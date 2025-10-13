https://ukraina.ru/20251013/voyna-budet-prodolzhatsya-medvedev-obyasnil-kogda-nastupit-mir-v-palestine-1070046183.html
"Война будет продолжаться": Медведев объяснил, когда наступит мир в Палестине
Вопреки реляциям о прекращении палестино-израильского конфликта зампред Совбеза России с настороженностью смотрит в завтрашний день. Об этом он заявил 13 октября в своём аккаунте.
Оценивая бравурные реляции об "окончании войны", освобождении израильских заложников и палестинских заключенных, Дмитрий Медведев констатировал: проблема останется до создания полноценной государственности Палестины. "Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных - это, конечно, хорошо, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают", - написал Медведев в социальной сети.Зампред российского Совбеза не разделил уверенности Дональда Трампа не только в окончании палестино-израильского конфликта, но и в оценках перспектив конфликта на территории Украины. Подробности в публикации "Подводная лодка всплыла в степях Украины": Медведев отреагировал на угрозы Трампа.Также в новостях: Трамп в израильском Кнессете пообещал разрешить украинский конфликт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Вопреки реляциям о прекращении палестино-израильского конфликта зампред Совбеза России с настороженностью смотрит в завтрашний день. Об этом он заявил 13 октября в своём аккаунте.