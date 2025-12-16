https://ukraina.ru/20251216/chestvovanie-geroev-general-mayor-lipovoy-rasskazal-kak-ofitsery-rossii-podderzhivayut-uchastnikov-svo-1073138892.html

Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО

Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО

11 декабря в Центральном доме Российской армии прошла торжественная конференции с награждением военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Ее участниками стали более 200 генералов и офицеров. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру

Генерал-майор Липовой подробно описал работу возглавляемой им организации. "Организация “Офицеры России” с первых дней начала СВО активно включилась в поддержку участников СВО и их семей", — заявил он. Эксперт подчеркнул комплексный и системный подход: "Мы сотрудничаем со всеми военными ведомствами, ведём рабочие контакты, оказываем гуманитарную и иную помощь — вместе выполняем миссию по поддержке фронта".Он сообщил, что 11 декабря "Офицеры России" провели ежегодную конференцию по чествованию участников и ветеранов СВО с награждением особо отличившихся. Также награды вручили лучшим специалистам силовых структур по итогам года. "Мы планируем расширять географию добрых дел, чтобы поддерживать не только ветеранов СВО и их семьи", — резюмировал Сергей Липовой, обозначив планы на будущее.Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.

