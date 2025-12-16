https://ukraina.ru/20251216/rukoy-podat-do-aleksandrovki-voennyy-ekspert-pro-sleduyuschiy-shag-vs-rf-posle-dimitrova-1073162018.html

"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова

"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова - 16.12.2025

"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова

Освобождение Доброполья откроет возможность для окружения Константиновки и удара по тылам ВСУ. Александровка становится следующей целью, открывающей дорогу на Краматорск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников

Эксперт обозначил логичную последовательность действий российской группировки. "Сейчас группировка "Центр" заканчивает с Димитровом. Потом она возьмет Доброполье, а там уж и рукой подать до еще одного райцентра — Александровки", — сказал Измайлов.Это движение, по его словам, кардинально изменит оперативную обстановку. "Наступая на Доброполье, ты уже окружаешь Константиновку. А если возьмешь Александровку, это фактически выход в тыл Дружковке и Краматорску", — пояснил аналитик.Сейчас, как отметил эксперт, задача состоит в том, чтобы лишить ВСУ возможности маневра под Константиновкой. "Пока же по Константиновке мы просто давим вдоль железной дороги со стороны Часов Яра, Предтечино, Иванополья и некогда знаменитого совхоза Бересток, чтобы украинцы не могли маневрировать. Захотят уйти — мы зайдем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военкор Андрей Коц: Россия возьмет Гуляйполе ударом с севера на юг, а ВСУ сожгут резервы под Купянском" на сайте Украина.ру.

