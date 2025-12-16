"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова - 16.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251216/rukoy-podat-do-aleksandrovki-voennyy-ekspert-pro-sleduyuschiy-shag-vs-rf-posle-dimitrova-1073162018.html
"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова - 16.12.2025 Украина.ру
"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
Освобождение Доброполья откроет возможность для окружения Константиновки и удара по тылам ВСУ. Александровка становится следующей целью, открывающей дорогу на Краматорск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников
2025-12-16T04:45
2025-12-16T04:45
новости
россия
константиновка
доброполье
вооруженные силы украины
украина.ру
дзен новости сво
украина.ру дзен
дзен сво
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056914731_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_dbc0e9ff3c5b05f7805f187ec6c6426a.jpg
Эксперт обозначил логичную последовательность действий российской группировки. "Сейчас группировка "Центр" заканчивает с Димитровом. Потом она возьмет Доброполье, а там уж и рукой подать до еще одного райцентра — Александровки", — сказал Измайлов.Это движение, по его словам, кардинально изменит оперативную обстановку. "Наступая на Доброполье, ты уже окружаешь Константиновку. А если возьмешь Александровку, это фактически выход в тыл Дружковке и Краматорску", — пояснил аналитик.Сейчас, как отметил эксперт, задача состоит в том, чтобы лишить ВСУ возможности маневра под Константиновкой. "Пока же по Константиновке мы просто давим вдоль железной дороги со стороны Часов Яра, Предтечино, Иванополья и некогда знаменитого совхоза Бересток, чтобы украинцы не могли маневрировать. Захотят уйти — мы зайдем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военкор Андрей Коц: Россия возьмет Гуляйполе ударом с севера на юг, а ВСУ сожгут резервы под Купянском" на сайте Украина.ру.
россия
константиновка
доброполье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056914731_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b0b271211c18e193bf2291d2f0984ae3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, константиновка, доброполье, вооруженные силы украины, украина.ру, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война на украине
Новости, Россия, Константиновка, Доброполье, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, война на Украине

"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова

04:45 16.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Освобождение Доброполья откроет возможность для окружения Константиновки и удара по тылам ВСУ. Александровка становится следующей целью, открывающей дорогу на Краматорск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников
Эксперт обозначил логичную последовательность действий российской группировки. "Сейчас группировка "Центр" заканчивает с Димитровом. Потом она возьмет Доброполье, а там уж и рукой подать до еще одного райцентра — Александровки", — сказал Измайлов.
Это движение, по его словам, кардинально изменит оперативную обстановку. "Наступая на Доброполье, ты уже окружаешь Константиновку. А если возьмешь Александровку, это фактически выход в тыл Дружковке и Краматорску", — пояснил аналитик.
Сейчас, как отметил эксперт, задача состоит в том, чтобы лишить ВСУ возможности маневра под Константиновкой.
"Пока же по Константиновке мы просто давим вдоль железной дороги со стороны Часов Яра, Предтечино, Иванополья и некогда знаменитого совхоза Бересток, чтобы украинцы не могли маневрировать. Захотят уйти — мы зайдем", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.
О том, что еще происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военкор Андрей Коц: Россия возьмет Гуляйполе ударом с севера на юг, а ВСУ сожгут резервы под Купянском" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКонстантиновкаДобропольеВооруженные силы УкраиныУкраина.рудзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВОСВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОСпецоперациявойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию
06:24Аэропорт Шереметьево в связи с ограничениями принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, – Росавиация
06:00Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
05:55Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице
05:50"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ
05:40Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
05:33В аэропорту Ярославля введены ограничения на прием и выпуск рейсов, — Росавиация
05:30Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
05:20"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
05:15Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины
05:10"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
05:05Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
05:00Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России
04:52Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах
04:45"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
04:30"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
04:20Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
04:16И снова взрывы в Одессе!
04:12Продолжается многочисленная серия взрывов в Одессе!
04:10Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
Лента новостейМолния