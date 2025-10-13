"Подводная лодка всплыла в степях Украины": Медведев отреагировал на угрозы Трампа - 13.10.2025 Украина.ру
"Подводная лодка всплыла в степях Украины": Медведев отреагировал на угрозы Трампа
"Подводная лодка всплыла в степях Украины": Медведев отреагировал на угрозы Трампа - 13.10.2025 Украина.ру
"Подводная лодка всплыла в степях Украины": Медведев отреагировал на угрозы Трампа
Угрозы США снабдить киевский режим дальнобойными ракетами высмеял зампред России Дмитрий Медведев. Он посвятил этому иллюстрированное сообщение, опубликованное 13 октября в своём аккаунте.
2025-10-13T12:25
2025-10-13T12:25
Дмитрий Медведев напомнил заявление Дональда Трампа о том, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для "него это плохо кончится". "Угрожает в сто первый раз, короче, - заметил Медведев. - Если "бизнес-миротворец" про "Томагавки", то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа". Медведев при этом усомнился в способности американского политика быстро анализировать ситуацию. "Сто раз было сказано в понятной даже для звёздно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полёте невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп", - констатировал зампред российского Совбеза. Также он обратил внимание на последствия решения США по поставкам ракет на Украину, на российский ответ этому. "Как отвечать России? Вот именно! Остаётся надеяться, что это очередная пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с накокаиненным клоуном. Вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины", - заметил Медведев.Свою публикацию в телеграм-канале Мдведев сопроводил сатирической иллюстрацией.Ранее в новостях: Трамп анонсировал возможный разговор с Путиным о ракетах Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Подводная лодка всплыла в степях Украины": Медведев отреагировал на угрозы Трампа

12:25 13.10.2025
 
© Дмитрий Медведев / Telegram
© Дмитрий Медведев / Telegram
Угрозы США снабдить киевский режим дальнобойными ракетами высмеял зампред России Дмитрий Медведев. Он посвятил этому иллюстрированное сообщение, опубликованное 13 октября в своём аккаунте.
Дмитрий Медведев напомнил заявление Дональда Трампа о том, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для "него это плохо кончится".
"Угрожает в сто первый раз, короче, - заметил Медведев. - Если "бизнес-миротворец" про "Томагавки", то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа".
Медведев при этом усомнился в способности американского политика быстро анализировать ситуацию.
"Сто раз было сказано в понятной даже для звёздно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полёте невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп", - констатировал зампред российского Совбеза.
Также он обратил внимание на последствия решения США по поставкам ракет на Украину, на российский ответ этому.
"Как отвечать России? Вот именно! Остаётся надеяться, что это очередная пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с накокаиненным клоуном. Вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины", - заметил Медведев.
Свою публикацию в телеграм-канале Мдведев сопроводил сатирической иллюстрацией.
Ранее в новостях: Трамп анонсировал возможный разговор с Путиным о ракетах
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
