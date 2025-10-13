"Война будет продолжаться": Медведев объяснил, когда наступит мир в Палестине - 13.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251013/voyna-budet-prodolzhatsya-medvedev-obyasnil-kogda-nastupit-mir-v-palestine-1070046183.html
Вопреки реляциям о прекращении палестино-израильского конфликта зампред Совбеза России с настороженностью смотрит в завтрашний день. Об этом он заявил 13 октября в своём аккаунте.
2025-10-13T17:47
2025-10-13T18:00
новости
палестина
россия
украина
дональд трамп
совбез
оон
украина.ру
дмитрий медведев
сво
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058636336_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_550ea8a17f6a4f9763d1440caa3df7f5.jpg
Оценивая бравурные реляции об "окончании войны", освобождении израильских заложников и палестинских заключенных, Дмитрий Медведев констатировал: проблема останется до создания полноценной государственности Палестины. "Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных - это, конечно, хорошо, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают", - написал Медведев в социальной сети.Зампред российского Совбеза не разделил уверенности Дональда Трампа не только в окончании палестино-израильского конфликта, но и в оценках перспектив конфликта на территории Украины. Подробности в публикации "Подводная лодка всплыла в степях Украины": Медведев отреагировал на угрозы Трампа.Также в новостях: Трамп в израильском Кнессете пообещал разрешить украинский конфликт.
палестина
россия
украина
израиль
Новости
новости, палестина, россия, украина, дональд трамп, совбез, оон, украина.ру, дмитрий медведев, сво, прогнозы сво, палестино-израильский конфликт, израиль, государственность, государство, всу, заложники, заключенные, война, конфликт
Новости, Палестина, Россия, Украина, Дональд Трамп, Совбез, ООН, Украина.ру, Дмитрий Медведев, СВО, прогнозы СВО, Палестино-израильский конфликт, Израиль, государственность, государство, ВСУ, заложники, заключенные, война, конфликт

17:47 13.10.2025 (обновлено: 18:00 13.10.2025)
 
© AP / Abdel Kareem Hana
- РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP / Abdel Kareem Hana
Вопреки реляциям о прекращении палестино-израильского конфликта зампред Совбеза России с настороженностью смотрит в завтрашний день. Об этом он заявил 13 октября в своём аккаунте.
Оценивая бравурные реляции об "окончании войны", освобождении израильских заложников и палестинских заключенных, Дмитрий Медведев констатировал: проблема останется до создания полноценной государственности Палестины.
"Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных - это, конечно, хорошо, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают", - написал Медведев в социальной сети.
Зампред российского Совбеза не разделил уверенности Дональда Трампа не только в окончании палестино-израильского конфликта, но и в оценках перспектив конфликта на территории Украины.
Подробности в публикации "Подводная лодка всплыла в степях Украины": Медведев отреагировал на угрозы Трампа.
Также в новостях: Трамп в израильском Кнессете пообещал разрешить украинский конфликт.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
