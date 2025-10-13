На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО - 13.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251013/na-yadernyy-udar-posleduet-otvet-prokopenko-raskryl-pochemu-rossiya-neuyazvima-dlya-stsenariev-nato-1069940137.html
На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО
На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО - 13.10.2025 Украина.ру
На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО
Главными причинами, которые делают полномасштабную войну НАТО против России невозможной, являются статус РФ как ядерной державы и исключительная прочность ее внутреннего политического каркаса. Эти факторы исключают сценарии, успешные в других странах. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-13T05:20
2025-10-13T05:20
новости
россия
сша
украина
игорь прокопенко
дональд трамп
нато
украина.ру
ес
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101175/85/1011758550_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a80221bacc65bb5ffdc84da6a3f7050d.jpg
Эксперт пояснил, почему стандартные методы Альянса не работают против России. "Во-первых, мы ядерная держава: на любой ядерный удар против нас последует ядерный ответ. Во-вторых, политический каркас в РФ по-прежнему очень силен: в нашей стране невозможен переворот", — перечислил Прокопенко."Ведь как обычно действует НАТО? Налет, подавление противника в воздушной войне, далее в страну входит ограниченный контингент спецназовцев, которые часть людей берут в плен, часть подвергается расстрелу. &lt;...&gt; Но с Россией так не получится сделать", — напомнил документалист.Поэтому история по поводу глобальной войны НАТО против России, по словам Прокопенко, сейчас и в ближайшей перспективе нереализуема."Что касается слов [президента США Дональда] Трампа о победе Украины над Россией, на мой взгляд, здесь можно выкристаллизовать очень простую мысль, которая в первую очередь адресована Зеленскому: не хочешь идти на переговоры и уступки, что ж, дерись — а мы постоим, посмотрим в сторонке, как ты достигнешь границ 1991 года", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации конфликта — в материале "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251010/ne-ochen-to-i-khotelos-kak-trampisty-obyavili-nobelevskuyu-premiyu-shutkoy-1069930522.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101175/85/1011758550_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_bcbe8a2d62e0b014f2ed3f94fdb87789.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, игорь прокопенко, дональд трамп, нато, украина.ру, ес, владимир зеленский, трамп и зеленский, ядерный, ядерная угроза, ядерная война, переговоры, военный эксперт, сво, дзен новости сво, новости сво
Новости, Россия, США, Украина, Игорь Прокопенко, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, ЕС, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, ядерный, ядерная угроза, ядерная война, переговоры, военный эксперт, СВО, дзен новости СВО, новости СВО

На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО

05:20 13.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Главными причинами, которые делают полномасштабную войну НАТО против России невозможной, являются статус РФ как ядерной державы и исключительная прочность ее внутреннего политического каркаса. Эти факторы исключают сценарии, успешные в других странах. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, почему стандартные методы Альянса не работают против России. "Во-первых, мы ядерная держава: на любой ядерный удар против нас последует ядерный ответ. Во-вторых, политический каркас в РФ по-прежнему очень силен: в нашей стране невозможен переворот", — перечислил Прокопенко.
"Ведь как обычно действует НАТО? Налет, подавление противника в воздушной войне, далее в страну входит ограниченный контингент спецназовцев, которые часть людей берут в плен, часть подвергается расстрелу. <...> Но с Россией так не получится сделать", — напомнил документалист.
Поэтому история по поводу глобальной войны НАТО против России, по словам Прокопенко, сейчас и в ближайшей перспективе нереализуема.
"Что касается слов [президента США Дональда] Трампа о победе Украины над Россией, на мой взгляд, здесь можно выкристаллизовать очень простую мысль, которая в первую очередь адресована Зеленскому: не хочешь идти на переговоры и уступки, что ж, дерись — а мы постоим, посмотрим в сторонке, как ты достигнешь границ 1991 года", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
Также на тему эскалации конфликта — в материале "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.
Дональд Трамп на заседании Нобелевского комитета, коллаж - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
10 октября, 15:48
"Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получилПрезидент США Дональд Трам не получил Нобелевскую премию. Его соратники разгневаны решением Нобелевского комитета. Приз ушел венесуэльской оппозиции
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАУкраинаИгорь ПрокопенкоДональд ТрампНАТОУкраина.руЕСВладимир ЗеленскийТрамп и Зеленскийядерныйядерная угрозаядерная войнапереговорывоенный экспертСВОдзен новости СВОновости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию
05:50Запорожье и Харьков им не жалко: военный аналитик Носков о точечной обороне ВСУ
05:40"Дешево, надежно и сердито": эксперт Носков о том, как ВС РФ могут "вынести" мосты в Днепропетровске
05:32Пенсионные проблемы в России переселенцев из Украины
05:30"Перли они по-дурному": ополченец рассказал о тяжелом ранении и событиях 2014 года под Шахтёрском
05:20На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО
05:15"Этот спектакль поставлен не будет" — эксперт раскрыл, рискнут ли США передать Украине "Томагавки"
05:11Украина опускается в каменный век. Украинские эксперты о том, что ждет страну в ближайшие недели
05:10"Большинство постоянно думает о побеге или сдаче в плен": полковник запаса о пленных ВСУ
05:05"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики
05:00"Лекарство против смуты": эксперт о попытках Франции "натянуть треуголку маленького корсиканца"
04:50"Глобальная война НАТО против России сейчас нереализуема": Прокопенко о реальной боеготовности Альянса
04:45"Тифонов" у них достаточно: эксперт раскрыл, как США готовились к расторжению ДРСМД
04:44В непогоду пушки не молчат, но техника может завязнуть
04:44Украина за неделю. "Томагавки" все ближе или тактика "друга Дональда"
04:41Не только Одесса. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:40"Массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение": Краснов про отсутствие единства в Евросоюзе
04:30"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики
04:20Полковник Алехин про осеннюю распутицу: "В ход здесь идут тяжелые дроны и ствольная артиллерия"
04:10Краснов про выпады Финляндии: "Чтобы вести диалог с миром, надо отличать важное от второстепенного"
Лента новостейМолния