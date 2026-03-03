Нетаньяху назвал Израиль и США "хорошими парнями", которые воюют с плохими. Новости с Ближнего Востока

https://ukraina.ru/20260303/netanyakhu-nazval-izrail-i-ssha-khoroshimi-parnyami-kotorye-voyuyut-s-plokhimi-novosti-s-blizhnego-vostoka--1076291716.html
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом борется с "плохими парнями", в то время как они сами - хорошие. Об этом и других событиях конфликта на Ближнем Востоке рассказал 3 марта телеграм-канал Украина.ру
"Мы здесь воюем с плохими парнями. Мы - хорошие парни", - заверил Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.Он также отметил, что бесконечной войны с Ираном не будет, будут быстрые и решительные действия.🟦 Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит угроза атак на американские объекты и даже по территории США, поскольку считает это частью войны.🟦 Представители Демократической партии США устроили шествие по улицам Нью-Йорка с плакатами в память о верховном лидере Ирана Али Хаменеи и призывая мусульман восстать против Запада.🟦 Государственный департамент США настоятельно рекомендует американцам незамедлительно покинуть страны Ближнего Востока.В список вошли 14 стран: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль (включая Западный берег и Газу), Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.🟦 БПЛА нанёс удар по мосту короля Фахда, соединяющему Саудовскую Аравию и Бахрейн.🟦 Сообщается о новых взрывах в иракском Эрбиле.🟦 Восемь беспилотников пытались атаковать Эр-Рияд и Эль-Хардж, сообщило министерство обороны Саудовской Аравии.🟦 Ливанская "Хезболлах" атаковала беспилотниками авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля, заявило движение.🟦 Поступает информация, что США и Израиль наносят авиаудары по объектам КСИР в Иране.🟦 Министерство обороны Австралии заявило, что иранские беспилотники нанесли удар по авиабазе Аль-Минхад к югу от Дубая, где дислоцируются австралийские войска. Заявление приводят различные СМИ. Сообщается, что никто из военнослужащих не пострадал.🟦 Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что невозможность сделки с Ираном представители Штатов осознали еще в ходе второго раунда переговоров с Тегераном, третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.О других событиях - в материале Иран атаковал базу США в Бахрейне на сайте Украина.ру.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом борется с "плохими парнями", в то время как они сами - хорошие. Об этом и других событиях конфликта на Ближнем Востоке рассказал 3 марта телеграм-канал Украина.ру
"Мы здесь воюем с плохими парнями. Мы - хорошие парни", - заверил Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.
Он также отметил, что бесконечной войны с Ираном не будет, будут быстрые и решительные действия.
🟦 Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит угроза атак на американские объекты и даже по территории США, поскольку считает это частью войны.
"Нет, это является частью войны. Это часть войны, нравится ли это людям или нет", - заявил он телеканалу NewsNation, отвечая на соответствующий вопрос.
🟦 Представители Демократической партии США устроили шествие по улицам Нью-Йорка с плакатами в память о верховном лидере Ирана Али Хаменеи и призывая мусульман восстать против Запада.
🟦 Государственный департамент США настоятельно рекомендует американцам незамедлительно покинуть страны Ближнего Востока.
В список вошли 14 стран: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль (включая Западный берег и Газу), Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.
🟦 БПЛА нанёс удар по мосту короля Фахда, соединяющему Саудовскую Аравию и Бахрейн.
🟦 Сообщается о новых взрывах в иракском Эрбиле.
🟦 Восемь беспилотников пытались атаковать Эр-Рияд и Эль-Хардж, сообщило министерство обороны Саудовской Аравии.
🟦 Ливанская "Хезболлах" атаковала беспилотниками авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля, заявило движение.
🟦 Поступает информация, что США и Израиль наносят авиаудары по объектам КСИР в Иране.
🟦 Министерство обороны Австралии заявило, что иранские беспилотники нанесли удар по авиабазе Аль-Минхад к югу от Дубая, где дислоцируются австралийские войска. Заявление приводят различные СМИ. Сообщается, что никто из военнослужащих не пострадал.
🟦 Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что невозможность сделки с Ираном представители Штатов осознали еще в ходе второго раунда переговоров с Тегераном, третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.
О других событиях - в материале Иран атаковал базу США в Бахрейне на сайте Украина.ру.