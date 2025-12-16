Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО - 16.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251216/chestvovanie-geroev-general-mayor-lipovoy-rasskazal-kak-ofitsery-rossii-podderzhivayut-uchastnikov-svo-1073138892.html
Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО - 16.12.2025 Украина.ру
Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
11 декабря в Центральном доме Российской армии прошла торжественная конференции с награждением военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Ее участниками стали более 200 генералов и офицеров. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-16T04:20
2025-12-16T04:20
новости
украина
россия
сша
дональд трамп
офицеры россии
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073138362_0:0:660:371_1920x0_80_0_0_9f837f4cbd304436ba1bdd764eef6501.jpg
Генерал-майор Липовой подробно описал работу возглавляемой им организации. "Организация “Офицеры России” с первых дней начала СВО активно включилась в поддержку участников СВО и их семей", — заявил он. Эксперт подчеркнул комплексный и системный подход: "Мы сотрудничаем со всеми военными ведомствами, ведём рабочие контакты, оказываем гуманитарную и иную помощь — вместе выполняем миссию по поддержке фронта".Он сообщил, что 11 декабря "Офицеры России" провели ежегодную конференцию по чествованию участников и ветеранов СВО с награждением особо отличившихся. Также награды вручили лучшим специалистам силовых структур по итогам года. "Мы планируем расширять географию добрых дел, чтобы поддерживать не только ветеранов СВО и их семьи", — резюмировал Сергей Липовой, обозначив планы на будущее.Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073138362_54:0:586:399_1920x0_80_0_0_b5e222081093b4fbf1c7ba0ffb55a895.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, дональд трамп, офицеры россии, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, поддержка, ветераны, ветераны сво, награда, спецоперация, офицеры
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, поддержка, ветераны, ветераны СВО, награда, Спецоперация, офицеры

Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО

04:20 16.12.2025
 
© Фото : oficery.ru
- РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : oficery.ru
Читать в
ДзенTelegram
11 декабря в Центральном доме Российской армии прошла торжественная конференции с награждением военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Ее участниками стали более 200 генералов и офицеров. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру
Генерал-майор Липовой подробно описал работу возглавляемой им организации. "Организация “Офицеры России” с первых дней начала СВО активно включилась в поддержку участников СВО и их семей", — заявил он.
Эксперт подчеркнул комплексный и системный подход: "Мы сотрудничаем со всеми военными ведомствами, ведём рабочие контакты, оказываем гуманитарную и иную помощь — вместе выполняем миссию по поддержке фронта".
Он сообщил, что 11 декабря "Офицеры России" провели ежегодную конференцию по чествованию участников и ветеранов СВО с награждением особо отличившихся. Также награды вручили лучшим специалистам силовых структур по итогам года.
"Мы планируем расширять географию добрых дел, чтобы поддерживать не только ветеранов СВО и их семьи", — резюмировал Сергей Липовой, обозначив планы на будущее.
Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампОФИЦЕРЫ РОССИИУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасподдержкаветераныветераны СВОнаградаСпецоперацияофицеры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию
06:24Аэропорт Шереметьево в связи с ограничениями принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, – Росавиация
06:00Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
05:55Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице
05:50"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ
05:40Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
05:33В аэропорту Ярославля введены ограничения на прием и выпуск рейсов, — Росавиация
05:30Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
05:20"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
05:15Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины
05:10"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
05:05Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
05:00Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России
04:52Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах
04:45"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
04:30"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
04:20Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
04:16И снова взрывы в Одессе!
04:12Продолжается многочисленная серия взрывов в Одессе!
04:10Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
Лента новостейМолния