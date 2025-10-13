https://ukraina.ru/20251013/na-yadernyy-udar-posleduet-otvet-prokopenko-raskryl-pochemu-rossiya-neuyazvima-dlya-stsenariev-nato-1069940137.html

На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО

На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО - 13.10.2025 Украина.ру

На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО

Главными причинами, которые делают полномасштабную войну НАТО против России невозможной, являются статус РФ как ядерной державы и исключительная прочность ее внутреннего политического каркаса. Эти факторы исключают сценарии, успешные в других странах. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-10-13T05:20

2025-10-13T05:20

2025-10-13T05:20

новости

россия

сша

украина

игорь прокопенко

дональд трамп

нато

украина.ру

ес

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101175/85/1011758550_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a80221bacc65bb5ffdc84da6a3f7050d.jpg

Эксперт пояснил, почему стандартные методы Альянса не работают против России. "Во-первых, мы ядерная держава: на любой ядерный удар против нас последует ядерный ответ. Во-вторых, политический каркас в РФ по-прежнему очень силен: в нашей стране невозможен переворот", — перечислил Прокопенко."Ведь как обычно действует НАТО? Налет, подавление противника в воздушной войне, далее в страну входит ограниченный контингент спецназовцев, которые часть людей берут в плен, часть подвергается расстрелу. <...> Но с Россией так не получится сделать", — напомнил документалист.Поэтому история по поводу глобальной войны НАТО против России, по словам Прокопенко, сейчас и в ближайшей перспективе нереализуема."Что касается слов [президента США Дональда] Трампа о победе Украины над Россией, на мой взгляд, здесь можно выкристаллизовать очень простую мысль, которая в первую очередь адресована Зеленскому: не хочешь идти на переговоры и уступки, что ж, дерись — а мы постоим, посмотрим в сторонке, как ты достигнешь границ 1991 года", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации конфликта — в материале "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251010/ne-ochen-to-i-khotelos-kak-trampisty-obyavili-nobelevskuyu-premiyu-shutkoy-1069930522.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, игорь прокопенко, дональд трамп, нато, украина.ру, ес, владимир зеленский, трамп и зеленский, ядерный, ядерная угроза, ядерная война, переговоры, военный эксперт, сво, дзен новости сво, новости сво