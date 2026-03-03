https://ukraina.ru/20260303/netanyakhu-nazval-izrail-i-ssha-khoroshimi-parnyami-kotorye-voyuyut-s-plokhimi-novosti-s-blizhnego-vostoka--1076291716.html

Нетаньяху назвал Израиль и США "хорошими парнями", которые воюют с плохими. Новости с Ближнего Востока

Нетаньяху назвал Израиль и США "хорошими парнями", которые воюют с плохими. Новости с Ближнего Востока - 03.03.2026 Украина.ру

Нетаньяху назвал Израиль и США "хорошими парнями", которые воюют с плохими. Новости с Ближнего Востока

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом борется с "плохими парнями", в то время как они сами - хорошие. Об этом и других событиях конфликта на Ближнем Востоке рассказал 3 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-03T07:24

2026-03-03T07:24

2026-03-03T07:39

новости

сша

израиль

иран

биньямин нетаньяху

дональд трамп

стив уиткофф

украина.ру

хезболла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1e/1069407696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2863ed431a9882545235b3f45cf21da1.jpg

"Мы здесь воюем с плохими парнями. Мы - хорошие парни", - заверил Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.Он также отметил, что бесконечной войны с Ираном не будет, будут быстрые и решительные действия.🟦 Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит угроза атак на американские объекты и даже по территории США, поскольку считает это частью войны.🟦 Представители Демократической партии США устроили шествие по улицам Нью-Йорка с плакатами в память о верховном лидере Ирана Али Хаменеи и призывая мусульман восстать против Запада.🟦 Государственный департамент США настоятельно рекомендует американцам незамедлительно покинуть страны Ближнего Востока.В список вошли 14 стран: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль (включая Западный берег и Газу), Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.🟦 БПЛА нанёс удар по мосту короля Фахда, соединяющему Саудовскую Аравию и Бахрейн.🟦 Сообщается о новых взрывах в иракском Эрбиле.🟦 Восемь беспилотников пытались атаковать Эр-Рияд и Эль-Хардж, сообщило министерство обороны Саудовской Аравии.🟦 Ливанская "Хезболлах" атаковала беспилотниками авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля, заявило движение.🟦 Поступает информация, что США и Израиль наносят авиаудары по объектам КСИР в Иране.🟦 Министерство обороны Австралии заявило, что иранские беспилотники нанесли удар по авиабазе Аль-Минхад к югу от Дубая, где дислоцируются австралийские войска. Заявление приводят различные СМИ. Сообщается, что никто из военнослужащих не пострадал.🟦 Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что невозможность сделки с Ираном представители Штатов осознали еще в ходе второго раунда переговоров с Тегераном, третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.О других событиях - в материале Иран атаковал базу США в Бахрейне на сайте Украина.ру.

сша

израиль

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, израиль, иран, биньямин нетаньяху, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, хезболла