а российские активы при этом все равно останутся российскими. Брюссель может выдать любой кредит и назвать его как угодно. Фантазировать никто не мешает.- Может ли Европа пойти на изъятие российских активов?- Как только они попытаются это сделать, инвесторов как ветром сдует. Китай уже озаботился созданием международной структуры, аналогичной Euroclear, для стран, которые не желают иметь дело с Европой. Посмотрите, как резко упала доля евро в международных платежах, и выросла доля юаней.Европа убила себя как финансовый центр, играя на руку Китаю и другим альтернативным центрам, например, Дубаю. Лондон от этого тоже выигрывает, потому что таким хулиганством не занимается. Он говорит, что российские активы блокированы, но изъять их невозможно.В гибридной войне, которую Россия ведет с условным Западом, необъяснимой останется позиция Европы. Потому что у меня складывается ощущение, что это совместная российско-китайско-американская операция по ликвидации Евросоюза. То есть в Европе есть агенты, которые на эту тему работают.По поводу того, что Европа даст какие-то деньги, увеличив свои кредитные риски, я всегда говорил, что денег можно напечатать сколько угодно. Но нельзя напечатать ни солдат, ни энергии, ни ресурсов. Все это придется где-то покупать за евро, увеличивая инфляцию своей валюты.- Газета El País сообщила, что денег в украинской казне хватит лишь до апреля следующего года. Именно это и побудило евродепутатов изыскивать источник средств для Киева.- Чем больше они будут изыскивать, тем больше мы будем бомбить, причиняя ущерб инфраструктуре. Мы заставим содержать целиком и полностью страну со всеми населением. Будет ли Евросоюз содержать 25 миллионов людей, которые ничего не производят? Посмотрим, насколько их хватит.- Каким вы видите будущее территории, которая останется от Украины?- Будущее это очень печально. Украина сама по себе никому не нужна, хотя украинский менталитет: мы пуп земли, нам все должны. Украинский политикум именно так себя и ведет по отношению ко всему миру. Но пока Украина сопротивляется, никто в Европе еще не предъявляет политический счет тем, кто создал этот кризис. Хотя даже Меркель уже начала переводить стрелки. Вслед за Дональдом Трампом, который сказал, что эту войну начал маразматик Байден.Как только боевые действия закончатся, целесообразность Украины как источника войны пропадет. Теперь давайте зададимся вопросом, а что там останется?- Плодородные почвы, например.- Плодородная земля, для которой нет рабочих, чтобы ее возделывать?- Уже озвучивают планы по привлечению трудовых мигрантов из Азии на Украину.- Да, Газу можно отдать под какой-нибудь курорт, а два миллиона человек переселить на Украину. Мы такие варианты не рассматриваем, потому что разом завезти 10 миллионов человек в страну логистически невозможно. Миграционный процесс должен длиться многие годы. Чтобы мигранты поехали на Украину, они хотя бы должны зарабатывать больше, чем в России, например, и иметь на Украине лучшие условия для жизни. То есть необходимо создать конкуренцию по особым условиям по сравнению с ЕвросоюзомКроме того, сельское хозяйство на сегодняшний день — это высокотехнологичное производство. Люди, которые возделывают землю сейчас, это не фермеры, не хуторяне. Украинское сельское хозяйство низко производительное, кстати говоря. Наше тоже, нам до американцев еще есть куда расти с точки зрения агропрома.Хотя мы очень здорово поднялись с 2014 года, когда озаботились продовольственной безопасностью. Помните, как смеялись, когда говорили, что мы в ответ на санкции Евросоюза будем меньше есть? Мы просто начали все делать сами. И очень неплохо. Чтобы сельское хозяйство было конкурентоспособным и высокопроизводительным, в него надо инвестировать. А зачем нужно конкурентоспособное сельское хозяйство Украины европейцам? Польские фермеры и так постоянно бунтуют против украинского демпинга.Это для многих стран электорально неприемлемо. Поэтому агропром, во-первых, это капиталоемкая вещь, во-вторых, это низкомаржинальная вещь в сравнении с каким-нибудь хай-теком, производством чипов и так далее. Чтобы страна жила, нужны большие объемы экспорта. Это значит, что такая страна влезет на чьи-то рынки. То есть нужна передача земли под полный контроль каким-нибудь агрохолдингам. Кроме того, нужны гарантии безопасности людям, которые там будут работать.Да, такое может быть, плодородная земля ценность представляет. Кроме того, там есть некоторые ценные минералы. То, что хочет получить Трамп. Но их добыча и переработка экологически очень грязные. Почему Америка не добывает редкоземы у себя? Потому что затраты на экологию будут такими, что производство станет нерентабельным по сравнению с Китаем.Хотя может быть американцы станут это делать, потому что китайцы вводят экспортные ограничения.Но все-таки главный ресурс любой страны — это человеческий капитал. Доля сырьевых и аграрных отраслей в общей капитализации мировой экономики невелика. Добавленная стоимость создается не там. Добавленная стоимость сегодня создается в высокоавтоматизированных производствах, где используются новейшие нейронные сети и технологии управления.Это безлюдные производства, но их никто никогда не будет вывозить, если они контролируются кем-то, и отдавать на аутсорс. Китай с Америкой бодаются именно из-за того, что американцы не дают эти технологии никому, а китайцы хотят их получить.Поэтому что можно на Украине, которая будет разбомблена, создать? Человеческий капитал с Украины разбежался. Там было две категории активных людей. Первая это категория благоразумных, которые вовремя поняли, куда все идет и успели сбежать за границу. Вторая категория — это националисты, которые видели в России агрессора и готовы были добровольно идти с ней сражаться. Они составили первую волну мобилизации украинского общества. Большая часть из них погибла под Бахмутом. Это, те, которые исповедовали, украинство.Хотя я украинцев не считаю нацией. Украинство это политическое сектантство. Нация-то там была русская. Просто мозги очень здорово людям перекроили. Для социальных психологов там огромное поле для изучения.Поэтому на Украине остались пассивные люди, которые не сориентировались в ситуации. Или не представляют ценности как производительная сила для той же Европы. И те, кто не хочет идти умирать за Украину. Но как только у них будет возможность куда-то уехать из разрушенной страны, они, поверьте, это сделают.Падение глубины разделения труда приведет к тому, что восстановление городов из разрухи станет нецелесообразным. Падение глубины разделения труда, то есть примитивизация производства и переход на агропром, добывающий уклад экономики, придет к тому, что индустриальный уклад станет не нужен. В городах останется только сфера услуг и управления. Но для этого на всю Украину достаточно Одессы и Киева. Не нужна там такая плотность инфраструктуры, которая есть. Плотность железных дорог, например, на Украине на квадратный километр была чуть ли не самой высокой на всем постсоветском пространстве.Правда, эта инфраструктура за все время независимости приходила в упадок, в нее не вкладывали. Так что без масштабного проекта реновации, который кто-то должен оплатить, эти территории останутся заброшенными. Тем более, что еще и геополитически они будут представлять собой зону риска, как буфер между НАТО и Россией. Кто будет в буферы инвестировать? Потому что это точка напряженности, где может все равно вспыхнуть какая-то война.Это то же самое, что инвестировать в палестинскую автономию. Никто же не инвестировал в Сектор Газа. Деньги им давали для поддержания жизни. Это было. Но я что-то не помню, чтобы в Газе была какая-то биржа, финансовая система, валюта и так далее. А это буфер между арабским миром и Израилем, который постоянно держал Израиль под напряжением. И фактически зарубил проект Великого Израиля.Хотя сейчас, возможно, сейчас евреи и вернутся к этому. Их экспансионистские планы простираются и на юг Сирии, и на юг Ливана. Там к власти пришли ортодоксы, своеобразно мыслящие люди.Возвращаясь к Украине, я понимаю, как украинские земли могут расцвести в составе России, потому что станут полноценными частями Федерации. Для России это может быть локомотив роста, потому что это новое пространство для инвестиций.Но есть вопрос, который у нас предпочитают не поднимать, потому что он не политкорректный. Но говорить об этом надо. Наши новые патриоты считают, что воевать надо до победного конца, до российского флага в Киеве. Как экономист я задаю вопрос, целесообразно ли воевать за обезлюдевшие территории?Забирать нужно то, что представляет ценность. Это Северное Причерноморье. Одесса, Николаев, Херсон. Это благодатные земли, это логистика, это, в конце концов, курорты. Самое главное, что любые приморские территории легко снабжать. И вы там можете устроить экономический рост, и туда можно устроить приток населения. Я не представляю, какой план может предложить Россия украинской глубинке, откуда всех мужчин отправили на фронт.Новороссия — это юго-восток и юг. Амбиции наши должны ограничиться этими землями. И то для нас нелегкой экономической задачей будет их развитие, учитывая, в каком состоянии нам они достанутся. На оставшейся части Украины какое-то время будет существовать вариант европейского Сомали, если только не соберется международный консенсус по восстановлению этих территорий и не предложит какой-то вариант плана Маршалла.Но ни ЕС, ни США не обладают таким кредитным потенциалом. Тогда интересным вариантом может быть, если реновацией Украины займется Китай. Тем более у него будут все логистические возможности это сделать. Через Россию привезти туда строительную технику, взяв эту территорию в концессию лет на 100-150. Потому что у китайцев производительных сил и финансовых ресурсов на это хватит.США этим не будут заниматься. У них есть свой задний двор, Латинская Америка. Если они поставят там своих марионеток, им тоже нужно платить.- На возможной встрече в Будапеште Путин сможет донести Трампу идею о переустройстве Украины?- Нет, и даже не будет пытаться. Трампу это неинтересно. Трампу интересно окончание войны. Ему нужно показать китайцам, что он с Путиным может договариваться, чтобы китайцы не считали Россию своим стратегическим тылом.Поэтому Трампу нужно какое-то соглашение, которое бы быстро положило конец боевым действиям. И его выдать за успех. Какое соглашение, ему все равно, главное, чтобы это было быстро.В конце концов, может наступить такой момент, когда российская армия займет все, что хочет занять. Трамп позвонит и скажет, давайте прекратим войну. Путин скажет, давай, потому что мы уже вышли на границы Донбасса. И в рамках компромисса снимаем вопрос Запорожья. С формальной точки зрения можно будет сказать, что в городе Запорожье референдум не проходил.Трамп хочет на этой войне зарабатывать, и у него это получается. Трамп не будет давить на Зеленского, чтобы тот сдался, потому что, когда он перестал Зеленского кормить, у него не стало рычагов влияния на него. Трамп может пойти, конечно, дальше и перестать продавать оружие европейцам. Но это значит пойти против собственного ВПК. Его не поймет американский бизнес.Трамп точку зрения Путина уже понял и не один раз донес ее до Зеленского и Европы. На встрече в Белом доме он же сказал Зеленскому, что если он не примет условия России, Путин его уничтожит. Когда уничтожат, тогда Трамп примет условия Путина, потому что не будет предмета для спора. Нет Украины – нет проблемы.Позиция Трампа очень четкая: я платить за это не буду, ваша точка до Зеленского донесена, он не хочет эти земли отдавать, поэтому вам придется убивать их дальше. И он по-прежнему будет вилять из стороны в сторону и не будет предпринимать против России никах враждебных действий.

